DEMAIN matin, la reine se lèvera dans sa chambre au château de Windsor et, à bien des égards, ce sera une journée comme la plupart des autres.

Peu importe qu’elle pleure toujours profondément l’amour de sa vie et l’homme qui a été à ses côtés pendant 73 ans.

Et elle se réveillera en ce matin vif et lumineux de Windsor après avoir fêté ses 95 ans.

Pour Sa Majesté, la journée sera une autre journée consacrée au service dans son rôle de monarque britannique, rôle qu’elle ne prendra jamais à la légère et qu’elle continuera à jouer jusqu’à ce qu’elle rejoigne son cher Philip.

Mais si son rôle n’est pas – et n’a jamais été – mis en doute, le rôle de sa famille pour les générations futures est moins clair. Le prince Charles et le prince William ne le savent que trop bien, il n’est donc pas surprenant qu’ils tiendront un sommet – en consultation avec Sa Majesté, naturellement – sur la marche à suivre.

Au sommet de l’ordre du jour se trouvent deux questions très épineuses. Premièrement, que va-t-il se passer entre la famille royale et les Sussex? Plus crûment, comment freiner ce couple très imprévisible?

Les dégâts causés par l’émission de chat d’Oprah Winfrey secouent toujours la famille et il ne fait aucun doute qu’en tant que futur roi, l’un des travaux de Charles sera de garder la famille aussi unie que possible. Pour le moment, ce n’est pas le cas.

On ne sait pas exactement qui a fait parler William et Harry après les funérailles de leur grand-père. C’était, cependant, un coup de maître. J’espère qu’avec le temps, Meghan et Harry pourront être amenés à bord, au moins dans la mesure où ils ne diront plus jamais rien qui porte atteinte à la famille royale comme l’a fait leur entretien avec Oprah Winfrey.

Toute forme de réconciliation doit garantir que rien de tel ne se reproduise.

Et il y a Andrew. Peut-il reprendre ses fonctions royales? À mon avis, il n’y a aucune chance que cela se produise. L’interview qu’il a donnée à BBC Newsnight était imbécile.

Charles a longtemps voulu « mincir » l’institution

Réduire

Il n’a été inculpé d’aucune infraction pénale mais est en disgrâce et a dû démissionner. Personne ne va élaborer un plan pour la famille royale dans les décennies à venir, qui comprend Andrew.

Ce qui nous amène à l’essentiel de l’objet de la réunion, de la taille exacte de la famille royale et des rôles qu’elle devrait jouer.

Charles a longtemps voulu «amincir» l’institution. En 2019, la famille royale a effectué plus de 3000 engagements, allant de l’ouverture des bâtiments à la participation à la finale de la Coupe du monde de rugby au Japon.

Cette année-là, 15 membres de la famille royale ont assumé des fonctions de la reine, y compris des personnalités moins connues telles que Birgitte, duchesse de Gloucester. Une évaluation de la valeur réelle de ces engagements royaux mineurs est maintenant nécessaire de toute urgence.

Et puis il y a les patronages, les liens de la Couronne avec des centaines d’organismes de bienfaisance, d’associations militaires, d’organismes professionnels et d’organismes de service public.

Parmi ceux-ci, il y en a beaucoup – plus de 3000 comptent une association avec un royal. Le prince Philip détenait environ 750 patronages à sa mort, alors que devrait-il leur arriver?

Avec trois membres de la famille royale déjà en activité – Harry, Meghan et Andrew – il y aura moins de gens pour faire tout cela, même si aucun nombre n’est réduit. En effet, Harry et Meghan ont occupé 284 emplois royaux entre eux en 2019, tandis que le prince Andrew en a fait 274.

Il est inévitable que certains patronages et engagements disparaissent. Vous envisagez déjà une réduction pratique.

Charles, qui réalise plus de 500 engagements chaque année, sera conscient qu’une visite royale ou un patronage doit continuer à être spécial.

De même, en tant qu’ardent écologiste ayant une grande compréhension du changement climatique, il peut juger imprudent d’autoriser autant de voyages à l’étranger.

Attendez-vous à ce que la comtesse de Wessex vienne de plus en plus au premier plan. Sophie a réalisé 236 engagements en 2019 – plus que William. Les membres de la famille royale sont devenus démodés, mais la réalité est qu’ils sont plus adaptables qu’on ne le leur attribue. Ils ne sont rien sinon pratiques et réinventent la monarchie pour chaque nouvelle génération.

En 1917, la maison royale a changé son nom du germanique Saxe-Coburg et Gotha au Windsor plus anglais. Cela a été jugé nécessaire parce que la Grande-Bretagne combattait l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.

Marier des «roturiers» plutôt que d’autres membres de la famille royale est désormais la norme. Aucun des petits-enfants de la reine n’a épousé une royale. Et en 2013, la primogéniture, c’est-à-dire que le garçon aîné, plutôt qu’une fille née avant lui, accédera au trône, a été abolie.

Attendez-vous donc à plus de changements qui cadreront mieux avec le temps. Bien sûr, certaines choses n’ont pas besoin de changer comme elles l’ont déjà fait.

La famille royale a embrassé l’ère des médias sociaux, par exemple. Ils apparaissent là où vous ne les attendez peut-être pas, lors des appels Zoom et de la visite inopinée de Kate au mémorial de Sarah Everard.

Ils sont de toute évidence plus délicats, quelque chose dont vous ne pourriez jamais accuser la reine.

Certains ont critiqué le palais en tant qu’organisation conservatrice. C’est en fait vraiment tout à fait adaptable et pratique.

Il a survécu aux mille premiers ans. Maintenant pour les mille prochains.

Richard Fitzwilliams est un commentateur royal et ancien rédacteur en chef de Who’s Who