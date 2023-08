Comment sauvegarder WhatsApp

C’est une bonne idée de sauvegarder vos conversations WhatsApp afin de ne pas les perdre si vous changez de téléphone ou si vous perdez votre téléphone.

Une sauvegarde WhatsApp enregistre tous vos messages, photos ou vidéos envoyés à partir de toutes les conversations dans l’application. Contrairement à l’archivage, qui consiste à sécuriser les conversations sur l’appareil, une sauvegarde est stockée dans le cloud ou sur les serveurs de WhatsApp.

Pourquoi vaut-il la peine de sauvegarder votre historique WhatsApp ?

Vous devrez sauvegarder votre historique WhatsApp lorsque vous passerez à un nouveau smartphone ou même lorsque vous utiliserez un compte WhatsApp sur deux téléphones. Si vous ne faites pas de sauvegarde, vous ne pourrez pas transférer votre historique de chat vers le nouvel appareil, car il n’est pas automatiquement enregistré sur les serveurs de WhatsApp.

Une sauvegarde est également très utile si votre téléphone est endommagé ou perdu, car toutes vos conversations seront en sécurité. En bref – en effectuant une sauvegarde, vous n’avez pas à vous soucier de l’historique de vos conversations.

Combien de temps faut-il pour sauvegarder WhatsApp ?

Selon la vitesse de votre connexion Internet, ainsi que le nombre d’appels et de messages, le processus peut prendre plusieurs minutes. Toutes les données seront enregistrées sur Google Drive (smartphones Android) ou iCloud (iPhone). Vous pouvez le faire manuellement ou choisir d’avoir une sauvegarde automatique : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. De cette façon, vous n’avez pas à vous rappeler de le faire et, en cas de panne soudaine ou de perte de votre smartphone, la plupart de vos messages seront en sécurité.

Pour sauvegarder et récupérer ultérieurement les messages de WhatsApp, vous devez disposer d’un compte Google Drive (Android) ou Apple iCloud (iPhone) actif. N’oubliez pas non plus que de nombreuses conversations avec des photos et des vidéos prennent beaucoup de place. Assurez-vous de ne pas manquer d’espace cloud.

Comment sauvegarder WhatsApp

1. Ouvrez Whatsapp Artur Tomala / Fonderie Ouvrez WhatsApp et allez dans Paramètres. Vous les trouverez dans le coin inférieur droit (iOS) ou en cliquant sur trois points dans le coin supérieur droit de l’application (Android). 2. Sélectionnez Sauvegarde de conversation Artur Tomala / Fonderie À partir de là, sélectionnez Chats, puis Chat Backup. Cela ouvrira une fenêtre où vous pourrez gérer une sauvegarde de tous vos messages. 3. Sauvegardez vos messages Artur Tomala / Fonderie Cliquer sur Sauvegarder maintenant (iOS) ou Sauvegarder (Android) sauvegardera instantanément vos messages. Vous pouvez également choisir d’avoir une sauvegarde automatique : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Il vous suffit de cliquer sur Sauvegarde automatique (iOS) ou Sauvegarder sur Google Drive (Android) et de sélectionner la période qui vous convient. Sur Android, vous devez en outre sélectionner le compte Google sur lequel vous souhaitez enregistrer la sauvegarde.

Comment sauvegarder WhatsApp sur PC

Pour une sauvegarde PC, les choses sont un peu différentes, car cette version de l’application est étroitement liée à l’application installée sur le smartphone. Dans ses paramètres, vous ne pouvez pas gérer la sauvegarde des chats ou récupérer les messages de WhatsApp. Toutes les activités avancées du compte ne sont disponibles que sur le smartphone.

Comment restaurer la sauvegarde WhatsApp

Pour restaurer votre sauvegarde WhatsApp sur votre nouveau smartphone, déconnectez-vous de l’application sur votre ancien appareil. Connectez-vous ensuite au nouvel appareil en utilisant les mêmes informations – numéro de téléphone et compte (Google ou iCloud). Lors de la configuration de l’application, vous verrez une invite pour restaurer votre sauvegarde. Les messages seront d’abord restaurés, après quoi l’application procédera au téléchargement des fichiers multimédias.