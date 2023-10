De temps en temps, je lis ou j’entends le point de vue provocateur selon lequel la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance (DEIB) les efforts sont morts, mourant ou devrait pouvoir expirer. Un tel sentiment est prématuré et généralement égoïste, en particulier pour ceux qui ne sont pas pleinement investis ou suffisamment familiarisés avec la direction des efforts de changement culturel. Pour les centaines d’organisations mondiales qui ont fait preuve d’une véritable fidélité à la DEIB, l’idée de sa disparition est ignoble, surtout lorsque les données montrent systématiquement que les entreprises qui honorent DEIB sont plus rentables.

Le changement est au point mort ? Comment fédérer différentes équipes autour d’un objectif

Et pourtant, pour les organisations qui ont rejeté la mentalité DEIB, j’offrirais le point de vue suivant : DEI ne devrait pas être autorisé à mourir s’il n’est jamais vraiment né. En d’autres termes, DEIB ne devrait pas être une victime si votre organisation n’a jamais essayé de développer une stratégie DEIB solide. Son succès est le résultat direct du niveau d’engagement, d’application pratique, de réflexion stratégique et de créativité dont font preuve les hauts dirigeants et leurs entreprises respectives. Il n’est pas trop tard pour donner vie à vos efforts DEIB.

Faites-en un engagement personnel

S’engager dans DEIB ne consiste pas seulement à recycler des mots à la mode et des slogans. Chaque leader doit s’investir personnellement dans le résultat et reconnaître l’impératif personnel et organisationnel qui sous-tend le soutien de DEIB.

J’ai rencontré une fois une PDG pour discuter de sa vision stratégique pour DEIB. Après une brève introduction, je lui ai demandé : « Pourquoi DEIB est-il personnellement important pour vous ? » Après s’être tue, elle balbutia avant de répondre d’un ton irrité : « Pourquoi tu me demandes ça ? J’ai répondu que si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi DEIB était important pour elle, tout effort visant à diriger l’organisation à travers une initiative DEIB lui semblerait timide, superficiel et performatif. Je lui ai dit qu’il était important pour elle de parler de sa motivation intrinsèque et d’identifier pourquoi DEIB était important pour elle personnellement. Finalement, elle a identifié à quel point DEIB avait joué un rôle figuratif dans son propre parcours de leadership. En conséquence, ses employés ont vu sa passion et son zèle et ont cru qu’elle était une véritable ambassadrice pour bâtir une organisation plus inclusive.

Les dirigeants ne peuvent pas se contenter d’adopter une position transactionnelle lorsqu’ils soutiennent la DEIB. Ils doivent parler de leurs valeurs fondamentales, de leurs aspirations les plus élevées et de leurs convictions les plus profondes s’ils veulent générer un soutien collectif pour leur vision DEIB.

Donnez de l’importance au quotidien

Une réflexion DEI réussie doit comporter un élément pratique qui a un impact concret sur l’expérience de travail. J’ai rencontré un PDG très authentique qui a partagé son engagement sincère à soutenir DEIB. Pourtant, lorsque je lui ai demandé en quoi consistaient ses efforts à la tête du DEIB, il a mentionné que son équipe de direction visitait le Civil Rights Museum de Montgomery, en Alabama. Lorsque je lui ai demandé davantage quels étaient les objectifs concrets qu’il avait fixés pour son équipe de direction, il n’a malheureusement pas eu de réponse.

Les mesures prises par le PDG n’étaient ni concrètes ni pratiques. Bien qu’il soit essentiel de comprendre le contexte historique des barrières systémiques dans ce monde, le voyage n’a fourni que peu d’informations concrètes sur la manière dont ses dirigeants pourraient soutenir un leadership équitable au quotidien. Une fois que nous avons identifié des objectifs tangibles et des compétences pratiques que chaque personne pourrait intégrer dans sa pratique de leadership, l’organisation a commencé à faire des progrès mesurables dans la construction d’une organisation plus intelligente sur le plan culturel. Toute initiative DEIB réussie doit avoir une composante appliquée qui touche aux réalités quotidiennes de l’environnement de travail.

Si ce n’est pas stratégique, ne le faites pas

Une stratégie DEIB solide doit également intégrer une réflexion stratégique et aller au-delà des efforts programmatiques d’antan. Aux débuts du DEIB, plusieurs organisations ont commémoré les célébrations du Mois de l’histoire au cours desquelles les employés avaient droit à une « cuisine ethnique ». Cependant, ces efforts n’ont pas permis d’intégrer les valeurs DEIB dans les piliers stratégiques de l’organisation.

Dans d’autres contextes, DEIB a été géré par des professionnels des ressources humaines dont le seul objectif est de recruter des talents solides issus de communautés sous-représentées. Pourtant, une telle vision à courte vue reflète un manque de « maturité en matière de diversité ». Pour que les initiatives DEIB perdurent au-delà d’une saison civile ou d’un cycle d’actualités, les objectifs DEIB doivent être intégrés dans tous les aspects de la vision stratégique d’une organisation. Par exemple, la réflexion DEIB devrait se refléter dans la stratégie marketing et les efforts philanthropiques de chacun, et pas seulement dans les initiatives de recrutement ou de formation en entreprise. DEIB doit être intégré à la mission et à la vision de chacun et constituer l’un des fils conducteurs solides entrelacés dans la culture, la structure de direction et l’appareil opérationnel de l’organisation.

Tirez parti de votre créativité

Enfin, la créativité est l’un des aspects les plus importants de la création de campagnes DEIB percutantes et substantielles. Cela nécessite une approche adaptative, ce qui signifie faire appel à l’imagination, au design thinking et à l’ingéniosité pour résoudre des problèmes sans réponses évidentes ou exclusives.

Récemment, nous avons mené une enquête sur l’engagement des employés pour un client, qui a mis en évidence la désillusion et le manque de déconnexion au sein de l’organisation. Un jour, alors que je réfléchissais avec le président de l’entreprise sur ce qu’il fallait faire ensuite, j’ai proposé la suggestion suivante : « Et si nous parrainions une saison de guérison et de transformation, soulignée par une série de conversations en tête-à-tête facilitées sur les comportements d’exclusion et créer un plus grand sentiment d’appartenance à l’organisation ? À son honneur, la présidente a déclaré : « Nous n’avons pas besoin d’une saison en soi. Je serais favorable à ce que l’organisation prenne une journée entière pour y parvenir. Il s’agit d’une approche audacieuse et innovante qui a aidé l’organisation à faciliter la guérison interpersonnelle, à renforcer la capacité d’un dialogue plus franc et à soutenir une forme de leadership plus élevée.

Parfois, les dirigeants peuvent assimiler la créativité à une expérimentation lâche ou imprudente, en particulier dans les initiatives DEIB où les enjeux sont incroyablement élevés et les risques souvent intolérables. Mais lorsque la créativité permet aux individus de faire valoir leurs meilleures idées, elle peut aider les dirigeants à générer des solutions DEIB qui transforment l’environnement de travail.

Signaler une nouvelle vague de leadership

DEIB peut servir de bouée de sauvetage pour votre organisation lorsqu’elle reçoit l’attention, le soutien et la déférence qu’elle mérite. Lorsque les dirigeants font preuve d’un véritable engagement, comprennent les implications pratiques, emploient une réflexion stratégique et s’engagent dans une conception créative, les organisations d’aujourd’hui peuvent connaître une vague de succès qui ne présage pas la fin du DEIB mais signale une nouvelle vague de leadership organisationnel.

Le Dr Joel A. Davis Brown est consultant en développement organisationnel, professeur et auteur du livre à succès récemment publié Les âmes des personnes queer : comment comprendre les LGBTQ+ peut transformer votre pratique de leadership.