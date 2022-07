Comment saurons-nous si les États-Unis sont en récession ?

Un nombre croissant d’économistes prédisent que les États-Unis se dirigent vers une récession l’année prochaine. Les sondages ont révélé que certains Américains pensent que nous en sommes déjà un. Mais quelles que soient les sombres prévisions et l’humeur aigre des Américains, cela pourrait prendre un certain temps avant que nous sachions réellement si et quand le pays a basculé dans une récession.

“Au moment où une récession sera officiellement déclarée, nous serons soit bien avancés, soit presque sortis”, a déclaré Josh Bivens, directeur de recherche à l’Institut de politique économique de gauche.

Les récessions aux États-Unis sont officiellement déclarées par un comité de huit économistes du National Bureau of Economic Research (NBER). Il n’y a pas de calendrier précis pour déterminer les récessions, mais il faut souvent un an avant que le comité ne fasse une annonce. (Il existe certaines règles empiriques courantes, comme les deux quarts du produit intérieur brut négatif, mais ce ne sont pas des règles strictes et même ces mesures sont rétrospectives.)

Les craintes d’une récession ont augmenté alors que la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt pour refroidir la demande des consommateurs et maîtriser le rythme d’inflation le plus rapide depuis quatre décennies. Les prix ont augmenté de plus de 8% par rapport à il y a un an, selon certaines mesures, ce qui rend plus difficile pour les Américains de se payer de la nourriture à l’épicerie et de l’essence à la pompe.

De nombreux économistes s’accordent à dire que le pays n’est pas encore en récession, bien qu’il y ait des signes inquiétants.

À bien des égards, l’économie semble encore assez résiliente. Le marché du travail a ajouté des centaines de milliers d’emplois chaque mois et les offres d’emploi ont légèrement diminué, mais à 11,3 millions, elles restent bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. La croissance des salaires continue de grimper dans certains secteurs et les nouvelles demandes d’assurance-chômage sont faibles. Le taux de chômage s’élève à 3,6 %, juste un peu au-dessus de son niveau d’avant la pandémie, qui était à son plus bas niveau en 50 ans.

“C’est remarquablement bas”, a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton à la Brookings Institution, à propos du taux de chômage. “Il faudrait que je bouge beaucoup pour que je commence à m’inquiéter énormément du marché du travail.”

Les responsables de la Fed espèrent pouvoir réaliser un “atterrissage en douceur” – affaiblir la demande et réduire l’inflation sans plonger le marché du travail dans la tourmente. Mais cela pourrait être un exercice d’équilibre difficile, car le ralentissement de la demande s’accompagne généralement d’une augmentation du chômage à mesure que les dépenses de consommation diminuent et que les entreprises réduisent la production et l’embauche, a déclaré Tara Sinclair, professeur d’économie à l’Université George Washington.

Pour ajouter au défi, la Fed n’a pas un excellent bilan en matière d’atterrissages en douceur lorsque l’inflation est aussi élevée qu’elle l’est actuellement, et que le sentiment des consommateurs a continué de chuter à des niveaux record. Si les consommateurs se lamentaient sur l’économie et pensaient qu’ils pourraient perdre leur emploi, ils pourraient fortement réduire leurs dépenses, ce qui nuirait à la croissance économique.

Alors, comment saurons-nous si une récession a frappé avant que le NBER ne fasse une annonce officielle ?

Une définition non officielle d’une récession est deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut, ce qui signifie que l’économie se contracte au lieu de croître. L’économie s’est contractée au premier trimestre 2022 après une forte période de croissance au dernier trimestre 2021.

Mais même si le prochain rapport sur le PIB ce mois-ci montre une baisse au deuxième trimestre, de nombreux économistes pourraient ne pas considérer cela comme une récession car le marché du travail reste solide. Et bien que la plupart des récessions identifiées par le NBER répondent à ce critère, certaines ne le font pas : en 2001, par exemple, le PIB a diminué au premier trimestre, a augmenté au trimestre suivant, puis a de nouveau diminué au troisième trimestre.

Les économistes disent qu’il existe plusieurs indicateurs plus opportuns qui pourraient signaler une récession. Les dépenses et la confiance des consommateurs sont deux mesures clés à surveiller, surtout si les Américains commencent à acheter moins de biens qui ne sont pas indispensables, comme de nouveaux canapés ou des voitures. Certaines de ces mesures suggèrent que l’économie pourrait commencer à se calmer : les dépenses de consommation ont augmenté de 0,2 % en mai, le gain mensuel le plus faible cette année. Les ventes au détail ont montré de légers signes d’affaiblissement et une récente enquête du Conference Board a révélé que la confiance des consommateurs avait chuté à son plus bas niveau depuis février 2021. Mais dans l’ensemble, les dépenses de consommation ont été relativement fortes.

Les récessions sont également marquées par des licenciements généralisés et une hausse significative du taux de chômage. Les demandes d’assurance-chômage sont une bonne mesure en temps réel, selon les économistes, puisque le gouvernement fédéral publie de nouvelles données chaque semaine. Si davantage de personnes demandent des allocations de chômage, cela pourrait être un indicateur que le marché du travail commence à ralentir. Selon cette norme, les choses ne semblent pas si mauvaises : le marché du travail continue d’ajouter des emplois et les demandes d’assurance-chômage n’augmentent pas.

De nombreux économistes soulignent également la règle de Sahm, qui mesure si le taux de chômage a fortement augmenté. La règle stipule qu’une récession est déclenchée une fois que la moyenne sur trois mois du taux de chômage augmente d’un demi-point de pourcentage au-dessus de son creux des 12 derniers mois. Le taux de chômage national actuel de 3,6% est aussi bas qu’il l’a été l’année dernière, de sorte que la règle Sahm serait déclenchée si la moyenne sur trois mois atteignait 4,1%. La règle a été créée par Claudia Sahm, une ancienne économiste de la Fed, qui a déclaré que les États-Unis ne sont pas actuellement en récession grâce à cette mesure.

Nous pouvons également apprendre beaucoup en regardant les Américains qui ont été historiquement les plus durement touchés. Les économistes disent que les travailleurs noirs et hispaniques seraient probablement les premiers touchés et seraient plus vulnérables à la perte de leur emploi. Les jeunes travailleurs, les personnes moins scolarisées et les travailleurs ayant un casier judiciaire seraient également durement touchés, car les employeurs pourraient se permettre d’être plus sélectifs et de laisser partir des travailleurs qui étaient déjà au bord du gouffre.

« En ce moment, les employeurs sont toujours à la recherche de travailleurs. Ils emploient des personnes qu’ils abandonneraient normalement », a déclaré Sahm.

Les industries sensibles aux hausses de taux d’intérêt – comme le logement et la fabrication – pourraient également connaître des ralentissements plus drastiques avant que les effets ne se répercutent sur d’autres secteurs.

Et il ne s’agirait pas seulement de licenciements. Avec moins d’offres d’emploi, il serait plus difficile pour les Américains de changer d’emploi s’ils ne sont pas satisfaits de leur carrière, un avantage dont ils ont bénéficié pendant la pandémie, car les travailleurs sont restés en forte demande. Il pourrait également être plus difficile d’obtenir une augmentation si les employeurs réduisaient les coûts, les employés à temps partiel pourraient avoir du mal à travailler plus d’heures et les efforts de syndicalisation pourraient perdre de leur élan.

“Les familles ne peuvent pas acheter ce dont elles ont besoin pour nourrir leurs enfants ou garder leurs appartements”, a déclaré Sahm. “Les petites entreprises font faillite parce qu’elles n’ont pas de clients. Cela commence vraiment à se dégrader et finit par toucher beaucoup de gens.”

Quand les récessions sont-elles officiellement annoncées ?

Si des pans entiers d’Américains perdent leur emploi et leurs sources de revenus, il reste à débattre à quel point il importe qu’une récession soit “officielle”. Mais il est utile de comprendre comment les États-Unis arrivent à cette conclusion.

Le comité NBER – connu sous le nom de comité de datation du cycle économique – examine un large éventail de facteurs. Le groupe définit officiellement une récession comme une “baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois”.

Parce qu’il y a des retards dans la communication des données fédérales, le comité ne se précipite généralement pas pour annoncer le début d’une récession. Il faut également du temps pour évaluer les chiffres, qui sont souvent sujets à des révisions, ce qui rend encore plus difficile la détermination des récessions en temps réel.

“Leur objectif n’est pas d’être rapide ou d’être les premiers à déclarer une récession. C’est le travail de tout le monde », a déclaré Jeffrey Frankel, ancien membre du comité et professeur d’économie à la Harvard Kennedy School. “Le travail du comité de datation du cycle économique du NBER consiste à déclarer d’une manière assez autoritaire qu’il est très peu probable qu’il soit révisé ultérieurement.”

Le comité a annoncé le début de la dernière récession relativement rapidement, environ quatre mois après son début en février 2020 (la flambée du chômage et la situation économique désastreuse ont fait de la pandémie un cas inhabituel). Lors de la Grande Récession de 2008, le comité a mis environ un an pour déclarer le début d’une récession.

Pour prendre sa décision, le comité examine des indicateurs tels que les niveaux d’emploi, le PIB, le revenu personnel, les ventes au détail et la production industrielle. La plupart de ces indicateurs semblent solides en ce moment, a déclaré Frankel.

Certains économistes ont également prédit que si le pays entre en récession l’année prochaine, celle-ci pourrait être relativement bénigne ou de courte durée, ce qui pourrait retarder une annonce.

“Quand il fait plus doux, il est en effet plus difficile de comprendre ce qui se passe”, a déclaré Frankel.

Il y a des signes inquiétants, mais une récession n’est pas inévitable

Personne ne peut vraiment savoir si nous nous dirigeons vers une récession, mais les économistes et les prévisionnistes commencent à se méfier, à la lumière des mesures politiques de la Fed.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré qu’il prévoyait environ 40% de chances d’une récession l’année prochaine. Il y a des raisons d’être optimiste, a-t-il dit, étant donné que l’emploi augmente et que les finances des ménages restent solides car les Américains ont accumulé des économies pendant la pandémie. La confiance des consommateurs dans l’économie s’est également affaiblie récemment, “mais elle ne montre aucun signe de chute”, a déclaré Zandi.

Karen Dynan, professeur d’économie à l’Université de Harvard et ancienne économiste en chef du département du Trésor, estime le risque d’une récession dans les mois à venir à peu près au hasard, mais a déclaré qu’une récession pourrait être de relativement courte durée car de nombreuses conditions économiques sous-jacentes subsistent. fort.

“Si nous avons une récession, je ne pense pas que nous allons nous diriger vers un chômage à deux chiffres”, a déclaré Dynan. “Je pense que ce sera probablement assez peu profond et pas très long.”

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a clairement indiqué que la banque centrale s’est engagée à faire baisser l’inflation, même si cela signifie risquer une récession maintenant pour éviter une situation pire plus tard. Les minutes publiées mercredi de la dernière réunion de la Fed ont montré que les responsables de la banque centrale craignaient que l’inflation ne s’enracine dans l’économie, ce qui a motivé leur décision d’augmenter agressivement les taux.

Alors que certains économistes pensent que la Fed interviendrait rapidement et annulerait ses hausses de taux si le marché du travail se repliait, d’autres sont moins optimistes.

“Suis-je certain qu’ils sauteraient entièrement pour stimuler l’économie au moindre signe de récession ? Je ne suis pas très confiant à ce sujet », a déclaré Bivens, l’économiste de l’EPI. “Je pense qu’ils devraient, mais je ne suis pas super confiant.”