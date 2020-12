Recevrez-vous un SMS de votre médecin? Allez-vous en lire en ligne? Ou devrez-vous consulter le site Web des Centers for Disease Control and Prevention pour savoir quand c’est votre tour en ligne?

Alors que les vaccins COVID-19 sont déployés pour des groupes limités de personnes à travers les États-Unis, la façon dont les gens apprennent qu’ils sont éligibles pour se faire vacciner ne sera pas aussi claire tant que les approvisionnements restent limités, selon les experts en santé publique et en politique et les plans de vaccination des États.

«Je pense que ça va être un peu trouble», a déclaré Katie Greene, une associée en politique de visite au Duke-Margolis Center for Health Policy.

«Je ne serais pas surpris que des milliers de personnes soient laissées de côté à cause du manque d’informations», a ajouté Tinglong Dai, professeur à la Johns Hopkins Carey Business School, qui étudie la gestion des opérations et l’analyse commerciale dans les soins de santé.

Le déploiement des vaccins a été largement laissé aux États, et avec un «système de santé isolé et décentralisé» aux États-Unis, comme l’a dit Dai, les gens peuvent ne pas savoir quand ils sont éligibles pour recevoir leur vaccin. Et ils devront peut-être être proactifs pour trouver où ils peuvent en obtenir un et prouver qu’ils remplissent les critères pour être les suivants.

Dans la phase 1a du déploiement du vaccin, les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée sont prioritaires, des groupes faciles à atteindre car ils se trouvent dans des endroits distincts, a déclaré Greene.

Au cours de la phase suivante, les personnes de 75 ans et plus et les travailleurs essentiels de première ligne devraient être priorisés, selon les recommandations du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation. Après cela, la phase 1c inclura les personnes de 65 à 74 ans et les personnes de 16 à 64 ans qui ont des conditions médicales à haut risque, ainsi que d’autres travailleurs essentiels.

« Ce sont des groupes qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre », a déclaré Greene.

Dai s’attend à ce qu’il y ait une certaine confusion et une certaine inefficacité alors que la distribution se poursuit à la fin de l’hiver et au début du printemps, lorsque l’offre augmente encore et que de plus en plus, mais pas tous, les gens sont éligibles pour obtenir un vaccin.

«Ce sera un processus de triage très compliqué», a-t-il dit, ajoutant qu’il ne sera pas uniforme parmi les fournisseurs de soins de santé.

Les responsables fédéraux de l’opération Warp Speed ​​espèrent qu’environ 50 millions de personnes auront reçu leur premier de deux vaccins contre le COVID-19 d’ici la fin du mois de janvier, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar plus tôt cette semaine.

Deux vaccins, l’un produit par Pfizer et BioNTech et l’autre par Moderna, ont déjà reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration américaine. Un essai clinique de phase 3 pour le vaccin Johnson & Johnson a terminé le recrutement, et un autre candidat vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford devrait suivre quelques semaines plus tard.

Azar a déclaré que le gouvernement devrait avoir suffisamment d’approvisionnement pour que chaque Américain qui souhaite un vaccin puisse l’obtenir d’ici l’été 2021.

Dans les étapes intermédiaires du déploiement, les responsables de la santé publique des États et locaux auront beaucoup de travail à faire pour définir clairement et communiquer qui est éligible, a déclaré John Brownstein, directeur de l’innovation au Boston Children’s Hospital.

« Au niveau de l’Etat, il va y avoir des nuances importantes en termes d’éligibilité », a déclaré Brownstein.

« Tout le monde veut connaître sa place dans la file. Je pense que les gens seront à l’écoute. »

Préinscription, sites Web d’éligibilité et courriels

Le gouvernement fédéral a laissé aux États le soin de mettre en œuvre des programmes de vaccination de masse. Comme beaucoup d’autres décisions politiques dans la pandémie – des protocoles de test aux restrictions – les États devront adapter leurs déploiements de vaccins à leurs besoins spécifiques, y compris la manière dont ils communiquent leur éligibilité, a déclaré Greene.

Les plans de distribution de vaccins des États soumis au CDC plus tôt cette année couvrent largement la manière dont les États communiqueront avec leurs résidents, et les plans varient en fonction de la manière dont les personnes éligibles seront informées.

À l’heure actuelle, les travailleurs de la santé qui se font vacciner découvrent par l’intermédiaire de leur employeur, les établissements qui fournissent le vaccin. CVS et Walgreens prévoient de se rendre dans des dizaines de milliers d’établissements de soins de longue durée pour fournir des doses initiales aux résidents et au personnel.

Les plans de nombreux États indiquent qu’ils s’appuieront sur les campagnes médiatiques traditionnelles et mentionneront les conférences de presse des gouverneurs, la sensibilisation des groupes communautaires et les campagnes par SMS et par e-mail.

Au fur et à mesure que le vaccin deviendra plus disponible, le plan de New York indique que ses résidents seront également de consulter un site Web pour un « outil de dépistage de l’admissibilité des vaccins et un localisateur de site d’administration des vaccins ».

Les sites Web des services de santé du Colorado et de la Virginie ont des trackers qui montrent qu’ils sont toujours en phase 1a de déploiement.

Dans le Maryland, les résidents pourront se pré-enregistrer pour le vaccin via le système d’information sur la vaccination existant de l’État, indique le plan de l’État. Le ministère de la Santé enverra des textes et des courriels ciblés aux personnes pré-enregistrées qui n’ont pas encore reçu leur vaccin.

Greene a déclaré que le plan de pré-enregistrement du Maryland est « une approche assez innovante » mais dépendra du nombre de personnes pouvant utiliser le système.

Les systèmes en ligne pour informer les gens de l’éligibilité sont aussi bons que l’adhésion, a déclaré Dai. Par exemple, un hôpital peut utiliser un système d’enregistrement, comme MyChart, pour envoyer des alertes aux personnes qui sont éligibles. Mais si un patient n’a jamais configuré son MyChart, il se peut qu’il ne le sache pas à moins de tendre la main.

« Le problème central est que nous n’avons pas de liste d’attente nationale pour la vaccination, et nous n’avons même pas cela pour les États ou les comtés individuels », a déclaré Dai, en le comparant au registre national des dons d’organes.

Au fur et à mesure que le déploiement se développe, le manuel du CDC sur la distribution des vaccins indique qu’il développera également un outil de dépistage permettant aux personnes de déterminer leur propre éligibilité. Cet outil les dirigera ensuite vers VaccineFinder.org, une plate-forme existante qui connecte le public à des informations sur les endroits où il peut se procurer des vaccins contre la grippe saisonnière, des vaccins pour les voyages et d’autres vaccins régulièrement recommandés.

Brownstein, qui a dirigé le développement de VaccineFinder.org, a déclaré que l’outil jouera un rôle important en aidant les gens à trouver un vaccin une fois qu’ils apprendront qu’ils sont éligibles. Il s’attend à ce que les informations sur le vaccin COVID-19 soient disponibles sur le site Web à partir du début de 2021.

En novembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux a également annoncé qu’il s’associerait à des chaînes de pharmacies aux États-Unis pour fournir des vaccins à mesure que les approvisionnements deviendraient plus disponibles. Ce partenariat devrait couvrir 60% des pharmacies à travers les États-Unis, a déclaré HHS.

CVS a déclaré dans un communiqué que le public pourra prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin dans ses pharmacies en ligne ou via un numéro 800 une fois que le vaccin sera plus largement disponible.

«Nous allons promouvoir la disponibilité et sensibiliser à travers de multiples canaux à mesure que nous nous rapprochons du calendrier, et que les dates et les priorités sont déterminées», a déclaré Mike DeAngelis, directeur principal des communications d’entreprise chez CVSHealth, à USA TODAY dans un e-mail.

« Ce sont des choses que nous allons devoir résoudre rapidement »

Alors que le déploiement entre dans les phases suivantes, certains États peuvent toutefois être en retard sur d’autres, ce qui complique l’image de qui est éligible à un moment donné.

Les vaccins sont attribués en fonction du nombre d’adultes dans chaque État, mais cela ne veut pas dire qu’il y aura une corrélation avec le nombre de personnes à haut risque.

Une analyse USA TODAY publiée cette semaine a révélé quels États s’en tirent le mieux parce qu’ils ont moins de résidents dans les catégories à haut risque et quels États peuvent être à la traîne, vaccinant encore les travailleurs de la santé alors que d’autres progressent vers une population plus large.

Greene et Brownstein ont déclaré qu’il appartiendrait à l’État et aux responsables locaux de la santé publique de définir qui entre dans chaque phase afin de réduire la confusion.

« Il y aura des zones grises et des professions où l’on ne sait pas dans quel groupe vous appartenez », a déclaré Brownstein.

Le fait que les employeurs facilitent le processus rendra ces zones grises plus simples, a déclaré Greene, mais des défis peuvent persister, en particulier dans les environnements de travail plus petits avec moins de rayonnement.

Des problèmes similaires pourraient survenir en ce qui concerne les conditions sous-jacentes et les comorbidités. L’âge de quelqu’un est facilement vérifiable pour les pharmacies et les cliniques de vaccination, mais une condition sous-jacente qui expose une personne à un risque accru de complications du COVID-19 peut ne pas l’être, a déclaré Greene.

Dai a décrit un scénario où une personne a reçu des soins dans le système hospitalier pour une affection sous-jacente, mais a depuis déménagé et envisage de se faire vacciner dans un autre hôpital. Si ces hôpitaux utilisent différents dossiers en ligne qui ne communiquent pas facilement entre eux, il pourrait incomber à l’individu de faire sa propre sensibilisation.

« Il va y avoir un certain niveau d’attente de certaines personnes qui ne sautent pas la ligne », a ajouté Brownstein.

Si quelqu’un aurait besoin d’une note du médecin pour vérifier son état serait une exigence que le vaccinateur devrait établir, mais Greene a déclaré qu’il y aurait un risque d’augmenter les obstacles et l’accessibilité pour les personnes qui n’auraient peut-être pas accès à un médecin de soins primaires.

« Ce sont des choses que nous allons devoir résoudre rapidement », a-t-elle déclaré.

Qui reçoit le vaccin en premier? Voici ce que le CDC recommande.

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a recommandé que le déploiement progressif des vaccins passe d’abord aux groupes suivants:

Phase 1a: Travailleurs de la santé de première ligne et personnes dans les établissements de soins de longue durée.

Phase 1b: Personnes de 75 ans et plus et travailleurs essentiels de première ligne, dans les catégories suivantes:

Premiers intervenants tels que les pompiers, la police

Enseignants, personnel de soutien, personnel de garderie

Travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture

Ouvriers manufacturiers

Agents de correction

Employés du service postal américain

Travailleurs du transport en commun

Employés d’épicerie

Phase 1c: Les personnes de 65 à 74 ans, les personnes de 16 à 64 ans qui ont des problèmes de santé à haut risque et d’autres travailleurs essentiels. Les conditions médicales énumérées sont:

Obésité

Diabète de type 2

MPOC ou maladie pulmonaire obstructive chronique

Problème cardiaque

Maladie rénale chronique

État immunodéprimé suite à une greffe d’organe solide

Drépanocytose

Grossesse

Fumeur (actuel ou ayant des antécédents de tabagisme)

Les travailleurs de cette catégorie comprennent:

Agents de santé publique

Travailleurs du transport et de la logistique

Travailleurs des services alimentaires

Ouvriers du bâtiment

Travailleurs de la finance

Travailleurs des TI et des communications

Travailleurs de l’énergie

Travailleurs des médias

Travailleurs juridiques

Ingénieurs en sécurité publique

Travailleurs de l’eau et des eaux usées

Contribution: Elizabeth Weise, Dennis Wagner, Donovan Slack et Aleszu Bajak

Suivez Ryan Miller de USA TODAY sur Twitter @RyanW_Miller