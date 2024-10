Comment Saturday Night Live est devenu un phénomène télévisuel – mais s’est ensuite égaré

Getty Images

Le nouveau film Saturday Night célèbre les origines de la légendaire série comique – mais la mauvaise première de la nouvelle saison du week-end dernier a confirmé qu’elle se trouve sur un terrain plus difficile que jamais. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

Saturday Night Live a atteint un statut légendaire – ce qui n’est pas une bonne chose pour ce qui est encore censé être une émission humoristique vivante et respirante. Cela ressort clairement des premières consécutives le week-end dernier d’un film sur les débuts de la série et de la nouvelle saison de la série elle-même. Le film de Jason Reitman, Saturday Night, un récit fictif affectueux mais fragile des 90 minutes précédant le premier épisode en 1975, est sorti vendredi. La nuit suivante, vous auriez pu avancer de près d’un demi-siècle pour regarder la première tiède et sans enthousiasme de la 50e saison de SNL. Tous deux suggèrent à quel point le mythe de la série a pris le pas sur sa réalité.

SNL a bien sûr mérité sa stature. Il a transformé la comédie télévisée et a pénétré la culture américaine. En 2004, Rachel Dratch a commencé à incarner Debbie Downer, qui voyait le côté sombre de tout. Le terme « Debbie Downer » est désormais simplement un raccourci pour désigner une couverture mouillée. Et même une courte liste des acteurs comiques produits par la série est étonnante, de Bill Murray et Eddie Murphy à Will Ferrell et Tina Fey, en passant par les animateurs de talk-show Jimmy Fallon et Seth Meyers.

Le nouveau film d'origine Saturday Night ajoute à la mythologie autour de la série

Le film de Reitman remonte à avant tout cela, avec l’écrivain de SNL Rosie Shuster (Rachel Sennott) essayant de décrire la série à un dirigeant du réseau NBC déconcerté. « C’est postmoderne, c’est Warhol », dit-elle à propos de croquis qui incluent une synchronisation labiale impassible d’Andy Kaufman (Nicholas Braun) avec un enregistrement du thème du dessin animé pour enfants Mighty Mouse. L’humour était postmoderne à la limite de l’art de la performance, au moins une partie du temps, et un changement radical par rapport aux émissions de variétés musicales grinçantes qui inondaient alors la télévision. Mais l’avant-garde devient inévitablement l’establishment, et au fil des décennies, SNL est devenu le genre de série dont les gens se plaignent qu’ils sont mauvais mais qu’ils regardent quand même, par habitude autant qu’autre chose.

La perte de son tranchant

Peut-être parce qu’il est si ancré dans la culture populaire, il a encore une certaine actualité – mais à l’ère des médias sociaux, SNL semble répondre à la culture au lieu d’être à la pointe de l’avant-garde. Lorsque Kamala Harris a annoncé que Tim Walz serait son colistier, les médias sociaux ont explosé de spéculations sur qui pourrait le jouer sur SNL. Les gens avaient un souhait listes de possibilités, vivants et morts (le réalisateur de la comédie Paul Feig aurait souhaité que cela puisse être Chris Farley). Le quasi-sosie de Jim Gaffigan était parmi les plus plausibles, ce n’était donc pas une énorme surprise lorsqu’il est apparu samedi dans le sketch d’ouverture sur les rassemblements contrastés de Harris et de Trump.

Ce sketch d’ouverture a été le point culminant de la première avant sa longue glissade vers le bas. La brève apparition de Gaffigan n’a fait que faire écho à la blague de papa Walz mèmes qui sont en ligne depuis des mois. Maya Rudolph était brillante dans le rôle d’une sympathique Kamala Harris, un rôle qu’elle a déjà joué. Elle capture la danse, le rire et l’aplomb derrière l’énergie pleine d’entrain de la « tante amusante », comme se surnomme la fictive Harris. Mais le joyau comique a été l’apparition surprise d’Andy Samberg dans le rôle du « second gentlemensch » Doug Emhoff. Il est entré en faisant un danse loufoque que nous n’avons pas vu le vrai Emhoff faire, mais nous pouvons tout à fait l’imaginer faire. Et Samberg a parfaitement exécuté chaque réplique, en particulier lorsqu’il parlait avec enthousiasme de la façon dont il assumerait le rôle traditionnel de premier conjoint. « Pour ma part, j’ai hâte de décorer la Maison Blanche à Noël », dit-il. « Le thème sera Hanoukka. » C’était le genre de moment précis, drôle et inattendu que les téléspectateurs espèrent et obtiennent rarement.

Ce qui se perd dans le brouillard du passé, c’est que ces moments ont été toujours rare. SNL est connu pour son humour politique, mais pour chaque portrait qui semble si puissant qu’il fait écho à la réalité politique – l’impression cinglante de Tina Fey sur Sarah Palin, gazouillant, « Je peux voir la Russie depuis ma maison », était brutalement proche de la propre patauge de Palin sur l’étranger. politique lorsqu’on se présente à la vice-présidence – il existe des dizaines de caricatures édentées comme le Donald Trump aux lèvres bourses d’Alec Baldwin, plus une imitation d’un Trump de dessin animé qu’une satire.

Les premières années de la série ont offert un changement radical dans la comédie télévisée

Le film de Reitman avale entièrement le mythe de SNL et vous fait vous demander : à qui s’adresse ce film ? Reitman a grandi en aimant la série, et si vous êtes déjà très intéressé et familier avec le casting original, Saturday Night pourrait servir d’hommage. Pour les autres, remplir les grandes lignes ne sert pas à grand-chose. Le principe est qu’il y a du chaos dans les coulisses. Lorne Michaels (Gabriel LaBelle), le créateur nerveux de la série, se débat avec certains acteurs drogués et éteint des incendies qui incluent un véritable incendie lorsque les lumières tombent sur un canapé. Mais le film n’est jamais aussi galvanisant qu’il devrait l’être, malgré toute l’hyperactivité en coulisses, un montage rapide, des fioritures visuelles qui incluent la caméra qui court dans les couloirs du studio et la présence inexpliquée d’un lama.

Le casting joue simplement sur les images intégrées des originaux. John Belushi (Matt Wood) est un génie difficile qui refuse de signer son contrat. Chevy Chase (Cory Michael Smith) est un égoïste. Gilda Radner (Ella Hunt) est douce avec un esprit doux. Jane Curtin (Kim Matula) se sent sous-utilisée, car les femmes étaient souvent présentes dans la série. Dylan O’Brien capture l’essence des performances comiques et des personnages souvent malicieux de Dan Aykroyd. Les écrivains présentent un sketch sur Julia Child se coupant tout en présentant son émission de cuisine et en giclant du sang de manière comique. Ce sketch, avec Aykroyd dans le rôle de l’enfant, est un classique apparu dans un épisode ultérieur. Si vous ne connaissez pas de détails comme celui-là, bonne chance pour vous intéresser au film.

Le meilleur aspect de Saturday Night, son conflit générationnel, est sous-développé. Dans de brèves apparitions, Willem Dafoe incarne Dave Tebet dans le rôle d’un ancien dirigeant de réseau hilarant et glissant. JK Simmons est effectivement dégoûtant dans le rôle du comédien et artiste moqueur Milton Berle qui, aussi insondable que cela puisse paraître maintenant, était autrefois l’une des plus grandes stars de la télévision. Sur une scène voisine, sa chanson ringarde et son numéro de danse avec des choristes en costumes pailletés suggèrent à quel point SNL était révolutionnaire. Mais surtout, Reitman nous demande de supposer, ou nous demande à quelqu’un de nous dire, que sa comédie était radicale.

Alec Baldwin dans le rôle de Donald Trump était parmi les tentatives de satire politique les plus faibles de la série

Lamorne Morris a l’un des rares moments qui sortent de l’écran. Il incarne Garrett Morris (aucun lien de parenté), le seul membre noir de la distribution originale, qui se sent comme un étranger. Dans une scène particulièrement mémorable du film, Morris saisit un micro et chante une chanson audacieuse et controversée devant une salle remplie de dirigeants de télévision blancs – une chanson présentée dans un sketch d’un épisode ultérieur de la série. C’est toujours aussi bluffant et drôle. Et il est difficile d’imaginer que le SNL d’aujourd’hui soit aussi risqué.

Un nouveau nadir

SNL a toujours été plus inégal que ne le suggère le mythe. Regardez le réel premier épisode maintenant et, étonnamment, ce n’est pas si drôle. Même le célèbre sketch du Bee Hospital, avec Belushi et d’autres déguisés en papas abeilles dans un hôpital attendant des nouvelles de la naissance de leurs petites abeilles, semble avoir du mal à être absurde. Mais étant donné que la série entre dans sa 50e saison très médiatisée, la première live du week-end dernier a été inhabituellement mouvementée. Même son hôte invité Jean Smart, la star bien-aimée qui vient de remporter un Emmy pour sa comédie HBO Hacksje n’ai pas pu le sauvegarder. Il y avait une parodie de jeu télévisé fatiguée, une fausse publicité sur un magasin d’Halloween et une parodie sur le casting de I Love Lucy avec Smart en tant qu’actrice dramatique dans le rôle de Lucille Ball. Plus d’un revoir j’ai tout résumé ainsi décevant.

Cette inégalité n’a peut-être pas beaucoup d’importance, car moins de gens regardent l’intégralité des émissions du réseau comme ils le faisaient au début de SNL. Aujourd’hui, des sketchs en petits groupes : Ryan Gosling et Mikey Day dans le rôle de Beavis et Butt-Head ou Bowen Yang dans le rôle de l’iceberg du Titanic et le week-end dernier dans le rôle du bébé hippopotame assoiffé. Moo Deng déplorant le coût de sa renommée et la comparant à celle de Chappell Roan – devenez viral et les clips valent de l’or. Selon Le journaliste hollywoodienla dernière saison de SNL a enregistré un nombre étonnant de 3,1 milliards de vues sur les réseaux sociaux. C’est peut-être la principale façon dont la série a suivi le moment.

Loin d’être opportun, cependant, ces dernières années, il a souvent fait la une des journaux des animateurs controversés dont la sélection ne suggère rien d’autre que de flatter les audiences et l’influence auprès de personnes puissantes. Trump a accueilli en 2015 alors qu’il était candidat à la présidence, dessinant manifestations des groupes hispaniques et de défense des droits de l’immigration à l’extérieur du studio. Elon Musk a accueilli l’événement en 2021, et bien que la réputation de Musk comporte de nombreux éléments, le type drôle n’en fait pas partie.

De nos jours, l'émission attire le plus l'attention grâce à des clips individuels devenus viraux sur les réseaux sociaux, tels que Bowen Yang jouant le bébé hippopotame Moo Deng

NBC célèbre la 50e saison de la série avec une émission spéciale de trois heures aux heures de grande écoute en février. Il n’est pas nécessaire d’attendre cela pour voir que SNL est devenu plus emblématique que pertinent. Peut-être qu’il a besoin de plus de plaisir, tante. Ou comme le dit un croquis classique, « Encore une cloche! » Plus quelque chose.