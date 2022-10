Comment Satish Kushwaha d’UP est devenu un YouTuber populaire gagnant Rs 10 Lakh par mois

YouTube a donné de l’espace à de nombreux artistes émergents, leur ouvrant une nouvelle arène. Faire des vidéos pour la plateforme est une carrière à plein temps qui a un immense potentiel. Tout ce dont vous avez besoin est l’appareil photo d’un téléphone et votre dévouement à faire grand. Il existe de nombreuses histoires de personnes dont la vie a pris un tournant radical à cause de YouTube. L’une de ces histoires est celle de YouTuber Satish Kushwaha, qui est maintenant un nom reconnu sur Internet. Il s’agit d’une histoire classique de chiffons à la richesse d’un homme qui est passé de vivre dans un chawl à être propriétaire d’une maison à Mumbai à seulement 25 ans. La lutte que ce millionnaire autodidacte a dû traverser vous laissera certainement touché et inspiré. Découvrez comment un jeune Satish est passé d’un ingénieur sans nom de Deoria dans l’Uttar Pradesh à une célèbre personnalité de YouTube qui gagne des milliers de roupies chaque mois ici.

Satish, un résident de Deoria dans l’Uttar Pradesh, avait toujours rêvé de faire une carrière cinématographique, a rapporté Aaj Tak. Même enfant, il commençait rapidement à enregistrer une vidéo dès que le téléphone de quelqu’un lui tombait entre les mains. Cependant, sa famille de la classe moyenne ne pouvait pas se permettre le cours coûteux de réalisation de films. Ils ne comprenaient pas non plus ce qu’était le cinéma. Forcé par sa situation, Satish s’est lancé dans l’ingénierie grâce à une bourse. Cependant, la vie lui réservait quelque chose de complètement différent.

Satish n’est pas devenu ingénieur et s’en est tenu à son rêve de passer derrière la caméra. Il regardait d’innombrables tutoriels sur le cinéma, nourrissant constamment sa passion pour le cinéma. C’est à ce moment-là que son ami lui a suggéré de gagner de l’argent en réalisant des vidéos YouTube. C’était une conversation qui a changé la vie. Il a commencé à bloguer et à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube. Cependant, son contenu n’est pas devenu immédiatement un générateur de revenus.

Luttant pour joindre les deux bouts, il a déménagé dans un chawl de Mumbai à l’âge de 22 ans. Il partageait ici un minuscule appartement d’une pièce avec cinq personnes. Cependant, il n’a pas perdu espoir. Il a persévéré. Faire des vidéos à l’infini a finalement porté ses fruits. Au fil du temps, Satish a gagné un public ardent. Il compte actuellement plus de 10 lakh d’abonnés sur YouTube.

Maintenant, Satish, qui avait autrefois du mal à percevoir les frais du cours qu’il voulait, gagne entre 5 et 8 lakhs chaque mois simplement à partir de Youtube Adsense. Ajoutez à cela ses revenus provenant des promotions de la marque et du marketing d’affiliation, et les revenus du créateur de contenu montent jusqu’à 10 à 12 lakhs par mois. Il a gagné assez d’argent à l’âge de 25 ans pour acheter sa propre maison à Mumbai, où les prix de l’immobilier sont plus élevés que les gratte-ciel de la ville.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici