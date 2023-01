Comment s’assurer que les arrangements floraux de sympathie sont livrés correctement et à temps – Shaw Local

Si vous avez récemment perdu un membre de votre famille ou un ami cher et que les circonstances vous empêchent d’assister à ses funérailles, vous pouvez choisir d’envoyer un bel arrangement floral pour présenter vos condoléances. Si les services sont locaux, vous avez probablement un fleuriste de confiance que vous utilisez régulièrement, mais lorsque les services ont lieu à l’extérieur de la ville, de nombreuses personnes ne savent pas par où commencer pour trouver un fleuriste acceptable.

“Avez-vous déjà envoyé des fleurs et vous êtes-vous demandé à quoi elles ressemblaient, ou même si elles avaient été livrées?” a demandé Ben Conley, directeur de la maison funéraire Conley à Elburn. “Beaucoup de gens appellent le 1-800-Flowers, ou font une recherche sur Google et choisissent le prénom qui apparaît, mais aucune de ces options n’est susceptible d’offrir le service que vous attendez et méritez.”

Selon Conley, tout comme pour les salons funéraires, il n’y a pas deux fleuristes qui se ressemblent. “Les fleuristes ont des prix, des disponibilités de fleurs, des zones et des heures de livraison différents, et parfois ce magnifique arrangement sur lequel vous avez cliqué n’est pas ce qui est livré”, a-t-il déclaré. « Les entreprises paient beaucoup d’argent pour être la première annonce que vous voyez avec une recherche Google et peuvent prétendre être le fleuriste préféré de la maison funéraire, mais elles ne le sont généralement pas. Ils agissent en tant qu’intermédiaires et passent la commande à quelqu’un d’autre ; ces fleuristes peuvent livrer trop tôt ou trop tard, car leurs options de livraison ne sont pas flexibles, et vous ne le saurez jamais. De plus, lorsqu’un salon funéraire offre plusieurs services le même jour, votre arrangement peut être livré à la famille de quelqu’un d’autre.

La façon de vous assurer d’obtenir le meilleur fleuriste avec le meilleur service est d’appeler directement la maison funéraire. “Chez Conley Funeral Home, nous gardons une liste de fleuristes locaux de confiance avec des antécédents éprouvés pour répondre à tous vos besoins”, a déclaré Conley. “Cela inclut la création de motifs spéciaux pour personnaliser l’arrangement floral, rendant votre cadeau vraiment unique, tout comme les soins que vous recevez chez Conley’s.”

Pour plus d’information veuillez contacter:

Maison funéraire Conley

116, rue Pierce Ouest

Elburn, Illinois 60119

Téléphone : 630-365-6414

www.Conleycare.com