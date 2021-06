Comment s’appelle le club de plage du sénateur Sheldon Whitehouse et où se trouve-t-il ?

DÉMOCRATIQUE Le sénateur Sheldon Whitehouse, qui se bat depuis longtemps pour la justice sociale et contre le racisme, a récemment été scruté pour son appartenance depuis des décennies à un club de plage privé qui manque de diversité.

Interrogé par un journaliste de GoLocal Providence vendredi sur son appartenance à un club qui manque de diversité, il a répondu en disant: «Je pense que les personnes qui dirigent l’endroit travaillent toujours là-dessus et je suis désolé que cela ne se soit pas encore produit. . »

Le club a été une destination de choix pour Sheldon Whitehouse et sa femme Crédit : Getty

Comment s’appelle le club de plage du sénateur Sheldon Whitehouse ?

Le club de plage privé de Whitehouse s’appelle Bailey’s Beach Club et fait partie de la Spouting Roch Beach Association.

Le club aurait été décrit comme l’un des clubs les plus exclusifs des États-Unis, selon GoLocal Providence.

Les gens étaient très désireux d’être membres de ce club, a rapporté le New York Times en 2003.

« Les gens tuent pour appartenir à la plage », a déclaré Beth Pyle au Times. Sa sœur jumelle n’a jamais pu devenir membre du club.

« Cela a vraiment rendu certaines personnes folles lorsqu’elles n’entrent pas », a déclaré Pyle.

Les parents de Sheldon et Sandra et leurs enfants allaient au club pendant l’été Crédit : Getty

L’épouse de Sheldon, Sandra, est l’un des plus gros actionnaires du club.

Où se situe le club ?

Le club est situé à Newport, Rhode Island, et a été une destination de choix pour Sheldon Whitehouse et sa femme et d’autres membres de leur famille, a rapporté GoLocal Providence en 2017.

Les parents de Sheldon et de Sandra et leurs enfants allaient au club pendant l’été pour socialiser et établir leurs réseaux avec certaines des familles les plus riches du club apparemment exclusif entièrement blanc.

« C’est une longue tradition dans le Rhode Island et il y en a beaucoup et je pense que nous devons simplement résoudre les problèmes, merci », a déclaré Whitehouse au GoLocal Providence vendredi alors qu’il aurait été éloigné par un membre du personnel.

Que pense Sheldon Whitehouse du club ?

Mis à part ses récents commentaires sur la diversité du club, Whitehouse et son équipe de presse ont précédemment refusé de commenter son adhésion au club.

Whitehouse a précédemment déclaré que « ce serait bien » si le Bailey’s Beach Club changeait un peu Crédit : Getty

Il a refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions sur son adhésion en 2017 lorsqu’il a été approché par GoLocal Providence.

Mais il a déclaré au point de vente qu’il pensait « ce serait bien s’ils [Bailey’s Beach Club] changé un peu, mais ce n’est pas ma position.

On a demandé à Whitehouse s’il envisagerait d’exhorter le club à faire pression en faveur de la diversité et il a répondu en disant « Je vais en parler en privé ».

Il a ensuite refusé de fournir d’autres commentaires au point de vente.