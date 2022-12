COMMENT Le Grinch a volé Noël est un film de Noël intemporel à regarder pendant la saison des fêtes.

Le film met en vedette Jim Carrey dans le rôle de l’emblématique Grinch qui déteste absolument tout ce qui concerne Noël.

Alamy

Comment l’adaptation cinématographique de The Grinch Stole Christmas 2000 est un film de Noël incontournable pour beaucoup[/caption]

Qui a écrit Le Grinch ?

Le créateur de The Grinch est Theodor Seuss Geisel, mieux connu sous le nom de Dr Seuss.

Le Grinch est apparu pour la première fois dans un poème illustré intitulé The Hoobub And The Grinch en 1955.

Ses grands débuts n’ont pas eu lieu à Noël, mais en été.

Le Grinch était un escroc avant de devenir mondialement célèbre pour avoir volé Noël aux Whos de Whoville en 1957.

Comment s’appelle le chien du Grinch ?

Dans les livres du Dr Seuss et toutes les adaptations, le compagnon canin du Grinch s’appelle Max.

Max semble être le seul ami du Grinch dans le film.

Malgré la mauvaise humeur et les tirades du Grinch, Max lui est toujours fidèle.

Il porte même des bois de renne et tire le traîneau plein de cadeaux de Noël de Whoville !

Qui était au casting de How The Grinch Stole Christmas ?

Il y a beaucoup de visages célèbres dans le film How The Grinch Stole Christmas.

Le Grinch est joué par le phénoménal Jim Carrey.

Son curriculum vitae comprend Dumb and Dumber (1994), The Mask (1994) et Sonic The Hedgehog (2020).

Son acolyte de confiance Max a été joué par six chiens différents.

Humane Hollywood a déclaré qu’il s’agissait de sauvetages d’abris de races mixtes.

Cindy Lou Who est interprétée par Taylor Momsen.

Vous pouvez également la reconnaître dans le rôle de Jenny dans Gossip Girl, ou sur scène en tant que chanteuse talentueuse du groupe de rock américain The Pretty Reckless.

Christine Baranski a joué le premier amour du Grinch, Martha May Who.

Les autres membres de la distribution comprennent:

Maire Augustus – Jeffrey Tambor

Jeune Grinch – Josy Ryan Evans

Betty Lou Who – Molly Shannon

Stu Lou Who – TJ Thyne

Surpris qui – Bryce Dallas Howard

Lou Lou Who – Bill Irwin

Où regarder Comment le Grinch a volé Noël (2000)

Le film est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime Video.

Il est également actuellement disponible en streaming sur Netflix.

Le Grinch est également diffusé sur ITV2 le 24 décembre 2022 à 19h.