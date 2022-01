Le mois dernier, le président Joe Biden a présenté le pays à son nouveau chien Commander après que son chien Major ait été retiré de la Maison Blanche.

Maintenant, la première famille des États-Unis a annoncé l’ajout d’un nouvel animal à la Maison Blanche et beaucoup sont curieux de savoir comment elle s’appelle.

Les Biden ont un nouveau chat Crédit : Twitter

Comment s’appelle le chat de la Maison Blanche de Biden ?

Le 28 janvier 2022, il a été annoncé que les Biden avaient ajouté un chat à leur famille.

Le félin à rayures grises et blanches de deux ans s’appelle Willow, qui a été choisi par le Dr Jill Biden en l’honneur de sa ville natale de Willow Grove, en Pennsylvanie.

« Un chat de ferme de Pennsylvanie, Willow a fait forte impression sur le Dr Biden en 2020 lorsqu’elle a sauté sur scène et interrompu ses propos lors d’un arrêt de campagne », a déclaré le porte-parole de la première dame, Michael LaRosa.

« Voyant leur lien immédiat, le propriétaire de la ferme savait que Willow appartenait au Dr Biden. »

Elle s’installerait bien dans sa nouvelle maison et aurait « ses jouets préférés, des friandises et beaucoup d’espace pour sentir et explorer », a poursuivi LaRosa.

Willow marque la première fois depuis l’administration George W Bush qu’un chat est à la Maison Blanche.

Qu’est-il arrivé au chien de Biden, Major ?

Les Biden ont adopté Major, un sauvetage, avant de s’installer à la Maison Blanche.

Après avoir emménagé, Major a eu du mal à s’adapter et aurait mordu les membres des services secrets « tous les jours pendant une semaine entière ».

Un incident a même obligé une personne à consulter un médecin.

Suite à de multiples incidents, Major a quitté la Maison Blanche et réside désormais chez un ami de la famille des Bidens.

« Après avoir consulté des dresseurs de chiens, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires, la première famille a décidé de suivre la recommandation collective des experts selon laquelle il serait plus sûr pour Major de vivre dans un environnement plus calme avec des amis de la famille », a déclaré LaRosa, via Gens.

« Ce n’est pas en réaction à un incident nouveau ou spécifique, mais plutôt une décision prise après plusieurs mois de délibération en famille et de discussions avec des experts. »

Son nom est Willow, du nom de la ville natale de Jill Biden Crédit : Twitter

Combien d’animaux les Biden possèdent-ils ?

Les Bidens sont maintenant les fiers propriétaires d’un chat et de deux chiens, Major et Commander.

Les Bidens ont accueilli Commander en décembre 2021 suite au déménagement de Major.

« Bienvenue à la Maison Blanche, commandant », a tweeté Biden à l’époque avec une photo du nouveau chiot avec une balle dans la bouche.

Ils avaient auparavant un autre berger allemand, Champ, mais il est décédé tragiquement en juin 2021.

« Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison. Il a été notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et a été adoré par toute la famille Biden », la déclaration mentionné.

« Dans nos moments les plus joyeux et dans nos journées les plus douloureuses, il était là avec nous, sensible à chacun de nos sentiments et émotions inexprimés. Nous aimons notre doux et bon garçon et il nous manquera toujours. »

L’ancien président Donald Trump a été le premier président à ne pas avoir d’animal de compagnie depuis plus d’un siècle, selon le New York Times.