Comment Sangalo emmène la culture du maillot de football dans un roadtrip mondial

Malgré l’arrêt de certaines ligues européennes, la beauté du football est qu’il ne s’arrête jamais vraiment. Parallèlement à l’excitation estivale des tournois internationaux, certaines des ligues les plus excitantes du monde sont toujours en plein essor ou se préparent à leurs conclusions dramatiques. Les ligues d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est battent leur plein, le niveau des équipes et la qualité du football qu’elles jouent atteignant de nouveaux sommets à chaque saison qui passe.

Mais malgré les moments incroyables produits par ces équipes, la vue de leurs kits de répliques en dehors de leur pays d’origine est presque inconnue. Jusqu’ici. Entrer Sangaloune entreprise qui emmène la culture du maillot de football dans un voyage tout à fait plus narratif.

Ils sont là pour raconter l’histoire des clubs avec lesquels ils travaillent. Prenez, par exemple, l’Express FC, l’un des clubs les plus anciens et les plus fascinants d’Ouganda, ils sont 7 fois champions de la Ligue ougandaise et ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football en 1995. Bien que ce soit leur histoire, leur histoire est l’un d’être fondé par des employés de journaux dans les années 1950 et d’être brièvement le foyer de la royauté du football de Wrexham, Eddie May.

(Crédit image : Paro FC)

Ce sont des clubs qui, malgré leurs riches histoires, leurs grands joueurs et leurs supporters passionnés, jouent simplement dans des parties du monde auxquelles d’énormes pans de fans n’ont aucun accès ou aperçu. En bref, c’est la culture du maillot de football que nous connaissons et aimons tous, mais cette fois-ci comme moyen de raconter des histoires et comme moyen de combler ces lacunes.

Fondée à New York par un groupe d’immigrants partageant les mêmes idées qui se sont installés dans la ville après avoir fréquenté l’université ensemble, la mission de Sangalo est d’aider à promouvoir et à développer les meilleures équipes et leurs ligues respectives, où qu’elles se trouvent dans le monde. Cela passe principalement par la mise à disposition de leurs maillots sur un marché mondial qu’ils ne pourraient autrement pas atteindre, mais cela va aussi bien au-delà.

Sangalo coche non seulement cette case pour les fans de football, mais ils le font avec un message unificateur en leur cœur. Abritant les kits de répliques d’un nombre croissant d’équipes mondiales, leur philosophie est de raconter leurs histoires tout en vendant leurs maillots, dans le but d’en faire des noms connus dans les années à venir.

(Crédit image : Paro FC)

En bref, ce sont des répliques de kits qui ne sont pas disponibles pour la base mondiale de fans de football, mais qui sont désormais proposées aux fans du monde entier via la mission de Sangalo d’aider à raconter l’histoire de l’équipe à laquelle ils appartiennent.

Prenez, par exemple, le Paro FC du Bhoutan. Presque impossible à trouver en dehors de leur région, leur histoire commence en 2018 lorsque le club a été fondé sur les valeurs régionales de communauté, d’appartenance et d’utilisation du football comme espace inclusif. Au cours de leur courte existence, ils ont déjà remporté trois titres de Premier League bhoutanaise et, grâce à leur partenariat avec Sangalo, peuvent célébrer cette histoire avec le reste du monde.

La liste de l’entreprise est actuellement petite mais, surtout, c’est par conception. Être un fournisseur officiel pour leurs clubs partenaires signifie qu’ils jouent à la fois le rôle de distributeur et de conteur, et s’engagent à faire les deux efficacement. De nouvelles baisses se produisent tous les quelques mois, la liste des clubs étant constamment évaluée et évoluant au fil du temps. À l’heure actuelle, les fans peuvent trouver des maillots qui racontent certaines des histoires les plus fascinantes du football en Ouganda, en Inde, au Zimbabwe et au Vietnam, et d’autres arriveront le reste de l’année.

(Crédit image : Hanoï FC)

Bien que les noms ne soient peut-être pas familiers en dehors de leurs continents, ces histoires découlent toutes d’un amour du jeu qui est presque une seconde nature pour les fans de football du monde entier. La mission de Sangalo est simplement de s’assurer que les clubs et leurs histoires atteignent le type de public et obtiennent le type d’attention qu’ils méritent. Cela se fait en partie par la vente de maillots, oui, mais ils travaillent également avec des créateurs de contenu internationaux et locaux, pour aider à donner vie à ces incroyables voyages narratifs.

Payer plus de 120 € au PSG pour le dernier maillot Mbappe ne fait aucune différence pour une institution évaluée à des milliards ; mais payer la moitié au Hanoi FC le fait absolument. Fondée, comme ils l’étaient, il y a un peu plus de 15 ans avec le désir exprimé de devenir la première équipe entièrement professionnalisée au Vietnam, leur histoire est celle d’une équipe jeune et intrépide qui traverse les quatre divisions du pays pour atteindre son objectif.

Et le football a toujours, en son cœur, été à propos de ces histoires qu’il crée. Grâce à Sangalocertains d’entre eux sont maintenant beaucoup plus faciles à dire.

