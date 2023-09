Comment Samsung, SMA et ABB concrétisent une vision ambitieuse en matière de commodité et de durabilité dans la maison – Samsung Global Newsroom

Le projet Net Zero Home de Samsung Electronics vise à aider les clients à économiser sur les coûts, à réduire les émissions de CO2 et à surveiller facilement la consommation électrique des ménages via une seule application, dans les maisons qui génèrent et gèrent leur propre énergie. Pour contribuer à faire de la maison du futur une réalité, Samsung s’est associé à plusieurs sociétés technologiques mondiales spécialisées dans les solutions pour la maison respectueuses de l’environnement, notamment une société allemande de technologie solaire, de stockage et de recharge. Technologie solaire SMA et société d’électronique suédo-suisse et innovatrice en matière de maisons intelligentes ABB.

Le partenariat de Samsung avec SMA permet aux utilisateurs d’accéder aux différents produits et solutions Home Energy de SMA avec SmartThings Energy. Les pompes à chaleur de Samsung peuvent également désormais dialoguer avec les solutions de SMA. Grâce au partenariat ABB, les utilisateurs peuvent tirer parti des différentes solutions domotiques d’ABB avec SmartThings. Les différents produits connectés de Samsung seront également disponibles pour les Smart Buildings d’ABB.

Avec Jan Van Laethem de SMA et Lucy Han d’ABB participant tous deux à l’IFA en tant que porte-parole du projet Net Zero Home, Samsung s’est entretenu avec eux pour discuter de leur travail sur le projet, des partenariats respectifs de leurs entreprises avec Samsung et de leur vision de l’avenir de la maison intelligente durable. solutions.

Q. Pourriez-vous s’il vous plaît nous présenter brièvement vous-même et votre travail ?

Jan Van Laethem : En tant que vice-président exécutif de Segment Home Solutions, je suis responsable de toutes les solutions, systèmes et appareils résidentiels mondiaux. SMA est le principal spécialiste de la technologie photovoltaïque (PV) et des systèmes de stockage et nous nous efforçons d’établir les normes de l’approvisionnement en énergie renouvelable de demain. Notre portefeuille s’étend des onduleurs photovoltaïques et de batterie efficaces jusqu’aux solutions système holistiques pour les systèmes photovoltaïques, de stockage de batteries, de recharge de véhicules électriques et de CVC de toutes les classes de puissance. Avec plus de 40 ans d’expérience – qui a commencé dans notre centre en Allemagne — les équipes de SMA travaillent à tracer la voie vers un avenir respectueux du climat.

Lucie Han : Je suis vice-président exécutif pour les solutions de construction et de domotique chez ABB. Nos bâtiments intelligents ABB améliorent la qualité de vie des personnes en équipant les bâtiments du futur de produits, solutions et services favorisant l’efficacité énergétique et la durabilité. Nous exploitons l’innovation et les technologies numériques pour permettre une distribution d’énergie sûre et fiable et des bâtiments plus intelligents et plus durables. Qu’il s’agisse de maisons unifamiliales neuves ou existantes, d’immeubles à logements multiples ou de bâtiments commerciaux et industriels, nous sommes animés par un esprit de partenariat et de collaboration, soutenu par une réputation de solutions numériques ouvertes et évolutives et de technologies intelligentes.

Q. Pourquoi avez-vous choisi de vous associer à Samsung pour le projet Net Zero Home ? Comment le partenariat s’aligne-t-il sur les objectifs de votre entreprise ?

Van Laethem: SMA et Samsung partagent la même mission : placer les personnes au centre de nos objectifs commerciaux. SMA souhaite donner à ses clients les moyens de créer un avenir durable dans leur propre vie, et les partenariats avec des entreprises comme Samsung sont essentiels pour y parvenir, car la compatibilité des appareils est essentielle pour y parvenir.

Han : Faire équipe avec un innovateur technologique majeur comme Samsung Electronics renforce la mission d’ABB consistant à connecter des bâtiments entiers avec des solutions ouvertes et adaptables. Des partenariats comme celui-ci fournissent également des informations sur la consommation totale d’énergie, y compris dans des domaines tels que la recharge des véhicules électriques (VE).

Les propriétaires veulent des solutions de maison intelligente qui relient tous les appareils de la maison, qu’ils soient de Samsung, ABB ou d’autres marques. Surtout, ils souhaitent également pouvoir y accéder via une seule interface utilisateur. Le projet Net Zero Home constitue une étape importante car il démontre cette approche conviviale en action. Notre travail avec Samsung contribue à rendre des concepts tels que la domotique et l’optimisation énergétique plus tangibles pour les clients en leur montrant travailler de manière transparente dans des environnements familiers. Une fois pleinement réalisés, ces concepts constitueront une étape importante vers un monde plus durable.

Q. Comment décririez-vous le projet Net Zero Home pour les clients ? Cela leur permet-il de participer eux-mêmes à la gestion de l’énergie ?

Han : Imaginez des maisons où les appareils et appareils électroménagers sont tous connectés via un système centralisé, un système qui vous permet d’économiser de l’argent, du temps et de l’énergie. En connectant l’application Samsung SmartThings aux solutions domotiques ABB, par exemple, vous pouvez tout surveiller et contrôler — des machines à laver aux systèmes d’énergie et de sécurité — en utilisant une seule application sur vos appareils. Grâce à l’énergie qu’elles économisent et aux émissions de carbone qu’elles réduisent, les maisons plus intelligentes sont gagnant-gagnant pour vous et pour la planète.

Van Laethem : Le projet Net Zero Home peut prendre en charge la gestion énergétique des clients à leur place, mais il leur permet également de personnaliser le système pour répondre à leurs besoins individuels. Le projet propose différentes solutions pour différentes personnes, des débutants solaires aux utilisateurs avancés qui souhaitent participer plus directement à la gestion de leur énergie.

Q. Quels sont vos espoirs et vos attentes concernant l’utilisation domestique Net Zero dans le monde ? Quels sont les facteurs qui contribuent à son adoption plus large ?

Van Laethem : L’objectif de SMA est d’approvisionner le plus grand nombre de foyers possible en énergie propre et ainsi de réduire les émissions de CO2 dans le monde, et le projet Net Zero Home est une excellente opportunité pour rendre nos solutions énergétiques plus largement disponibles.

Partout dans le monde, les coûts de l’énergie augmentent. Les clients commencent à prendre conscience de la valeur de l’indépendance vis-à-vis des importations d’énergie fossile et souhaitent réduire leurs émissions personnelles de CO2. Ces facteurs jettent les bases d’une adoption plus large de Net Zero Home, et son succès signifierait plus de sécurité énergétique, plus de liberté et une planète plus saine.

Han : L’adoption de Global Net Zero Home signifierait davantage de foyers qui ne nuisent pas à la planète. C’est l’essence même de ce projet. Les maisons Net Zero sont comme des super-héros du climat, luttant jour après jour contre le carbone et le changement climatique. Ma vision personnelle pour Net Zero Homes est qu’elles fassent une réelle différence dans la lutte contre la crise climatique.

Notre objectif primordial est d’ouvrir la voie avec les technologies d’aujourd’hui pour résoudre les problèmes de demain. Cependant, pour que les maisons nettes zéro réussissent, nous devons également garder les choses simples. Cela signifie des protocoles de communication ouverts, des appareils interopérables et la création d’un langage commun pour l’écosystème domestique.

Q. Dans quelle mesure le projet Net Zero Home répond-il à l’état actuel de l’énergie domestique ?

Han : En ce qui concerne l’avenir de la vie connectée et de l’urbanisme, la pandémie a condensé des décennies de changement social et comportemental en l’espace de quelques mois seulement.

Maintenant, nous regardons un tout nouveau paysage. Des concepts tels que les « villes intelligentes » évoluent vers une approche axée sur les « communautés intelligentes ». Nous avions l’habitude de penser à la technologie intelligente en termes de maisons individuelles, mais aujourd’hui, son adoption dans les développements d’immeubles d’habitation, de villas et de tours s’accélère également.

Pour accélérer la transition vers Net Zero, nous devons prendre en compte des questions telles que la normalisation industrielle et la certitude réglementaire, l’accessibilité de la technologie, l’innovation, le financement et les compétences industrielles. Ce sont tous des domaines que des efforts tels que le projet Net Zero Home contribuent à étoffer en temps réel.

Q. Quel avenir pour la collaboration entre SMA et ABB avec Samsung ?

Van Laethem : SMA et Samsung continuent de travailler ensemble sur des solutions globales réunissant les mondes de la maison intelligente et de la gestion de l’énergie domestique. Nous sommes impatients de partager d’autres plans et projets à l’avenir.

Han : ABB et Samsung travaillent actuellement sur la prochaine itération de produits et de solutions répondant aux demandes énergétiques modernes. Capable de s’intégrer à des sociétés tierces et à des appareils électroménagers, cette solution harmonisera les systèmes de maison intelligente, les processus de gestion de l’énergie et les contrôles de recharge des véhicules électriques. Intégré à notre écosystème de maison intelligente existant, il interagit avec les pompes à chaleur, les systèmes solaires photovoltaïques sur les toits et les véhicules électriques.

Ce type d’intelligence visualisée à portée de main des utilisateurs était jusqu’à présent réservé aux bâtiments commerciaux. Nos nouvelles solutions permettent non seulement aux propriétaires de mieux gérer leurs factures énergétiques immédiates, mais elles les aideront également à optimiser leurs habitudes de consommation sur le long terme. Nous sommes fiers de nos réalisations aux côtés de Samsung dans le projet Net Zero Home, et j’espère d’autres succès à venir.