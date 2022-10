Comment Samsung Research et le hackathon du MIT ont aidé les étudiants à innover pour l’avenir – Samsung Global Newsroom

Pour réinventer l’avenir de la santé et du bien-être, l’Experience and Insight Lab (E&I Lab) de Samsung Research a co-organisé un hackathon avec le MIT Media Lab, réunissant une grande variété de talents et de capacités d’étudiants à innover pour l’avenir du bien-être.

L’événement de trois jours a réuni 12 équipes d’étudiants en ingénierie, en design et en art du MIT, de Harvard et du Wellesley College. Chaque équipe a été mise au défi de créer un nouveau concept de projection et un prototype fonctionnel qui abordaient de vrais problèmes dans le domaine du style de vie et du bien-être.

Suivant l’esprit de William J. Mitchell, l’ancien doyen de l’École d’architecture et de planification du MIT, le hackathon a utilisé une approche interdisciplinaire, permettant aux étudiants d’utiliser une variété de compétences dans différents domaines.

Un effort de collaboration entre les étudiants et Samsung

Samsung Research, le centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de l’entreprise et remet constamment en question le statu quo et repousse les limites. Basé sur cette philosophie, le hackathon a mis les étudiants au défi de se surpasser en brisant les murs entre les différentes disciplines. Le hackathon a également permis à Samsung de nouer des liens avec les étudiants en leur offrant de nouvelles opportunités pour imaginer, innover et donner vie à leurs idées.

Les jeunes générations d’étudiants ont de nouvelles perspectives et des idées créatives sur la façon de résoudre les problèmes auxquels la société est confrontée. S’inspirant de cela, la recherche de Samsung espère favoriser un environnement où la diversité et la créativité peuvent prospérer, menant à des solutions intéressantes et parfois inattendues.

Le hackathon a été mutuellement bénéfique pour les étudiants et Samsung. Les étudiants ont pu en savoir plus sur Samsung Research en utilisant les ressources et les installations de l’entreprise, les aidant à apprendre et à établir des relations avec les autres. Samsung a également été en mesure d’attirer des étudiants talentueux, renforçant ainsi sa position d’entreprise mondiale.

Élargir l’avenir du bien-être grâce à l’innovation étudiante

Après un long week-end de piratage, les étudiants ont partagé leurs concepts et prototypes avec les concepteurs E&I et les étudiants mentors du MIT et les dirigeants de Samsung, notamment le Dr Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research et le Dr Federico Casalegno, vice-président exécutif et responsable du laboratoire E&I. Les équipes ont été jugées sur leurs données et leurs recherches, leurs prototypes, leur histoire, leur impact et leur caractère unique.

À travers une variété d’angles et d’idées stimulantes, chaque équipe a créé une solution unique pour résoudre les problèmes liés au style de vie. De l’utilisation de la projection pour connecter les gens à travers la narration à la création d’expériences culinaires virtuelles, de nombreuses idées inspirantes et innovantes ont été présentées lors du hackathon.