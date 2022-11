Comment Samsung organise des pièces pour le magasin d’art – Samsung Global Newsroom

Créer votre propre galerie personnelle n’a jamais été aussi facile grâce à Samsung Art Store. Le Samsung Art Store contient une collection de plus de 2 000 œuvres créées par divers artistes, reliant les gens à une grande variété de styles esthétiques, de conceptions et de pièces qui inspirent et touchent le cœur.

Le Samsung Art Store rend l’art plus accessible à tous en proposant des œuvres d’art organisées par des professionnels aux utilisateurs de The Frame. Des chefs-d’œuvre à l’art moderne et aux photographies à couper le souffle, le Samsung Art Store ajoute une touche de personnalisation à votre maison, le tout affiché avec brio sur un écran 4K net.

Pour en savoir plus sur le processus de sélection des pièces pour le Samsung Art Store, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Daria Brit Greene, conservatrice principale du Samsung Art Store. Lisez la suite pour découvrir comment le Samsung Art Store offre une nouvelle façon de découvrir l’art dans le confort et la commodité de votre maison.