Comment Samsung met ses téléphones Galaxy dans l’essoreuse

À l’intérieur d’un bâtiment indéfinissable sur le campus de Samsung à Suwon, en Corée du Sud, les travailleurs sont assis dans des cabines en train de taper à leur bureau. Des auvents en forme de feuille sont suspendus au-dessus pour fournir de l’ombre aux lumières lumineuses du bureau. Mais une fois que vous quittez le bureau principal et que vous tournez un coin, le lieu de travail commence à être très différent.

Nichés dans les couloirs de l’étage se trouvent les laboratoires de test de fiabilité de Samsung. C’est là que Samsung torture ses téléphones avant de les expédier aux millions de personnes qui les achètent dans le monde. Les robots laissent tomber les téléphones sur les surfaces métalliques, les jets d’eau martèlent les appareils mobiles dans toutes les directions et les chambres plongent les gadgets dans des températures extrêmes.

Tout cela fait partie du processus de Samsung pour s’assurer que ses téléphones peuvent résister aux chutes, aux dunks, aux climats extrêmes et à d’autres difficultés. Ce type de test est essentiel car les téléphones sont chers et essentiels à la vie quotidienne, ils doivent donc être conçus pour durer.

Samsung n’est pas étranger aux problèmes de fiabilité. Il a tristement rappelé le Galaxy Note 7 en 2016 en raison de problèmes de surchauffe et a retardé le lancement de son premier téléphone pliable en 2019 après que certains critiques aient rencontré des écrans cassés. L’année dernière, rapports de gonflement des batteries à l’intérieur des téléphones Samsung ont fait surface sur YouTube.

CNET et d’autres journalistes ont eu un aperçu rare à l’intérieur du laboratoire de Samsung pour voir comment il teste les appareils. La visite a donné une idée de la façon dont Samsung pense à la durabilité en ce qui concerne les téléphones – pas seulement les tests eux-mêmes, mais également les types de scénarios pris en compte par Samsung. C’est important car Samsung expédie plus de smartphones que toute autre entreprise dans le monde, selon les derniers chiffres d’une société d’études de marché Société internationale de données.

Les téléphones pliables de Samsung subissent plusieurs tests de chute et d’autres types d’évaluations de durabilité. Samsung

Lorsque vous vous demandez si votre téléphone est durable, la première chose qui vous vient probablement à l’esprit est de savoir s’il peut survivre aux chutes. Selon une étude de 2020 de Plans de protection AllState140 millions d’Américains ont endommagé leur téléphone à un moment donné de leur vie.

Et l’installation de Samsung dispose de nombreuses machines au travail pour tenir compte de toutes les différentes façons dont vous pourriez jeter, casser ou briser votre téléphone. Ce n’est pas aussi simple que de laisser tomber l’appareil encore et encore. Les tests effectués dans le laboratoire de Samsung sont conçus pour évaluer la réaction des téléphones lorsqu’ils tombent à différents angles et hauteurs, tout en se concentrant également sur des parties spécifiques du téléphone, comme l’écran et la vitre de protection.

Une de ces évaluations, connue sous le nom de test de culbutage, consiste à placer des appareils dans une chambre rectangulaire rotative géante, où ils sont secoués encore et encore. Ce test est destiné à examiner comment les téléphones résistent après avoir été touchés sous différents angles.

Les téléphones de Samsung passent par un test de culbutage pour évaluer leur durabilité sous plusieurs angles. Samsung

Dans un autre coin des installations de Samsung, j’ai failli grincer des dents lorsqu’une bille d’acier est tombée directement sur l’écran d’un Galaxy Z Fold. Pour ce test, Samsung mesure la durabilité de l’écran, de la vitre arrière et des pièces internes d’un appareil après un impact durable.

L’un des téléphones de Samsung subit un test de durabilité pour voir comment il résiste après la chute d’une boule de métal sur l’appareil. Samsung

Pour les chutes moins dramatiques, Samsung propose un test de chute faible. Une machine aspire un appareil et le laisse tomber d’une hauteur inférieure, ce qui est destiné à simuler les effets cumulatifs de faire glisser votre téléphone sur la table. Bien que ce test ne semble pas aussi brutal que les autres, il montre que Samsung réfléchit à la façon dont des dérapages mineurs pourraient avoir un impact sur l’état d’un téléphone à long terme.

Les téléphones pliables nécessitent leurs propres tests spéciaux. J’ai regardé les bras robotiques s’ouvrir et se fermer Galaxy Z Flips and Folds encore et encore presque en rythme. Lorsqu’on lui a demandé combien de cycles d’ouverture et de fermeture ces appareils doivent subir pour réussir le test, le membre de l’équipe de fiabilité de Samsung qui a effectué la visite a simplement répondu « beaucoup de fois ».

L’objectif est de comprendre combien de fois une personne moyenne plierait et déplierait son appareil au cours d’une période donnée lors d’une utilisation régulière, a déclaré l’employé de Samsung par l’intermédiaire d’un traducteur. De tels tests de durabilité sont particulièrement importants pour les téléphones pliables. Une recherche rapide sur Google révèle des dizaines d’histoires d’écrans cassés sur le Z Flip à travers Reddit, Youtube et Les forums communautaires de Samsung. Samsung affirme que le Galaxy Z Fold et le Z Flip sont testés pour durer plus de 200 000 plis, soit environ cinq ans d’utilisation s’ils sont dépliés 100 fois par jour.

Les pliables de Samsung subissent un test au cours duquel ils sont ouverts et refermés encore et encore. Samsung

Après une décennie d’examen de produits technologiques, je me suis habitué à déchiffrer les cotes de protection contre les infiltrations, ou les scores qui vous indiquent si votre téléphone est résistant à l’eau ou à la poussière. Ce que je n’ai pas vu, cependant, c’est exactement à quoi ressemblent les tests derrière ces notes dans la vraie vie.

Le laboratoire de fiabilité de Samsung dispose de diverses machines pour tester différents niveaux de résistance à l’eau. J’ai vu des jets d’eau tremper un téléphone Samsung dans le cadre des tests de l’entreprise pour la cote IPX4, qui garantit que les téléphones peuvent supporter d’être aspergés d’eau. Dans la même pièce, un téléphone était assis au fond d’un immense réservoir d’eau pour tester des cotes plus exigeantes comme IPX8.

Les téléphones pliables de Samsung sont pulvérisés sous tous les angles pour tester leur indice de résistance à l’eau. Samsung

La résistance aux chutes et aux creux dans la piscine peut être le premier scénario qui vous vient à l’esprit lorsque vous vous demandez si un smartphone est durable. Mais Samsung propose des dizaines d’autres tests destinés à évaluer également des aspects plus granulaires de votre appareil. Les robots branchent des chargeurs et appuient continuellement sur la touche latérale pour tester le port USB et les boutons d’un téléphone. Les machines traînent Stylet S sur l’écran du Z Fold encore et encore pour s’assurer que la pression du stylet n’affecte pas la durabilité.

Mais le laboratoire de test de Samsung n’est pas seulement une chambre de torture automatisée pour les téléphones. La société dispose également d’espaces dédiés pour tester la résistance des téléphones dans des scénarios réels. Un de ces domaines, par exemple, est destiné à imiter les cafés, les bancs de parc et les restaurants pour voir comment les caméras d’un appareil fonctionnent dans ces environnements.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la façon dont Samsung teste si les appareils peuvent résister à des températures extrêmes. La société dispose de chambres dédiées pour immerger les appareils dans des conditions de froid extrême et de forte humidité afin de garantir le bon fonctionnement des téléphones dans les climats du monde entier. La chambre d’essai environnemental a l’air d’une boîte en métal et en verre sans prétention de l’extérieur, mais le changement de température brutal est immédiatement choquant une fois que vous atteignez l’intérieur. Une chambre que j’ai observée était réglée sur moins 20 degrés Celsius (moins 4 degrés Fahrenheit), bien que Samsung effectue également des tests à d’autres températures plus basses.

Samsung teste si ses appareils peuvent résister à des températures extrêmes. Samsung

La visite du laboratoire de fiabilité de Samsung donne un aperçu du processus de développement de l’entreprise et explique pourquoi les nouveaux concepts peuvent prendre si longtemps pour devenir de vrais produits. Chaque fois que Samsung ajoute un nouveau composant ou une nouvelle fonctionnalité – comme des écrans pliants, des écrans arrondis ou de nouveaux emplacements pour S Pen – la société doit probablement tester la résistance de ces nouvelles pièces dans des circonstances difficiles. Peut-être que les concepts les plus fous que Samsung a présentés au CES, comme les écrans coulissants flexibles, finiront peut-être par arriver dans ces laboratoires.