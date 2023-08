Comment Samsung habilite les innovateurs de demain – Samsung Global Newsroom

Chaque année, le 12 août, la Journée internationale de la jeunesse (JIJ) des Nations Unies est une journée de sensibilisation essentielle pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les jeunes d’aujourd’hui et applaudir leurs réalisations et leur potentiel remarquables.

Rapport 2023 sur l’avenir de l’emploi du Forum économique mondial1 souligne l’importance croissante de la technologie sur le marché du travail. Comme environ 75 % des entreprises ont l’intention d’intégrer des technologies telles que le big data, le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA) dans les cinq prochaines années, il est important que les jeunes se familiarisent avec ces outils pour rester compétitifs. De plus, la numérisation généralisée a eu un impact significatif sur le commerce et les échanges, 86 % des entreprises envisageant l’adoption de plates-formes et d’applications. Aujourd’hui plus que jamais, les compétences technologiques sont nécessaires pour que les jeunes demandeurs d’emploi réussissent dans le paysage commercial en constante évolution d’aujourd’hui.

A travers ses programmes mondiaux de responsabilité sociale des entreprises, Samsung Electronics reste déterminé à responsabiliser, engager et nourrir la créativité des jeunes esprits qui aspirent à résoudre les problèmes de demain. Un tel programme, Campus d’innovation Samsung, joue un rôle crucial dans la formation et le perfectionnement des capacités des jeunes en proposant une formation complète aux technologies de l’information et de la communication (TIC). À ce jour, cette initiative a étendu sa portée à 35 pays à travers le monde, touchant avec succès 119 000 participants talentueux.

Samsung Newsroom se penche sur cette initiative mondiale, soulignant comment Samsung assume ses responsabilités sociales d’entreprise et célèbre l’autonomisation des jeunes du monde entier.

Türkiye : ouvrir l’avenir avec Samsung Innovation Campus — Özge Özkaya

« Grâce à Samsung Innovation Campus, vous pouvez trouver des solutions et les appliquer dans les domaines où elles sont le plus nécessaires dans la société. »

« Dessinez votre avenir avec Samsung Innovation Campus pour devenir ingénieur en intelligence artificielle, analyste de données volumineuses ou chercheur en intelligence artificielle, comme je l’ai fait ! »

La Turquie fait partie de plusieurs pays avec une demande croissante de spécialistes des TIC sur son marché du travail – environ 18% des entreprises turques ont embauché un spécialiste des TIC en 2022 contre 12% en 2020.2 Les étudiants turcs ont la possibilité de se démarquer des autres candidats grâce à la formation technique et à l’expérience pratique proposées par Samsung Innovation Campus.

L’une de ces étudiantes est Özge Özkaya, dont la vie a pris un tournant lorsqu’elle a participé au Samsung Innovation Campus pour assouvir sa passion pour l’IA et le big data. Maintenant, travaillant dans un laboratoire d’IA dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement, Özge attribue ses réalisations aux connaissances inestimables acquises grâce au programme. En collaborant avec ses amis, Hale Afra İriş et Gözde Gözütok, Özge a développé une solution d’IA capable de prédire les incendies de forêt, un atout essentiel pour construire des villes et des communautés durables. L’équipe a méticuleusement travaillé sur le web scraping, les appels d’API, le nettoyage des données et l’ingénierie des fonctionnalités pour développer un modèle d’apprentissage automatique avancé avec un taux de précision impressionnant de 80 % dans la prévision des incendies potentiels.

Ce succès met en évidence l’impact réel que Samsung Innovation Campus s’efforce d’avoir, offrant une lueur d’espoir aux jeunes esprits, comme Özge, qui aspirent à avoir un impact positif sur le monde.

« Grâce à Samsung Innovation Campus, vous pouvez trouver des solutions et les appliquer dans les domaines où elles sont le plus nécessaires dans la société », a déclaré Özge. « C’est une expérience enrichissante. Dessinez votre avenir avec Samsung Innovation Campus pour devenir ingénieur en intelligence artificielle, analyste de données volumineuses ou chercheur en intelligence artificielle, comme moi ! »

Afrique du Sud : Alimenter les rêves d’un jeune technologue — Katlego Magoro

« Les étudiants ont maintenant les compétences nécessaires pour apporter un jour une contribution significative à la société. »

« La technologie peut être un outil puissant pour mettre fin aux fractures sociales, promouvoir une plus grande égalité et étendre les opportunités à tous les Sud-Africains. »

Katlego Magoro est l’un des récents diplômés du Samsung Innovation Campus de l’Université Walter Sisulu dans le Cap oriental en Afrique du Sud. Après avoir perdu ses parents à un jeune âge, Katlego a été élevé par ses grands-parents. Il attribue à sa grand-mère couturière le mérite d’avoir inculqué la valeur du travail acharné et l’attention portée aux détails. Bien que son rêve de toujours était de devenir avocat et de se battre pour des communautés mal desservies comme la sienne, le destin avait d’autres plans pour Katlego. Lorsqu’il a raté l’occasion de s’inscrire à la faculté de droit, il s’est retrouvé à étudier les technologies de l’information (TI) à l’Université Walter Sisulu. C’est là que Katlego a découvert sa passion pour le codage et la programmation malgré ses hésitations initiales.

Avec le soutien de professeurs d’université et du programme de Samsung, Katlego a excellé en informatique et est devenu un développeur de logiciels qualifié. « Samsung Innovation Campus s’est concentré sur l’application de nos connaissances théoriques pour résoudre des problèmes du monde réel. Cette pratique nous a donné les outils pertinents pour nous démarquer en tant que développeurs de logiciels, analystes de données et scientifiques en herbe dans cette industrie hautement concurrentielle », a déclaré Katlego. « Grâce à Samsung et à l’université, les étudiants ont désormais les compétences nécessaires pour apporter un jour une contribution significative à la société. »

La passion de Katlego pour apporter la force numérique en Afrique du Sud est plus forte que jamais – où seulement 22% des ménages ont un ordinateur et à peine 10% ont accès à Internet.3 Katlego s’efforce de jeter les bases d’un avenir meilleur en soutenant les communautés marginalisées de son pays et en leur donnant accès à l’analyse des mégadonnées. « La technologie peut être un outil puissant pour mettre fin aux fractures sociales, promouvoir une plus grande égalité et étendre les opportunités à tous les Sud-Africains », a-t-il expliqué.

Alimentés par la croyance dans le potentiel de changement positif de la technologie, Katlego et d’autres étudiants du Samsung Innovation Campus sont déterminés à ouvrir la voie à un avenir plus inclusif et connecté.

Grèce : d’étudiant à linguiste IA de Samsung — Georgia Maniati

« L’excellent curriculum du programme a dépassé mes attentes. L’exposition à des scénarios du monde réel et la collaboration avec des personnes partageant les mêmes idées ont été les éléments les plus précieux pour moi. »

« Nous pouvons contribuer activement à combler le fossé entre l’offre et la demande de compétences tout en favorisant l’innovation et en faisant avancer l’industrie. »

Le secteur technologique grec a récemment connu un essor, stimulé par une augmentation des investissements gouvernementaux et étrangers autour de l’innovation. Grâce à une demande accrue, la Grèce recherche désormais activement des personnes férues de technologie.4

Un tel exemple est Georgia Maniati, une ingénieure linguistique grecque, qui a approfondi sa passion pour l’IA au Samsung Innovation Campus. Après ses études de linguistique et d’intelligence artificielle au Royaume-Uni, elle est retournée à Athènes pour approfondir ses connaissances en analyse de données.

Elle remercie Samsung Innovation Campus d’avoir élargi ses horizons. « Malgré mon expérience dans l’IA, je n’avais aucune expérience dans le big data ou le commerce électronique », a déclaré Georgia. « L’excellent curriculum du programme a dépassé mes attentes. L’exposition à des scénarios du monde réel et la collaboration avec des personnes partageant les mêmes idées ont été les éléments les plus précieux pour moi. »

Aujourd’hui, en tant que scientifique de recherche sur la parole et le langage en intelligence artificielle chez Samsung, Georgia travaille sur des projets tels que l’assistant numérique Bixby de Samsung, les lancements et mises à jour de produits et les efforts linguistiques mondiaux. « En tant que membre de la famille Samsung, je suis fière de l’engagement de l’entreprise à doter les récents diplômés de compétences en IA et en analyse de données », a-t-elle déclaré. « Nous pouvons contribuer activement à combler le fossé entre l’offre et la demande de compétences tout en favorisant l’innovation et en faisant avancer l’industrie. »

Thaïlande : une vision plus claire devant — Sirithorn Pinthong & Jitchaya Phuwanatum

« Samsung Innovation Campus m’a fourni des conseils étape par étape à partir des bases et un soutien indéfectible des enseignants et des mentors. »

« Maintenant, j’ai une vision plus claire de mon parcours d’ingénieur ! »

Au cours de la dernière décennie, la Thaïlande s’est transformée en une économie axée sur la technologie, favorisant l’innovation et attirant des financements pour les nouvelles technologies. Avec un objectif d’investir 2% de son produit intérieur brut dans la recherche et le développement d’ici 2027, le pays renforce son attrait en tant que pôle d’investissement et met l’accent sur une éducation qui cultive l’innovation, allant au-delà des industries traditionnelles.5

Samsung Innovation Campus joue un rôle central dans le cadre de l’évolution de la Thaïlande vers l’innovation. Deux lycéens thaïlandais ont entamé leur parcours technologique à travers le programme et ont jeté les bases de leur éducation et de leur carrière : Sirithorn Pinthong de l’école Suankularb Wittayalai Rangsit et Jitchaya Phuwanatum du lycée scientifique Princess Chulabhorn Pathumthani. Les deux étudiants partagent un profond intérêt pour la science des données et ont vécu de merveilleuses expériences avec le programme.

« Je n’avais pas de solides compétences en Python et je n’étais pas sûr de les développer », a expliqué Sirithorn. « Cependant, Samsung Innovation Campus m’a fourni des conseils étape par étape à partir des bases et un soutien indéfectible des enseignants et des mentors. Maintenant, j’ai une vision plus claire de mon parcours d’ingénieur.

Jitchaya a recommandé le programme à d’autres étudiants qui partagent son intérêt pour la science des données, soulignant la pertinence croissante des nouvelles technologies dans tous les secteurs. « Je suis reconnaissante d’avoir l’opportunité d’explorer de nouveaux concepts et sujets via Samsung Innovation Campus », a-t-elle déclaré. « Le programme était riche en connaissances et en activités pratiques, améliorant considérablement notre expérience d’apprentissage. »

Espagne : plus profondément dans le monde de la science des données — Yana Gizdova

« Grâce à une formation immersive, à l’accès aux dernières technologies et aux conseils d’experts du secteur, Samsung Innovation Campus m’a doté des compétences dont j’avais besoin pour le monde réel. »

« Samsung Innovation Campus a été une force motrice pour ma croissance, me laissant bien préparé et enthousiaste pour relever les défis passionnants du monde axé sur les données. »

En Espagne, les entreprises ont du mal à pourvoir les postes vacants, en particulier dans les domaines des TIC et des STEM. Les analystes de données, les ingénieurs informaticiens, les experts en big data, les techniciens en sécurité informatique et autres rôles dans les énergies renouvelables, l’intelligence d’affaires et l’exploration de données sont devenus de plus en plus difficiles à pourvoir, surtout en 2022.6

Au milieu de cette demande de talents qualifiés, Yana Gizdova, une étudiante bulgare en STEM qui étudie l’ingénierie informatique et l’administration des affaires en Espagne, prévoit d’avoir un impact positif grâce à des solutions basées sur les données. Découvrir Samsung Innovation Campus en 2022 a changé la donne pour sa carrière.

«Grâce à une formation immersive, à l’accès aux dernières technologies et aux conseils d’experts du secteur, Samsung Innovation Campus m’a doté des compétences dont j’avais besoin pour le monde réel», a déclaré Yana.

Elle a eu une expérience enrichissante avec Samsung Innovation Campus, travaillant sur un projet de synthèse qui consistait à analyser le faux contenu des médias sociaux en détectant et en étudiant les utilisateurs de robots programmés. Cette opportunité a non seulement amélioré ses compétences en science des données, mais a également souligné l’importance d’une gestion éthique des données.

Grâce au soutien indéfectible du programme, Yana a obtenu un stage dans le domaine des données, la préparant davantage à un avenir prometteur en science des données. « Mon objectif est de devenir un spécialiste des données qualifié, de créer des histoires captivantes et de donner aux individus et aux organisations les moyens de prendre des décisions éclairées », a décrit Yana. « Samsung Innovation Campus a été une force motrice pour ma croissance, me laissant bien préparé et enthousiaste pour relever les défis passionnants du monde axé sur les données. »

Samsung s’engage à autonomiser les jeunes esprits brillants du monde entier grâce à des programmes éducatifs qui nourrissent leurs talents et les aider à devenir des leaders dans leurs communautés. Pour plus d’histoires inspirantes sur la façon dont Samsung encourage les résolveurs de problèmes de demain, restez à l’écoute de Samsung Newsroom.

