Comment Samsung et Intel ouvrent la voie à l’avenir de l’informatique mobile – Samsung Global Newsroom

Les PC sont devenus en permanence intégrés au tissu de la vie quotidienne, nous aidant à nous connecter au monde entier, à travailler à distance, à rester en contact avec nos amis et votre famille et à trouver des débouchés pour la créativité et la détente.

Samsung s’efforce de répondre aux exigences des modes de vie mobiles avec une nouvelle génération de PC qui associent la puissance d’un ordinateur portable à l’ADN d’un smartphone Galaxy. Comme annoncé lors du dernier événement Samsung Galaxy Unpacked, la société a travaillé en étroite collaboration avec son partenaire de confiance de longue date, Intel, pour développer une nouvelle gamme d’appareils conçus pour transformer l’avenir de l’informatique mobile – la série Galaxy Book.

Réinventer l’informatique mobile

Samsung et Intel ont une longue histoire de collaboration et de co-innovation. Réuni par une vision commune pour offrir des expériences informatiques de premier ordre, ce partenariat a permis à Samsung de combiner son écosystème mobile de pointe avec l’écosystème PC innovant d’Intel pour créer des appareils spécialement conçus pour le monde multi-appareils d’aujourd’hui.

«Nos équipes ont investi conjointement des milliers d’heures d’ingénierie pour assurer une intégration profonde au niveau de la plate-forme. Nous apportons le meilleur des deux sociétés pour offrir une expérience unifiée sur tous les appareils avec mobilité, connectivité et performances », a expliqué Chris Walker, vice-président d’entreprise et directeur général des plates-formes client mobile d’Intel, qui supervise la feuille de route, l’ingénierie et le client des produits de l’entreprise. engagement sur tous les segments de la mobilité.

Le Dr Hark-Sang Kim, vice-président exécutif et chef de l’équipe de recherche et développement sur les nouveaux ordinateurs de Samsung Electronics, a souligné que le partenariat est motivé par la mission commune d’innover rapidement pour répondre aux demandes des besoins évolutifs des utilisateurs.

«Nos clients s’attendent à ce que leurs smartphones offrent une puissance et une productivité comparables à celles de leurs PC, et ils souhaitent que leurs PC se comportent davantage comme leurs smartphones, offrant connectivité et portabilité. Ils attendent également de la fiabilité, avec l’assurance que les applications dont ils ont besoin fonctionneront parfaitement, sans problèmes de compatibilité ni tracas. Ces besoins en constante évolution ont relancé le partenariat entre Samsung et Intel, ce qui a abouti à une collaboration encore plus profonde », a déclaré le Dr Kim.

Dans le cadre de son travail avec Samsung, Intel a mis en place une équipe de co-ingénierie dédiée à l’avancement de l’innovation informatique mobile et au renforcement des expériences multi-appareils.

«Samsung continue de réinventer la conception des PC pour le futur. Ensemble, nous pensons à une longueur d’avance sur la façon dont les gens utilisent les appareils et où ils les emmèneront », a déclaré Walker. «En combinant le meilleur du smartphone, de la tablette et du PC, nous avons créé une nouvelle classe d’appareils.»

Un nouveau standard de performance dans un facteur de forme ultra-mince

Depuis plusieurs années, Samsung et Intel travaillent ensemble pour créer une nouvelle catégorie d’appareils qui offrent des expériences connectées inégalées aux consommateurs mobiles d’aujourd’hui. Après des milliers d’heures de collaboration, les équipes ont réalisé leur vision dans la dernière série Galaxy Book.

«Ce partenariat a eu un impact immédiat sur la prochaine génération de Galaxy Books. Le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 sont optimisés pour la meilleure plate-forme Intel Evo, assurant des performances puissantes et une conception ultra-mince pour une portabilité et une connectivité maximales », a déclaré le Dr Kim. «Les utilisateurs du Galaxy Book bénéficieront également d’une connectivité améliorée avec LTE ou 5G toujours connecté et d’une connectivité Wi-Fi plus efficace avec la norme la plus avancée disponible aujourd’hui, le Wi-Fi 6E.»1

Alimenté par des processeurs Intel® Core ™ de 11e génération et Intel® Iris® Xe graphiques, la série Galaxy Book est conçue pour rendre la vie quotidienne des consommateurs plus simple, plus fluide et plus intuitive. Les ingénieurs de Samsung et d’Intel ont également travaillé main dans la main pour s’assurer que les deux appareils seraient vérifiés sur la plate-forme Intel Evo, garantissant ainsi qu’ils fourniraient les performances puissantes dont les utilisateurs ont besoin.

«En mesurant les flux de travail dans des conditions réelles pour des performances constantes et une durée de vie de la batterie, les équipes ont offert la meilleure expérience possible avec un ordinateur portable dans ce facteur de forme mince, léger et super élégant,»2 expliqua Walker. «La série Galaxy Book Pro est unique car elle possède l’incroyable finesse et la réactivité d’un smartphone avec les performances d’un PC puissant. Ensemble, Samsung et Intel ont tenu la promesse d’une mobilité sans compromis. Nous établissons une nouvelle norme pour l’informatique. »

Animés par une vision visant à réaliser une connectivité transparente entre les appareils, Samsung et Intel ont collaboré pour ajouter les capacités SmartThings Find aux nouveaux Galaxy Books.

«Des modes de vie plus mobiles et flexibles signifient également plus de possibilités d’oublier votre appareil quelque part. Samsung et Intel ont travaillé pour optimiser pleinement les pilotes Intel Bluetooth afin d’alimenter Samsung SmartThings Find, un service exclusif de localisation de périphériques qui offre un sentiment de sécurité et de tranquillité d’esprit aux utilisateurs en déplacement », a expliqué le Dr Kim.

Non seulement le projet a apporté SmartThings Find aux Galaxy Books, mais l’expérience a également jeté les bases des futurs efforts de collaboration.

«Cela a été un véritable effort de co-ingénierie entre Samsung et Intel pour fournir cette fonctionnalité en un temps record, et nous allons l’utiliser pour continuer à fournir des innovations pour les appareils Samsung à l’avenir», a déclaré Walker.

Appareils conçus pour la nouvelle norme

Étant donné que les connexions virtuelles sont devenues plus centrales que jamais dans la vie professionnelle et personnelle des gens, les ingénieurs de Samsung et d’Intel se sont concentrés sur la création d’expériences de collaboration améliorées pour la série Galaxy Book.

«Nos appareils doivent pouvoir s’adapter à notre façon de travailler. Avec la série Galaxy Book, nous voulions donner aux utilisateurs la possibilité de communiquer clairement avec les autres, où qu’ils se trouvent », a déclaré le Dr Kim.

Exploitant les capacités d’Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 ou d’Intel GNA 2.0, la suppression intelligente du bruit utilise l’intelligence artificielle pour supprimer les bruits de fond gênants, tels que les aboiements de chiens, les sonnettes de porte et les aspirateurs, des appels vocaux et vidéo. Associée au flou d’arrière-plan accéléré par l’IA et à la technologie Intel® Wi-Fi 6 (Gig +) intégrée, la série Galaxy Book Pro offre des expériences de visioconférence inégalées.

Et pour aider les utilisateurs à accomplir plus lors de leurs déplacements, Samsung et Intel ont uni leurs forces pour apporter des solutions de connectivité puissantes à la série Galaxy Book.

«S’appuyant sur sa vaste expérience et son expertise approfondie dans le développement de fonctionnalités de connectivité mobile pour les smartphones Galaxy, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Intel pour équiper la gamme Galaxy Book Pro de trois solutions de connectivité de pointe d’Intel, dont Wi-Fi 6E,3 5G et activation Bluetooth personnalisée. Ensemble, ces technologies permettent un accès facile à des vitesses gigabit-plus sur tous les appareils », a déclaré Walker.

Créer des appareils pour un monde interconnecté

La série Galaxy Book marque un nouveau chapitre dans le partenariat entre Intel et Samsung. L’expérience a non seulement conduit au développement d’appareils qui défient les catégories, mais a également jeté les bases de la prochaine étape de l’innovation.

«Grâce à un partenariat stratégique et à une coopération technique, Intel et Samsung continueront de travailler vers notre objectif commun de créer des expériences informatiques mobiles de nouvelle génération pour répondre aux besoins des utilisateurs», a déclaré le Dr Kim. «À l’avenir, Intel et Samsung offriront encore plus d’optimisation, de fiabilité et d’expériences personnalisées pour amener votre Galaxy Book au centre de votre monde connecté, vous permettant d’en faire plus où que vous soyez.»

En plus d’améliorer les capacités des appareils, le partenariat promet également de fournir des technologies qui changeront l’avenir de l’informatique mobile.

«Nous prévoyons de collaborer sur de nouvelles technologies de pointe, y compris nos processeurs Intel Core exploitant plusieurs types de cœurs XPU, des conceptions de PC uniques alignées sur Galaxy DNA, une informatique plus personnalisée grâce à une technologie d’intelligence artificielle améliorée et une plus grande continuité de l’expérience entre les appareils,» dit Walker.

1 La disponibilité du Wi-Fi 6E varie. Routeur de réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendu séparément.

2 Tel que mesuré par les tests de référence de l’industrie et les guides d’utilisation des représentants et les caractéristiques uniques des processeurs Intel® Core ™ i7 de 11e génération qui alimentent les conceptions, qui sont co-conçus dans le cadre du programme d’innovation complet d’Intel pour les ordinateurs portables Project Athena, puis testés, mesurés et vérifiés par rapport à un des spécifications haut de gamme et des indicateurs d’expérience clés pour garantir une expérience utilisateur inégalée. En savoir plus sur www.intel.com/Evo

3 La disponibilité du Wi-Fi 6E varie. Routeur de réseau sans fil Wi-Fi 6E requis et vendu séparément.