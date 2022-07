Comment Samsung Electronics a développé le capteur d’image ISOCELL HP3 – Samsung Global Newsroom

Les objectifs d’appareil photo de la taille d’un ongle intégrés aux appareils mobiles ont considérablement évolué depuis leur création. Après avoir été la première entreprise du secteur à dévoiler des capteurs d’image CMOS (CIS) de 108 et 200 mégapixels respectivement en 2019 et 2021, Samsung Electronics a récemment surpris à nouveau le marché avec son capteur d’image ISOCELL HP3, un capteur d’image doté de 200 millions de pixels. 0,56 micromètre (μm)-pixels, les plus petits pixels de l’industrie.

Samsung est un leader des technologies de capteur d’image avec des conceptions de semi-conducteurs innovantes capables de capturer des images époustouflantes avec de grandes quantités de pixels. Grâce à l’annonce de la production en série de son capteur d’image à pixels ultra-hauts, l’ISOCELL HP3, la société a commercialisé le développement de capteurs d’images mobiles 200MP avec des pixels ultra-petits.

Pour en savoir plus sur la façon dont Samsung a développé ce capteur d’image à pixels ultra-hauts leader de l’industrie, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Myoungoh Ki et Sungsoo Choi, développeurs de l’activité System LSI et du Semiconductor R&D Center respectivement qui ont joué un rôle de premier plan dans le développement du nouveau ISOCELL HP3.

Plus petit et meilleur : la première entreprise du secteur à commercialiser 0,56 μm pixels

Un capteur d’image est un semi-conducteur système qui convertit la lumière qui pénètre dans l’appareil à travers l’objectif de la caméra en signaux numériques. Des appareils photo numériques aux smartphones en passant par les ordinateurs portables et les voitures, les capteurs d’image sont intégrés à tous les produits électroniques fournis avec un appareil photo. L’ISOCELL HP3 que Samsung a récemment dévoilé est un capteur d’image qui emballe 200 millions de 0,56μm pixels, les plus petits pixels de l’industrie, au format optique 1/1,4″.1

Depuis 2019, Samsung a réussi chaque année à réduire sa taille de pixel pour correspondre à la plus petite taille de l’industrie. Des pixels plus petits sont nécessaires pour garder les appareils minces.

“Avec une taille de pixel unitaire plus petite, la taille physique du capteur et du module peut être réduite, ce qui permet également de réduire la taille et la largeur de l’objectif”, a expliqué Ki. “Cela peut éliminer les éléments qui interfèrent avec la conception de l’appareil, comme une caméra qui dépasse, et peut également réduire la consommation d’énergie.”

Alors que des pixels plus petits permettent aux appareils d’être plus minces, le maintien de la qualité d’image avec des pixels plus petits est essentiel. Développé à l’aide d’une technologie de pointe, l’ISOCELL HP3, avec une taille de pixel 12 % inférieure à celle du modèle ISOCELL HP1 précédent, peut réduire jusqu’à 20 % la surface du module de caméra dans un appareil mobile. Malgré sa taille de pixel plus petite, le capteur a été développé à l’aide d’une technologie qui maximise la pleine capacité du puits (FWC) et minimise la perte de sensibilité. De plus, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au capteur, notamment des capacités de mise au point automatique pour tous les pixels et des fonctions permettant un fonctionnement vidéo à grande vitesse, ainsi qu’une expression des couleurs améliorée.

Capacité accrue d’absorption de la lumière et de photodiode grâce à des capacités technologiques uniques

Une taille de pixel plus petite est idéale pour créer des appareils plus petits et plus minces, mais peut entraîner moins de lumière entrant dans l’appareil ou des interférences entre les pixels adjacents. Malgré ces défis, Samsung a pu utiliser les plus petits pixels de l’industrie pour créer un nouveau capteur innovant.

“Tout cela est dû aux capacités technologiques exclusives de Samsung”, a déclaré Ki. “La technologie innovante de Samsung est capable de fournir des performances élevées même dans des appareils beaucoup plus petits.”

Samsung a réussi à créer des murs physiques entre les pixels plus fins et plus profonds en utilisant sa technologie propriétaire appelée Full Depth deep trench isolation (DTI), garantissant des performances élevées même avec 0,56μm. DTI, la technologie clé de l’ISOCELL, crée un composant isolé entre les pixels, agissant comme un mur isolé pour éviter la perte de lumière et améliorer les performances optiques. Le développeur Choi a comparé cette technologie à la construction d’une mince barrière entre différentes pièces d’un bâtiment.

“En termes simples, cela revient à essayer de créer un mur plus mince entre votre pièce et la pièce voisine sans affecter le niveau d’insonorisation”, a expliqué Choi.

La clé du DTI est de créer des parois en silicone plus fines et plus profondes pour augmenter l’ISO et réduire la diaphonie2 puisque des composants d’isolation plus grands entre les pixels signifient plus de perte de lumière. En appliquant cette technique au 0,56μm pixels, Samsung a augmenté l’absorption de la lumière et optimisé la capacité des photodiodes (PD). Par conséquent, l’utilisation de pixels ultra-petits est devenue possible puisque plus de lumière par pixel peut être stockée et traitée même avec une zone de récepteur de lumière plus petite.

La fonction de mise au point automatique pour tous les 200 mégapixels offre une vitesse et une précision accrues

La technologie Super Quad Phase Detection (QPD), qui a été utilisée pour la première fois dans le HP3, permet aux 200 mégapixels de faire la mise au point en augmentant l’intensité des pixels de mise au point automatique à 100 %. Le Super QPD offre une fonction de mise au point automatique plus rapide et plus précise en utilisant un objectif sur quatre pixels, permettant la mesure de toutes les différences de phase des côtés gauche, droit, supérieur et inférieur du sujet photographié. Non seulement la mise au point automatique est précise même lorsqu’il fait sombre, mais la haute définition est maintenue même en cas de zoom avant.

Pour résoudre le problème de la mauvaise qualité d’image dans les environnements à faible luminosité, Samsung a utilisé une technologie de pixel innovante pour garantir des images de haute qualité. “Nous avons utilisé une version améliorée du Tetra propriétaire de Samsung2technologie de pixel qui combine quatre ou seize pixels adjacents pour fonctionner comme un seul grand pixel dans des environnements à faible luminosité », a déclaré Choi. La technologie de pixel améliorée permet de filmer en haute résolution en 8K à 30 images par seconde (fps) et en 4K à 120fps sans perte dans le champ de vision. De plus, il est possible de filmer des vidéos 8K en ultra-haute résolution avec le même champ de vision que lors de la prise de photos.

Semblable aux environnements à faible luminosité, il est également difficile de prendre des photos lorsqu’il y a trop de soleil. Afin de lutter contre ce problème, une technologie unique est nécessaire pour ajuster les niveaux des photos afin de capturer correctement une image. “Lorsqu’il y a trop ou trop peu de lumière, il est important d’augmenter la plage dynamique3 afin de prendre une photo naturelle qui ressemble à ce que nous voyons avec nos yeux », a déclaré Ki. “En utilisant la technologie Smart-ISO Pro, qui utilise deux gains de conversion, et la plage dynamique élevée échelonnée (HDR)4 fonction, qui transforme trois cadres avec différentes expositions (exposition courte, exposition moyenne et exposition longue) en un seul, il prend en charge la photographie HDR qui crée des images naturelles même lors de la prise de vue dans des conditions d’éclairage imparfaites, offrant un résultat optimal.

Collaboration : la clé pour surmonter les limites techniques et permettre un développement rapide

Lors du développement de l’ISOCELL HP3, les développeurs ont été confrontés à divers défis techniques. “Comme il s’agissait du premier produit à utiliser la technologie Super QPD, il y a eu beaucoup d’essais et d’erreurs lors de l’utilisation d’une nouvelle structure qui ne pouvait pas être trouvée dans l’isolation de tranchée avant profonde (FDTI) existante, et nous avons également rencontré des problèmes que nous avions. pas prévu à chaque étape de développement », a déclaré Choi.

Malgré un processus de développement aussi difficile, le nouveau capteur a été annoncé moins d’un an après la sortie du modèle précédent. Les deux développeurs ont attribué ce développement et cette sortie rapides du produit à la collaboration entre différentes équipes.

“Chaque fois que nous rencontrions un problème technique, nous avons réagi en coopérant étroitement avec différentes divisions commerciales, notre équipe et même des centres de recherche à l’étranger”, a déclaré Ki. « Nous avons pu créer une synergie en ajoutant du savoir-faire à des produits de premier plan, tels que des puces mémoire du centre de R&D Semiconductor, des puces logiques, etc. Ce nouveau produit peut être le plus grand effort de collaboration entre différents départements à ce jour, y compris les employés du centre de R&D sur les semi-conducteurs, l’équipe de développement de pixels, la fonderie, les chercheurs du SSIR et tous les groupes de l’équipe de développement avancé, tels que la conception des capteurs, les pixels, la solution, technologie, fabrication et algorithme du produit.

Fierté de nos prouesses techniques de pointe : leader du marché des capteurs d’image

Alors que le marché des capteurs d’image devrait connaître une croissance rapide en raison de la demande accrue d’appareils photo et de la diversification des produits connexes, Samsung définit les tendances pour les appareils photo sur le marché des capteurs d’image mobiles de nouvelle génération en surmontant les limites de la miniaturisation des pixels. Samsung Newsroom a demandé aux deux développeurs ce qu’ils pensaient de diriger le développement technique de l’ISOCELL HP3, le premier capteur d’image 200MP du secteur à utiliser 0,56μm pixels.

“Je suis très fier du fait que nous créons des tendances sur le marché des capteurs d’image et je suis convaincu que nous continuerons à être à la tête de la technologie des micropixels”, a déclaré Choi. “Étant donné que les applications des capteurs d’images sont de plus en plus répandues dans diverses industries, telles que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et l’industrie automobile, en plus de l’industrie des smartphones, nous dirigerons le développement de technologies et de marchés futurs basés sur sur nos capacités technologiques uniques », a déclaré Ki, partageant ses ambitions futures.

Samsung a créé avec succès des appareils ultra-petits qui capturent des images en haute définition grâce à sa technologie innovante de capteur d’image. Samsung continuera à dominer le marché des capteurs d’image grâce à ses innovations uniques, telles que le capteur d’image ISOCELL, qui offrent des expériences optimisées et avancées à ses utilisateurs.

1 Diamètre de la zone capturée à travers l’objectif de la caméra.

2 Phénomène où la lumière interfère avec les photodiodes des pixels adjacents.

3 Rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres d’une image numérique.

4 Une technologie qui élargit la portée de la luminosité en rendant les parties claires plus lumineuses et les parties sombres plus sombres, de la même manière que l’œil humain réel voit.