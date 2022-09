Comment Samsung améliore la conception UX de Z Flip4 et Z Fold4 – Samsung Global Newsroom

Le mois dernier, Samsung Electronics a dévoilé un nouvel avenir de possibilités mobiles avec la sortie des nouveaux Galaxy Z Flip4 et Z Fold4. Les écrans flexibles qui peuvent se plier et se déplier de manière transparente offrent des possibilités de conception UX infinies. Non seulement les utilisateurs de Galaxy veulent un téléphone qui tient dans leur poche, mais ils ont également besoin d’un appareil mobile conçu pour offrir des expériences significatives, pertinentes et flexibles pour s’adapter à leur mode de vie quotidien.

Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le parcours de l’évolution de la conception UX pliable, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Yoojin Hong, vice-président exécutif et responsable de l’expérience utilisateur, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. En tant que leader de la conception UX mondiale des produits mobiles Samsung, les questions et réponses ci-dessous incluent des informations exclusives sur tout ce qui est rabattable et pliable.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les objectifs de Samsung pour les Z Flip4 et Z Fold4 et le processus derrière les conceptions flexibles et audacieuses des smartphones.

Q : Qu’est-ce qui a inspiré la création de la gamme de pliables de Samsung ? Comment l’appareil a-t-il permis de nouvelles expériences pour les utilisateurs ?

Alors que les smartphones devenaient un compagnon essentiel dans notre vie quotidienne, les utilisateurs ont commencé à exiger des écrans plus grands, et la course était lancée pour y parvenir. Dans le même temps, les utilisateurs voulaient des appareils de poche et portables — deux demandes apparemment opposées. Cela posait donc la question, comment pourrions-nous concilier ces exigences tout en résolvant le problème ? La solution de Samsung était simple, mais pas facile : plier l’écran.

Bien qu’il s’agisse d’une entreprise colossale en soi, le développement de la technologie des écrans pliants n’était que le début. Une fois que nous avons eu ces nouveaux facteurs de forme, nous avons réalisé que la conception UX pour un pliable était différente de celle d’un smartphone traditionnel. Nous avons dû repenser entièrement l’expérience du smartphone. Nous avons également découvert, au fil du temps, que ces nouveaux facteurs de forme avaient le potentiel de changer les relations des gens avec leurs téléphones. Les changements de facteur de forme entraînent également de nouveaux modes de vie, et pas seulement pour les utilisateurs avancés, mais pour les utilisateurs quotidiens. Les pliables ont répondu aux besoins changeants des utilisateurs de manière surprenante.

Q : Quelle est la philosophie de conception UX de Samsung pour le pliable ?

Lors de la création d’une expérience utilisateur sur un téléphone, la plupart des entreprises n’ont besoin de prendre en compte qu’un seul écran statique. Mais les pliables sont des appareils mobiles à deux écrans, donc l’UX doit être plus fluide. Cela a été la base de toute notre philosophie de conception depuis le début.

Notre philosophie de conception pour les pliables s’articule autour de deux fondements. Tout d’abord, la conception UX qui est nouvelle mais familière. Les pliables offrent aux consommateurs un nouveau facteur de forme, qui offre une variété d’avantages différents et innovants. Cependant, bien que l’expérience utilisateur soit nouvelle, elle ne devrait pas être inconnue — il ne devrait pas y avoir de courbe d’apprentissage abrupte. Pour les pliables, nous concevons avec l’idée que l’interface utilisateur doit être presque invisible. Il doit être si intuitif que les utilisateurs se familiarisent instantanément et peuvent naviguer facilement.

Le deuxième fondement est de se rappeler que les pliables sont des outils qui aident les utilisateurs à créer. Les téléphones intelligents sont passés de téléphones littéraux à des appareils qui peuvent libérer la créativité grâce à la photographie, à l’art, aux jeux et plus encore. Nous voulons nous assurer que notre UX améliore ces expériences.

Depuis ce premier Galaxy Fold, nous avons lancé chaque année une nouvelle génération de téléphones pliables. Ces téléphones ont évolué de tant de manières inattendues — dont certaines étaient planifiées dès le départ, tandis que d’autres ont été guidées par nos apprentissages au fil du temps en plus des précieux retours de nos utilisateurs.

Q : Quelles sont les différences dans la base d’utilisateurs entre la série Z Flip et la série Z Fold ?

Les séries Z Flip et Z Fold sont toutes deux pliables, mais elles ont des facteurs de forme très différents avec des bases d’utilisateurs distinctes. Les utilisateurs de Z Flip voient leurs appareils comme une forme d’expression de soi et apprécient la polyvalence et la personnalisation offertes par le facteur de forme. Les utilisateurs de Z Fold gravitent autour de l’expérience grand écran avec la possibilité de faire et de voir plus à la fois. Ils aiment faire avancer les choses rapidement et avoir plus de temps pour se concentrer sur ce qui est le plus important pour eux.

Ces bases d’utilisateurs distinctes ont également fourni des commentaires distincts sur les générations précédentes, ce qui a conduit à nos domaines d’intérêt pour Z Flip4 et Z Fold4. Pour Z Flip, nous voulions donner encore plus de moyens aux utilisateurs de s’exprimer et de personnaliser leurs expériences. Pour Z Fold, nous voulions améliorer les interactions sur grand écran, en particulier autour du multitâche.

Ce qu’il est important de retenir, cependant, c’est que ces nouveaux appareils ne sont pas réservés aux utilisateurs avancés de smartphones. — ils sont pour tout le monde.

Q : Comment l’interface utilisateur et les fonctionnalités de personnalisation ont-elles été améliorées pour le dernier Z Flip4 ?

Avec Z Flip4, les utilisateurs peuvent personnaliser l’ensemble de l’apparence de leur appareil, de la couleur du matériel, des accessoires, de l’interface utilisateur de l’écran principal — et maintenant l’interface utilisateur de l’écran de couverture. La personnalisation va au-delà de la simple décoration de l’UX d’un téléphone — cela inclut également la personnalisation de l’expérience utilisateur. Le Z Flip4 offre un nouveau niveau de fonctionnalité d’écran de couverture, où les utilisateurs peuvent non seulement personnaliser la conception de l’écran de couverture, mais également profiter d’une variété de widgets utiles et d’autres fonctions.

Nous avons également remarqué que les utilisateurs de Z Flip profitaient des expériences uniques de capture de photos offertes par le facteur de forme. Ainsi, sur Z Flip4, nous avons continué à fournir des fonctionnalités favorisant l’expression de soi et amélioré l’interface utilisateur de la caméra pour ouvrir de nouvelles possibilités pour la FlexCam.

Q : Comment les utilisateurs améliorés de l’interface utilisateur augmentent-ils leur productivité et gagnent du temps avec le nouveau Z Fold 4 ?

Nous avons amélioré les interactions et éliminé les étapes d’activation des paramètres et repensé les menus et les mises en page pour rapprocher les boutons d’action. Ceci est important sur un grand écran car cela réduit la quantité de doigt “requise” pour les entrées les plus courantes.

Nous voulions également simplifier l’expérience sur grand écran en permettant une commutation et une activation plus rapides des applications. Pour ce faire, nous avons ajouté Barre des tâchesune barre d’applications familière qui peut toujours être activée, quelle que soit l’application que vous utilisez.

Enfin, nous donnons également plus de flexibilité dans la façon dont plusieurs applications peuvent être affichées à l’écran avec des gestes du doigt qui permettent une fenêtre fractionnée ou une fenêtre contextuelle. Glisser un doigt dans un coin affiche l’application actuellement utilisée dans une fenêtre contextuelle. Le balayage à deux doigts vers la droite, la gauche ou le bas divise l’application actuellement utilisée en deux. Cela vous permet d’être plus productif, de sorte que vous pouvez en faire plus dans votre vie quotidienne.

Q : Comment les collaborations de Samsung ont-elles jeté les bases de l’ensemble du marché des pliables ?

Nous avons travaillé avec Google pour créer cet écosystème ensemble depuis le début, nous inspirant souvent mutuellement pour développer de nouvelles fonctionnalités ou technologies. Dès le début, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Google pour concrétiser notre vision pliable, collaborant même au niveau du code pour modifier Android afin de répondre aux besoins des appareils pliables. Nous savions que nous aurions besoin d’améliorer Android pour qu’il fonctionne efficacement sur de nouvelles dimensions d’écran, et ce travail a constitué la première étape de notre parcours pliable bien avant l’annonce de tout matériel.

Et, bien sûr, nous continuons à travailler avec nos plus grands partenaires, dont Google, Meta et Microsoft, pour donner vie à des expériences optimisées sur les pliables. Désormais, des applications telles que Chrome, Gmail et les suites Office complètes de Microsoft et Outlook tirent parti du grand écran de la série Z Fold pour une expérience multitâche ultime. Grâce à notre partenariat avec Meta, FlexCam est optimisé pour les plateformes sociales les plus populaires, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook.

Je pense qu’il est extrêmement important à la fois de construire un écosystème pliable pour diversifier les expériences des utilisateurs et de continuer à développer l’écosystème d’applications grâce à une philosophie de collaboration ouverte.

Q : Le comportement des utilisateurs – et donc l’expérience utilisateur – évolue constamment. Comment résumeriez-vous votre approche pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs ?

Dans nos appareils précédents, nous avons abordé notre conception UX en commençant par ce qui était nécessaire et en relevant les défis. Ensuite, nous avons développé de nouvelles technologies pour fournir plus d’espace d’écran tout en gardant les appareils compacts. Les nouvelles conceptions n’ont pas seulement résolu les problèmes existants ; ils ont également transformé le comportement des utilisateurs, changeant la façon dont les gens prennent des photos, interagissent avec leurs téléphones et plus encore. Ces nouveaux comportements sont devenus des éléments naturels du quotidien des utilisateurs de téléphones pliables.

Ils créent aussi, bien sûr, tous les nouveaux défis — et c’est ce qui nous fait avancer en tant que designers UX. Les utilisateurs imaginent de nouvelles possibilités, et ces possibilités deviennent des demandes. Il est de notre responsabilité de créer les innovations pour y répondre. Alors que le cycle de l’innovation se poursuit, nous sommes ravis de nous mettre au travail pour jeter les bases de la suite.