Comment Samsung aide Walmart à transformer l’expérience des associés de vente au détail – Samsung Global Newsroom

Par Hamshy Raveendran, responsable de la gestion des produits et de la commercialisation, Mobile B2B Business, Samsung Electronics Americas

Chez Samsung Electronics, nous sommes passionnés par l’apport d’innovations révolutionnaires et de valeur ajoutée à nos entreprises clientes. Et nous sommes fiers de doter ces entreprises de la technologie et des services de pointe dont elles ont besoin pour accroître la mobilité, offrir des expériences numériques transparentes et protéger leurs informations.

Notre nouvel accord historique avec Walmart en est le dernier exemple. Au cours des prochains mois, nous mettrons les smartphones Galaxy XCover Pro entre les mains de 740 000 associés des magasins Walmart à travers les États-Unis, pour les utiliser au travail et à la maison. Il s’agit de notre plus importante transaction d’entreprise mobile aux États-Unis, et nous sommes ravis d’aider Walmart à offrir des expériences nouvelles et améliorées à ses associés et clients.

Le parcours pour faire de la vision d’associé connecté de Walmart une réalité

Cet accord passionnant est l’aboutissement d’une année complète de planification et de pilotage. Walmart nous a approchés au printemps 2020 à une époque où leurs magasins étaient plus occupés que jamais, et les associés travaillaient dur pour assurer une expérience de magasinage sûre pendant la pandémie.

Ensemble, nous avons discuté de ce qu’ils appellent l’initiative « Associé connecté », une vision visant à responsabiliser les associés de Walmart en mettant tout ce dont ils ont besoin dans la paume de leurs mains. Nous avons appris que Walmart Global Tech créait une nouvelle application en interne pour aider les associés à simplifier les tâches quotidiennes, à servir les clients et à planifier leur vie en dehors du travail. Ensuite, nous avons pris des mesures, allant même jusqu’à observer des associés pour apprendre comment ils travaillent et quels outils pourraient les aider à mieux travailler. Ces informations ont révélé le besoin d’un appareil mobile agile – avec l’application personnalisée intégrée de Walmart – pour amener l’engagement des employés et le service client vers de nouveaux sommets.

Entrez dans le Galaxy XCover Pro.

Une nouvelle façon de travailler avec le Galaxy XCover Pro

Le Galaxy XCover Pro offre une solution à un seul appareil robuste et élégante. Il s’appuie sur l’héritage de Samsung en matière de fonctionnalités de smartphone haute puissance, notamment un écran immersif, une batterie longue durée, une conception légère et durable et un appareil photo puissant. Et une sécurité de niveau défense avec la plate-forme Samsung Knox, qui vous protège, vous et votre appareil, à partir du niveau de la puce.

La suite Samsung Knox comprend des outils pour aider les entreprises comme Walmart avec les ressources nécessaires pour gérer un déploiement de cette taille. Il s’agit notamment de l’inscription automatisée, de la gestion du micrologiciel, de l’analyse des appareils et du réseau Wi-Fi, de la prévention des pertes et de la personnalisation approfondie des appareils. En tirant parti de notre plate-forme de pointe, Walmart s’assure que les associés disposent des outils dont ils ont besoin pour simplifier les tâches quotidiennes.

Nous avons également personnalisé le Galaxy XCover Pro afin que les associés Walmart puissent profiter de leur smartphone pour améliorer leur journée, à la fois au travail et en dehors. Pendant qu’ils sont sur l’horloge, le Galaxy XCover Pro créera de nouvelles façons pratiques pour eux de travailler, de l’horloge mobile et l’accès aux horaires, à la gestion des stocks et à l’utilisation de l’appareil photo du Galaxy XCover Pro, que nous avons optimisé pour fonctionner de manière transparente avec le processus de numérisation de codes-barres de Walmart. Pendant leur quart de travail, les associés de Walmart peuvent également appuyer sur le nom d’un collègue et lancer une conversation push-to-talk directement depuis le Galaxy XCover Pro en appuyant sur la touche latérale physique.

Jusqu’à présent, les associés de Walmart devaient utiliser différents appareils tout au long de leur quart de travail, des lecteurs de codes-barres aux talkies-walkies. Le Galaxy XCover Pro permettra l’efficacité avec des flux de travail entièrement nouveaux et des options supplémentaires.

Sécurité pour l’utilisation au travail, confidentialité pour l’utilisation personnelle

Au-delà de son échelle et de son innovation en matière de flux de travail, un autre aspect qui distingue Samsung et, en particulier, le Galaxy XCover Pro, est la décision de Walmart de permettre à ses associés de ramener leurs appareils à la maison, un grand avantage pour les employés. Comme le dit Kellie Romack, vice-présidente de Walmart pour l’expérience des associés et le service client, « Nous voulions que nos associés utilisent cet appareil toute la journée pour servir les clients, mais aussi l’utilisent comme appareil personnel s’ils le souhaitent. »

Pour permettre cela, Samsung a travaillé avec l’équipe Walmart pour personnaliser et configurer les appareils Galaxy XCover Pro. Avec Samsung Knox, nous pouvons créer des profils professionnels et personnels entièrement séparés, permettant aux applications professionnelles de rester sécurisées et à l’utilisation personnelle de rester privée.

De meilleures expériences pour tous avec un seul appareil

Améliorer l’expérience des employés conduit également à une meilleure expérience client. C’est quelque chose que Samsung peut aider à offrir. Tout comme Walmart a passé la dernière décennie à concevoir une expérience transparente entre en ligne et en magasin pour améliorer le parcours client, l’entreprise comble désormais les écarts entre le travail et la maison pour améliorer le parcours des employés. C’est ce que la technologie mobile Samsung peut faire : créer des connexions transparentes et des expériences plus efficaces et plus agréables.

Ce n’est que le début de la façon dont nous pouvons travailler avec nos entreprises clientes pour responsabiliser et ravir les employés, et pour diriger l’industrie en tirant parti de la mobilité pour transformer le fonctionnement des magasins de détail.