Comment Sam Womack s’est secrètement séparé de son mari Mark mais a continué à vivre avec lui avant de trouver l’amour avec Oliver Farnworth

SAM Womack vivait toujours avec son ex-mari Mark avant de trouver l’amour avec son nouveau petit ami Oliver Farnworth.

L’ex-couple vivait toujours dans leur ferme du Bedfordshire avec leurs enfants tout en sortant avec d’autres personnes.

Alamy

Sam Womack cohabitait avec son ex-mari Mark quand elle a rencontré son nouveau petit ami[/caption]

L’ancienne actrice d’EastEnders – qui a joué Ronnie Mitchell sur le feuilleton – a déclaré qu’elle était heureuse de coexister avec son ex et leurs enfants Benjamin, 20 et 16 ans, Lili Rose.

Samantha, 47 ans, était également la belle-mère du fils de Mark, Michael, 25 ans, d’une relation précédente.

Elle a dit D’ACCORD! Magazine à l’époque: «Notre maison familiale est assez grande et nous coexistons heureusement.

«Il n’y a pas d’urgence pour changer les choses.

«Mais maintenant, c’est le bon moment pour être honnête et admettre que nous ne sommes plus ensemble.»

Samantha a rencontré Mark pour la première fois, 59 ans, sur le tournage de Liverpool 1 en 1998, mais ne s’est mariée qu’en 2009.

Hier soir, The Sun a rapporté que Sam avait trouvé l’amour avec l’ancien acteur et collègue de théâtre de Coronation Street, Oliver Farnworth.

L’actrice s’est rapprochée d’Oliver en agissant en face de lui dans l’adaptation scénique 2019 du thriller The Girl On The Train.

Une source a déclaré: «La chimie de Samantha avec Oliver était claire à voir sur scène et ils sont restés proches après la production.

«Ils ne pourraient pas être plus heureux et ont adoré sortir ensemble des yeux du public.

«Ils ont rencontré leurs familles et tout semble très naturel. Ils sont totalement amoureux l’un de l’autre.

«De plus, son ex Mark est heureux pour elle aussi. Tout est très adulte et moderne. »

Oliver a joué Andy Carver à Corrie jusqu’à ce qu’il soit tué en 2017.

Comme Samantha, Oliver est un amoureux des animaux et aide à prendre soin de ses chiens.

La source a ajouté: «Le couple a emmené les chiens de Samantha lors de promenades à la campagne.»

Le couple a également récemment fait un voyage dans le Yorkshire, d’où est originaire la famille d’Oliver.

Polycopié

Ronnie et Roxy sont morts ensemble dans une piscine le jour de l’an 2017[/caption]

Caractéristiques de Rex

Mais Sam et Rita Simons ont tous deux trouvé des fins heureuses dans la vraie vie[/caption]





L’histoire d’amour de Samantha et Oliver est similaire à celle de sa meilleure amie et ancienne sœur à l’écran Rita Simons, qui a joué Roxy dans le feuilleton BBC1.

L’année dernière, Rita a annoncé qu’elle s’était séparée de son mari de 14 ans, Theo Silverston, avant de sortir avec son nouveau beau, la co-vedette de Legally Blonde The Musical, Ben Harlow.

Les deux actrices ont été éviscérées lorsque leurs personnages de savon Ronnie et Roxy sont morts ensemble dans une piscine le jour du Nouvel An 2017, mais ont trouvé leur fin heureuse dans la vraie vie.