Comment Sam Bankman-Fried a négocié sa libération sous caution

Les déboires de Southwest Airlines se poursuivent. Le transporteur assiégé a annulé ou retardé des centaines de vols lundi, après avoir déclaré qu’il avait repris ses opérations “normales” vendredi. C’est le dernier revers pour Southwest, qui a été critiqué par les clients, les employés et les régulateurs gouvernementaux pour un grand nombre de perturbations de vol pendant les vacances.

Ce qu’il faut savoir sur l’effondrement de FTX Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que FTX ? FTX est une entreprise aujourd’hui en faillite qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il a permis aux clients d’échanger des devises numériques contre d’autres devises numériques ou de l’argent traditionnel ; il avait également une crypto-monnaie native connue sous le nom de FTT. La société, basée aux Bahamas, a bâti son activité sur des options commerciales risquées qui ne sont pas légales aux États-Unis. Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique. Comment les problèmes de FTX ont-ils commencé ? L’année dernière, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a revendu la participation qu’il détenait dans FTX à M. Bankman-Fried, recevant un certain nombre de jetons FTT en échange. En novembre, M. Zhao a déclaré qu’il vendrait les jetons et a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de FTX. Cette décision, qui a fait baisser le prix de la FTT, a effrayé les investisseurs. Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ? L’annonce de M. Zhao a fait baisser le prix et effrayé les investisseurs. Les commerçants se sont précipités pour se retirer de FTX, entraînant un manque à gagner de 8 milliards de dollars pour la société. Binance, le principal rival de FTX, a proposé un prêt pour sauver l’entreprise, mais s’est ensuite retiré, forçant FTX à déposer le bilan le 11 novembre. Pourquoi M. Bankman-Fried a-t-il été arrêté ? L’effondrement de FTX a déclenché des enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission axées sur la question de savoir si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir Alameda Research, une plateforme de trading crypto que M. Bankman-Fried avait aidé à démarrer. Le 12 décembre, M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas pour avoir menti à des investisseurs et avoir commis une fraude. Le lendemain, la SEC a également déposé des accusations de fraude civile.

Le procureur général des îles Vierges est évincé. Denise George, qui a conclu un règlement de 105 millions de dollars avec la succession de Jeffrey Epstein à la fin de l’année dernière, a été démis de ses fonctions quelques jours après avoir poursuivi JPMorgan Chase dans le cadre de son enquête sur le défunt financier. Selon les informations, Mme George n’avait pas informé le gouverneur Albert Bryan de la poursuite avant qu’elle ne soit déposée.

US News & World Report prévoit de modifier le classement de ses facultés de droit. La publication a annoncé lundi qu’elle réorganiserait sa liste des meilleures écoles, notamment en accordant plus de crédit aux établissements dont les étudiants poursuivent des études supérieures, et moins de crédit aux enquêtes sur leur réputation. Cette décision intervient après que les meilleures écoles comme Harvard et Yale ont déclaré qu’elles boycotteraient le classement.

La NFL est critiquée pour avoir retardé le jeu après l’effondrement de Damar Hamlin. Plusieurs commentateurs et d’anciens joueurs ont déclaré que la ligue avait mis trop de temps à interrompre le match entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati hier soir après que M. Hamlin, une sécurité des Bills, se soit effondré neuf minutes plus tard. (Les Bills ont déclaré plus tard qu’il avait souffert d’un arrêt cardiaque.) Des dizaines de partisans, dont LeBron James et le PDG de Disney, Bob Iger, ont offert un soutien public à M. Hamlin.

Le chaos accueille les républicains de la Chambre

La nouvelle année commence difficilement pour les républicains de la Chambre, avec un désarroi interne et un scandale menaçant de retarder le programme déclaré de la nouvelle majorité pour contester, entre autres, les nouvelles règles de l’administration Biden sur l’investissement ESG. Avant cela, la chambre doit voter sur un orateur. Kevin McCarthy de Californie, le meilleur républicain, a du mal à rassembler des soutiens, mettant potentiellement en péril la session du Congrès.