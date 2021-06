Comment Sajan Prakash a surmonté une blessure menaçant sa carrière pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo

C’était une affaire de maintenant ou jamais pour l’Inde Sajan Prakash au 58e Trophée Sette Colli à Rome samedi dernier. Après avoir raté la marque de qualification « A » des Jeux olympiques de Tokyo d’une minute, 56,48 secondes au 200 m papillon par 0,48 seconde aux championnats de natation du trophée de Belgrade dans la capitale serbe le samedi précédent, Prakash a eu une dernière rencontre pour réserver son billet pour Tokyo.

Le nageur du Kerala l’a réalisé à Rome avec un chrono d’une minute, 56,38 secondes dans les manches, 0,10 seconde plus rapide que le temps de qualification olympique (OQT) pour devenir le premier nageur indien à se qualifier directement pour les Jeux olympiques. Ce seront également ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs, qu’aucun autre Indien n’a été en mesure de réaliser auparavant. Prakash a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 dans la même discipline, le 200m papillon via le quota d’universalité, et a terminé 28e dans les manches avec 1:59.31s.

Prakash a moins de 30 jours pour se rendre à la piscine du Centre aquatique de Tokyo, où il vise à participer à la finale. Ses éliminatoires de l’épreuve du 200 m papillon sont prévues le 26 juillet. Il reprend l’entraînement à partir de mercredi après avoir atteint Dubaï dans le but d’être mieux préparé, de se concentrer sur la réduction des horaires et de se qualifier pour la finale des Jeux de Tokyo. « C’est l’objectif réaliste », a déclaré Sajan Prakash à News18.com.

Dans cette conversation exclusive de Rome avant de partir pour Dubaï avec S Pradeep Kumar, son entraîneur national de natation de longue date et lauréat du prix Dronacharya, Prakash parle de la phase difficile qu’il a traversée au cours de la dernière année, y compris une blessure menaçant sa carrière et comment il l’a surmonté tout en réfléchissant à sa réussite phénoménale de faire directement la coupe avec OQT.

Extraits :

Que ressentez-vous d’être le premier Indien à se qualifier directement pour les Jeux Olympiques ?

Je suis très heureux émotionnellement parce que j’ai traversé des épreuves et des obstacles au cours des deux dernières années. C’était aussi difficile que possible pour moi. Beaucoup, y compris certaines des personnes dont je suis le plus proche, ne croyaient pas que je pouvais le faire. Pourtant, il y avait des amis que je considère comme une famille de la fraternité de la natation qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi. Je pense que je les ai rendus fiers de tout ce que j’ai fait samedi dernier. Je ne me suis pas senti aussi heureux de toute ma vie.

A-t-il été difficile pour vous de rencontrer l’OQT lors de la dernière opportunité disponible à Rome ?

Je ne sais pas si je peux considérer le report d’un an des JO comme une chance pour moi. Bien sûr, c’était mauvais pour tous les athlètes du monde entier car ils ont dû se préparer pour ce moment. Mais il a été retardé. Pour moi, faire face à une blessure l’année dernière a été la chose la plus horrible à laquelle j’ai pu faire face. Il a fallu un certain temps pour récupérer et le construire lentement à partir de zéro était la partie difficile.

Tout athlète fait face à la pression. En allant jusqu’au dernier moment, debout sur les starting-blocks, on se prépare toujours au pire à l’entraînement. Même quand on dit qu’on est tellement détendu et qu’on s’est préparé pour le moment, quand on se tient debout sur les blocs, il y a au moins 10 % de nervosité. C’était difficile. J’ai eu des pensées comme « si je ne le fais pas », qu’est-ce qui pourrait arriver ? » En gardant ces pensées de côté, les processus que mon entraîneur et moi avons suivis pendant tous ces mois ont payé. Nous étions confiants, nous avons fait le travail pour ce moment. Nous n’avons eu aucun doute. Même si je me suis qualifié avec une marge étroite, nous avons fait le travail pour le timing de qualification « A ».

Vous participerez à vos deuxièmes Jeux olympiques consécutifs. Combien pouvez-vous apporter l’expérience de Rio à Tokyo ?

Quand j’y suis allé pour la première fois, je n’étais pas ouvert au monde de la natation. C’était un grand processus d’apprentissage pour moi de voir des nageurs de classe mondiale. En allant là-bas, en les regardant, j’avais l’impression que je n’étais nulle part comparé à eux. J’ai décidé que je devais travailler plus fort pour arriver là où ils étaient. C’est alors que j’ai réalisé que je devais travailler spécifiquement sur la récupération, l’alimentation, tout ce qui était important pour m’y faire arriver.

À quel point vous êtes-vous entraîné différemment, surtout après une blessure?

C’était une phase d’août 2020 quand je suis allé à Dubaï. Je ne savais pas nager papillon pendant les trois premiers mois. Je nageais uniquement en nage libre à cause de la blessure. Lentement, nous l’avons construit et puis nous n’avons pas eu assez de temps. Nous avons commencé à augmenter lentement la vitesse. À partir de février de cette année, nous avons spécifiquement travaillé sur ces compétences et cette stratégie pour le 200 m papillon. Quand j’ai couru en février en Lettonie, j’ai fait 1:59.31s. Et puis, j’ai fait de nombreuses courses en Malaisie avec des combinaisons de course pendant l’entraînement. Je devais me sentir léger pendant l’entraînement. En natation, on se rase pour minimiser la résistance. Alors, j’ai effilé, je ne me suis pas rasé et j’ai créé des simulations de course pour voir les temps que j’ai chronométrés. A chaque fois je me voyais m’améliorer à l’entraînement. C’était un grand signe positif pour moi d’aller et de faire à la dernière minute à Rome.

Qu’est-ce qui vous a poussé à déplacer la base de formation à Dubaï l’année dernière ?

Pendant le verrouillage, la Fédération indienne de natation a envoyé trois nageurs à Dubaï, financés par la Sports Authority of India pendant deux mois. C’était l’une des meilleures décisions que j’ai prises. Auparavant, j’étais coincé en Thaïlande, je n’avais pas le soutien d’un kinésithérapeute. Mon ancien physiothérapeute, Richard, était à Dubaï à ce moment-là et m’a dit de venir à Dubaï. J’ai fait confiance à ses paroles et j’y suis allé. Avec Pradeep monsieur à mes côtés, personne d’autre n’aurait pu faire un meilleur travail que lui. Après deux mois, Pradeep monsieur m’a emmené dans sa maison et m’a donné de la nourriture et un abri. Sa femme, tante Gowri s’est occupée de moi comme son propre fils.

La phase de blessure a-t-elle été difficile? Que s’est-il passé?

Juste avant le confinement en 2020, j’étais en Thaïlande. Tout était fermé. J’étais confiné dans la chambre et je ne récupérais pas. J’avais une hernie discale dans le cou et elle irradiait vers mon bras gauche. C’était une menace pour la carrière. Bien que j’aie eu de bons kinés autour de moi, je pense qu’ils n’ont pas posé de diagnostics correctement. Certains ont dit que c’était le cou, d’autres ont dit qu’il se déclenchait à partir de l’épaule. Je pensais que c’était dû à la surutilisation et au stress au fil des ans. J’étais très frustré, irrité de ne pas pouvoir nager avec les blessures. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, mais les gens positifs autour de moi m’ont aidé à surmonter ces moments.

Quel a été le tournant de votre carrière ?

Les Jeux Nationaux 2015 au Kerala au cours desquels j’ai remporté six médailles d’or et deux d’argent. Cela m’a poussé à me conformer aux normes internationales et à grandir davantage en termes de timing. Je me suis qualifié pour Rio avec 1h59 et me voilà deux jours à 1h56. Une fois que vous avez goûté aux Jeux olympiques, vous voulez le faire encore et encore. Tout sportif a cet instinct. Chaque fois que nous allons à une compétition, nous nous débrouillons bien mais nous voulons en faire plus. Si je n’avais pas réalisé 1:59.37 (temps de Rio, terminé 28e dans les manches) ce temps, peut-être 1:56.38 n’aurait pas été possible.

Vous étiez principalement un nageur acrobatique et vous vous êtes ensuite concentré davantage sur le papillon. Qu’est-ce qui vous a fait changer ?

J’avais une croyance à 50:50 quand je suis passé pour la première fois du vol libre au vol. En fin de compte, nous l’avons fait. Je fais toujours du freestyle. J’ai eu quelques problèmes avec mon épaule gauche où je n’avais pas le pouvoir de tirer au départ. Mais petit à petit, j’ai développé de la force autour du bras et du cou. C’est beaucoup mieux. Quand je peux nager cet OQT, je pense avoir retrouvé toutes les forces du passé.

Quels sont vos nageurs préférés et échangez-vous des notes avec eux ?

Il n’y a aucune chance d’échanger des notes avec les nageurs car ils ne parlent pas pendant les compétitions. Ils sont plus concentrés sur leurs cibles. Ils seront rarement vus à l’extérieur. J’ai eu l’opportunité de courir avec mon favori, Michael Phelps. Il a nagé la même épreuve à Rio. Et aussi Daiyo Seto du Japon. Nous avons nagé ensemble plusieurs fois. Même pendant les Jeux asiatiques, nous avons nagé l’un à côté de l’autre (Prakash a terminé cinquième de la finale du 200 m papillon avec 1:57,75 au Jakarta Asiad 2018. Seto a remporté l’or en 1:54,53).

Quel est votre objectif au-delà de Tokyo ?

Je veux faire de mon mieux lors des prochains Jeux asiatiques (Hangzhou, Chine, 10-25 septembre 2022). Et si tout se passe bien, je me concentrerai sur les prochains JO. (Paris 2024).

Comment sont les installations pour la natation en Inde et que faut-il faire pour les nageurs d’élite ?

Les installations ne suffisent pas. Ils ne sont pas si mauvais, cependant. Nous devons avoir un processus dans lequel nous devrions avoir une équipe nationale travaillant de manière cohérente avec tout le monde – l’entraîneur, les kinés, les masseurs, etc. – se réunissant. Si nous sommes constamment dans ce processus, notre corps s’y adapte et c’est alors que l’excellence se produit. Nous faisons tous ces choses individuellement. La fédération fait de son mieux. Comme la natation n’est pas aussi reconnue en Inde, nous ne recevons pas autant de soutien du gouvernement. Maintenant que j’ai commencé quelque chose il y a deux jours (rencontre OQT), ça doit progresser à partir d’ici. Il n’y a pas de retour en arrière. Les jeunes nageurs ont très bien progressé. Si nous avons les meilleures installations scientifiques en Inde, nous n’avons pas à aller ailleurs et les athlètes n’auront rien à faire financièrement. Mieux pour nous si nous pouvons nous entraîner paisiblement en Inde.

Maintenant que vous avez fait ce qu’aucun Indien n’a fait auparavant, comment resteriez-vous loin des distractions ?

Je ne devrais pas trop prendre cette fierté dans ma tête. Pradeep monsieur va me pousser dans l’entraînement. Je garde mes objectifs de manière réaliste. Je veux me qualifier pour la finale. Après ces années, je sais ce que je peux voir devant moi. Je peux voir devant moi les demi-finales et les finales à Tokyo. Nous allons nous entraîner pour nous améliorer. Comme je l’ai dit plus tôt, nous nous préparons au pire.

À quel point le coach Pradeep Kumar vous pousse-t-il ?

Vous n’en croirez pas, parfois je ne voudrais pas le faire et il me le fait faire. Cela a renforcé la confiance dans nos entraînements. Parfois, j’avais envie de ne rien faire mais Pradeep monsieur a cette magie pour nous le faire faire et survivre à ces entraînements. Et quand vous êtes dans des conditions pires et que vous le faites, vous gagnez en confiance. Lorsque vous êtes frais et que vous vous lancez dans une course, cela vous aide beaucoup.

Que faites-vous quand vous ne nagez pas ?

Je nage seulement. Je ne fais rien d’autre. J’aime regarder des films, j’aime le tennis. Je fais une maîtrise en sciences du sport à l’ISST en ligne. Je veux en savoir plus sur la science du sport. J’apprends de mes modèles et prends les bonnes qualités des gens quand ils font le bien et j’apprends aussi des autres à ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Il ne s’agit pas nécessairement d’apprendre des grands. Même les gens ordinaires ont été parmi mes plus grandes inspirations.

