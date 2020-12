La reine a ordonné qu’un chemin de gravier soit goudronné pour protéger les pieds de ses corgis bien-aimés.

La monarque aimant les chiens a remarqué que ses animaux de compagnie bien-aimés revenaient de promenades au palais de Buckingham avec des éclats de pierre piégés dans leurs pattes.

Pour résoudre le problème, elle a créé un chemin fluide de la porte de ses appartements privés au jardin.

La reine a possédé plus de 30 chiens depuis qu’elle a reçu le premier, Dookie, en cadeau de son père le roi George VI en 1933 (photographié avec l’un de ses corgis en 1952)

« Lorsque Sa Majesté avait un certain nombre de chiens, ils étaient tous promenés en groupe par elle ou ses valets de pied dans les jardins pour y être exercés », a déclaré dimanche un ancien membre du personnel royal au Mail.

« Cela se produisait plusieurs fois par jour, mais le gravier entourant le palais se coinçait parfois dans leurs pattes et causait de l’inconfort.

« Ainsi, lorsque Sa Majesté l’a découvert, elle a demandé aux jardiniers si un chemin pouvait être créé spécialement pour que les chiens puissent marcher.

« Cela a amusé le personnel – aucune dépense n’a été épargnée pour les chiens royaux. »

La reine a possédé plus de 30 chiens depuis qu’elle a reçu le premier, Dookie, en cadeau de son père, le roi George VI, en 1933. Elle a dit un jour: «Mes corgis sont de la famille.

Plus tard, elle a élevé des dorgis – un croisement entre un corgi Pembroke Welsh et un teckel – mais n’a plus qu’un seul chien, Candy, suite à la mort d’un autre appelé Vulcan le mois dernier.

La monarque aimant les chiens a remarqué que ses animaux de compagnie bien-aimés revenaient de promenades au palais de Buckingham avec des éclats de pierre piégés dans leurs pattes (photo avec son animal de compagnie en 1969)

L’ancien chef royal Darren McGrady a révélé qu’il préparerait un menu spécial de produits frais pour les corgis qui dormaient dans des paniers en osier et étaient pris en charge par deux valets de pied, que le personnel du palais surnommait Doggy 1 et Doggy 2.

La femme de 94 ans a décidé d’arrêter d’élever des chiens il y a deux ans parce qu’elle s’inquiétait de savoir qui s’occuperait d’eux quand elle n’en serait plus capable.

Monty Roberts, le cow-boy californien qui a été conseiller informel de la reine, a déclaré: « Elle ne voulait plus de jeunes chiens. Elle ne voulait laisser aucun jeune chien derrière elle. Elle voulait y mettre fin.

Son dernier corgi, Whisper, est décédé en 2018, mais son plus célèbre était peut-être Monty, du nom de M. Roberts, qui est apparu dans son film aux Jeux olympiques de 2012 avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Monty est décédé quelques semaines seulement après le tournage.