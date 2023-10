Comment Ryan Reynolds a utilisé Taylor Swift dans un coup marketing de State Farm NFL

State Farm Insurance profite du buzz autour de la rumeur de romance entre la pop star Taylor Swift et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, tout cela grâce à la société de marketing de Ryan Reynolds, Maximum Effort.

Lors du match de la Ligue nationale de football du 1er octobre entre les Eagles de Philadelphie et les Commanders de Washington, le centre des Eagles Jason Kelce était sur le terrain. Que Kelce se trouve également être le frère, co-animateur du podcast et co-star commerciale de Travis Kelce.

Grâce à une planification préalable, l’acteur Kevin Miles, qui a incarné le personnage de Jake dans les publicités de State Farm depuis 2020a pu trouver la matriarche de Kelce, Donna, dans la foule, prendre un selfie et le publier avec la légende «à mon époque rouge.»

Les références coquines au Rouge La chanteuse découle du fait que Donna Kelce a été vue en train de jouer avec Swift une semaine auparavant à Kansas City, ce qui a provoqué une frénésie médiatique. Reynolds, qui a été témoin du buzz – il était dans la même boîte que Swift avec sa femme (l’acteur Blake Lively) et son ami (Hugh Jackman de Carcajou renommée) – a vu une opportunité marketing autour de l’effet Taylor Swift. Sans aucun placement publicitaire formel, State Farm a réalisé l’une des campagnes les plus efficaces de la NFL, simplement en faisant une allusion Swiftienne.

L’économie de Taylor Swift, en chiffres

958 % : Combien de conversations sur les matchs des Chiefs contre les Bears et les Jets ont augmenté sur X (alias Twitter) après que Taylor Swift soit apparue lors d’un match à domicile des Chiefs contre les Bears de Chicago le 24 septembre, selon AdWeek, qui a cité la société d’analyse Sprout Social. Les mots-clés et hashtags qui dominaient ces messages n’étaient pas liés à la NFL mais à « Taylor Swift », « #TaylorSwift », « Taylor » et « Swift ».

300 : Annonces standards aux heures de grande écoute, ou…

1 758 : … des spots câblés dignes d’intérêt lorsque NBC a rediffusé l’apparition de Jake lors d’un match de football du dimanche soir, selon la société de mesure et d’analyse télévisée EDO

27 millions : Les téléspectateurs de un match Chiefs-Jets du 1er octobre auquel Swift a assistéen hausse de 22 % par rapport à l’année précédente, dont 2 millions de femmes supplémentaires, selon Ad Age

5 milliards de dollars : Contribution de Taylor Swift Époques tour d’horizon des dépenses de consommation de l’économie américaine cette année. En règle générale, chaque tranche de 100 $ dépensée pour des spectacles en direct génère environ 300 $ de dépenses locales auxiliaires pour des choses comme l’hôtellerie, la nourriture et le transport, mais pour le Époques tournée, les Swifties ont fait des folies estimé entre 1 300 et 1 500 $ sur tout cela ainsi que sur les tenues, costumes, marchandises et plus encore.

Citable : engagement publicitaire des Swifties

« Personne ne peut capturer l’air du temps comme Taylor Swift. Et vous savez, son apparition aux matchs des Chiefs de Kansas City a vraiment dominé le paysage culturel pendant environ cinq ou six jours, alors quand nous sommes arrivés à cette idée lors d’un brainstorming pour un autre projet, c’était tout simplement trop beau pour résister. —Co-fondateur de Maximum Effort Georges Dewey dans une interview avec The Hollywood Reporter

Une brève chronologie du marketing Swift de State Farm (jeu de mots)

28 septembre : L’idée de placer quelqu’un à côté de Donna Kelce est lancée.

29 septembre : Effort maximal approche Alyson Griffin, le responsable du marketing de State Farm. Des appels ont été passés à Jason et Donna Kelce ainsi qu’à Taylor Swift, les mettant en boucle et obtenant l’approbation.

30 septembre : Maximum Effort et State Farm organisent une réunion vidéo pour préparer le match à Philadelphie le lendemain après-midi.