Comment Rust est passé d’un projet parallèle au langage de programmation le plus apprécié au monde

Hoare vivait au 21e étage et, en montant les escaliers, il s’est énervé. “C’est ridicule,” pensa-t-il, “que nous, les informaticiens, ne puissions même pas faire un ascenseur qui fonctionne sans plantage !” Hoare le savait, bon nombre de ces plantages sont dus à des problèmes d’utilisation de la mémoire par un programme. Le logiciel à l’intérieur des appareils comme les ascenseurs est souvent écrit dans des langages comme C++ ou C, qui sont réputés pour permettre aux programmeurs d’écrire du code qui s’exécute très rapidement et est assez compact. Le problème est que ces langages facilitent également l’introduction accidentelle de bogues de mémoire, des erreurs qui provoqueront un plantage. Microsoft estime que 70 % des vulnérabilités de son code sont dues à des erreurs de mémoire du code écrit dans ces langages.

La plupart d’entre nous, si nous nous retrouvions à gravir 21 volées d’escaliers, nous nous énerverions et le laisserions là. Mais Hoare a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à concevoir un nouveau langage informatique, dont il espérait qu’il permettrait d’écrire un petit code rapide sans bogues de mémoire. Il l’a nommé Rust, du nom d’un groupe de champignons remarquablement résistants qui sont, dit-il, “sur-conçus pour survivre”.

Dix-sept ans plus tard, Rust est devenu l’un des nouveaux langages les plus en vogue de la planète – peut-être le le plus chaud. Il y a 2,8 millions de codeurs qui écrivent dans Rust, et les entreprises de Microsoft à Amazon le considèrent comme la clé de leur avenir. La plateforme de chat Discord a utilisé Rust pour accélérer son système, Dropbox l’utilise pour synchroniser des fichiers sur votre ordinateur et Cloudflare l’utilise pour traiter plus de 20 % de tout le trafic Internet.

Lorsque le forum de discussion sur les codeurs Stack Overflow mène son sondage annuel auprès des développeurs du monde entier, Rust a été classé le langage de programmation le plus “aimé” pendant sept années consécutives. Même le gouvernement américain promeut avidement les logiciels dans Rust comme un moyen de rendre ses processus plus sûrs. Le langage est devenu, comme de nombreux projets open source réussis, une grange : il y a maintenant des centaines de contributeurs inconditionnels, dont beaucoup sont des bénévoles. Hoare lui-même s’est retiré du projet en 2013, heureux de le confier à ces autres ingénieurs, y compris une équipe centrale de Mozilla.

Il n’est pas rare que quelqu’un crée un nouveau langage informatique. De nombreux codeurs créent tout le temps des petits en tant que projets parallèles. Mais il est rare que quelqu’un s’installe et fasse partie du panthéon des langages bien connus aux côtés, par exemple, de JavaScript, de Python ou de Java. Comment Rust a-t-il fait ?

Pour comprendre ce qui rend Rust si utile, il vaut la peine de jeter un coup d’œil sous le capot sur la façon dont les langages de programmation traitent la mémoire de l’ordinateur.

Vous pourriez, très grossièrement, considérer la mémoire dynamique d’un ordinateur comme un tableau noir. Au fur et à mesure qu’un logiciel s’exécute, il écrit constamment de petits morceaux de données sur le tableau noir, en gardant une trace de celui qui se trouve où et en les effaçant lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Cependant, différents langages informatiques gèrent cela de différentes manières. Un langage plus ancien comme C ou C++ est conçu pour donner au programmeur beaucoup de pouvoir sur comment et quand le logiciel utilise le tableau. Cette puissance est utile : avec autant de contrôle sur la mémoire dynamique, un codeur peut faire fonctionner le logiciel très rapidement. C’est pourquoi C et C++ sont souvent utilisés pour écrire du code “bare metal”, le type qui interagit directement avec le matériel. Les machines qui n’ont pas de système d’exploitation comme Windows ou Linux, y compris tout, des machines de dialyse aux caisses enregistreuses, fonctionnent avec un tel code. (Il est également utilisé pour l’informatique plus avancée : à un moment donné, un système d’exploitation doit communiquer avec le matériel. Les noyaux de Windows, Linux et MacOS sont tous écrits de manière significative en C.)

“C’est agréable pour écrire Rust, ce qui est peut-être un peu bizarre à dire, mais c’est juste que le langage est fantastique. C’est marrant. Vous vous sentez comme un magicien, et cela n’arrive jamais dans d’autres langues. Parker Timmerman, ingénieur logiciel

Mais aussi rapides soient-ils, des langages comme C et C++ ont un compromis. Ils exigent que le codeur garde une trace attentive de la mémoire dans laquelle il est écrit et du moment où il doit l’effacer. Et si vous oubliez accidentellement d’effacer quelque chose ? Vous pouvez provoquer un plantage : le logiciel peut plus tard essayer d’utiliser un espace en mémoire qu’il pense être vide alors qu’il y a vraiment quelque chose à cet endroit. Ou vous pourriez donner à un intrus numérique un moyen de se faufiler. Un pirate pourrait découvrir qu’un programme ne nettoie pas correctement sa mémoire – des informations qui devrait ont été effacés (mots de passe, informations financières) traînent toujours et récupèrent sournoisement ces données. Au fur et à mesure qu’un morceau de code C ou C++ devient de plus en plus gros, il est possible que même le codeur le plus minutieux fasse de nombreuses erreurs de mémoire, remplissant le logiciel de bogues.