Comment Russell Westbrook a normalisé l’extraordinaire pour devenir le triple-double leader de tous les temps de la NBA | Nouvelles de la NBA

Cela a commencé après moins de 30 secondes, lors de la toute première possession du match par les Wizards. Russell Westbrook avec un dribble décalé performativement léthargique en haut de la touche, une rafale à gauche et une épaule meurtrie contre le défenseur entrant Bogdan Bogdanovic.

Au moment où Bogdanovic a récupéré son équilibre du contact, on ne peut qu’imaginer que c’était comme aller côte à côte avec une boule de démolition, ou la grue qui la portait, la balle était déjà partie, hors des mains de Westbrook. Ensuite, il a navigué hors de Rui Hachimura pour un seau facile et grand ouvert. Imaginez un jeu de meneur parfait sans effort.

















1:54



Russell Westbrook est devenu le leader du triple-double de tous les temps de la NBA en enregistrant 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives pour les Wizards de Washington aux Hawks d’Atlanta.



Westbrook a distribué 20 passes supplémentaires au cours du match et lorsque le moment est venu de réclamer son 10e rebond avec 8h30 à jouer dans le quatrième, le ballon a caromé non pas une mais deux fois sur le rebord et est tombé sur ses genoux comme par une intervention divine. .

Son attaquant Davis Bertans attendait également de décrocher le tir lâche, mais le destin et le ballon avaient d’autres idées.

L’histoire dans le sac, Westbrook a déambulé sur le terrain et dans un pull-up trois mal avisé qui a claqué sur le devant de la jante. Robin Lopez a saisi le plateau et le ballon, une fois de plus, a suivi son chemin vers Westbrook, apparemment enchanté par ce point.

Rapidement doublé dans le coin, Russ a feint un lecteur vers le panier et avec ses défenseurs agitant, a jeté le ballon au-dessus de sa tête et hors du périmètre sans regarder.

Bien sûr, il n’en avait pas eu besoin. Il savait qu’Ish Smith était là, caché, et que cela finirait en effet par un trois facile pour Washington, telle est la clairvoyance unique et brutale de sa sorte particulière de sorcellerie de jeu.

















1:40



Russell Westbrook a frappé son 182e triple-double en carrière en passant le grand Oscar Robertson pour devenir le triple-double de tous les temps de la NBA.



Au fur et à mesure des passages de la pièce, il était difficile de penser à une distillation plus appropriée des talents de Westbrook.

Sa sélection de coups et ses tirs à trois points restent, eh bien, Westbrookian comme ils l’ont toujours été, mais le reste, son impact complet et total sur n’importe quel match de basket-ball auquel il joue, ou devrions-nous dire que le jeu tourne autour de lui comme un planète tourne autour d’un soleil, c’est indiscutable.

Lundi soir, il est devenu le leader de tous les temps de la NBA en triple-double, avec 182. Le record d’Oscar Robertson était en possession exclusive du record depuis la saison 1961-62 et pour beaucoup, il avait toujours été classé comme incassable, définitivement classé. aux côtés du match de 100 points de Wilt Chamberlain, des 11 championnats de Bill Russell et des 15 806 passes de John Stockton.

Leaders de tous les temps – Triple-double de carrière Rang Joueur Triple-Doubles 1 Russell Westbrook 182 2 Oscar Robertson 181 3 Magic Johnson 138 4 Jason Kidd 107 5 James Lebron 99 6 Wilt Chamberlain 78 7 Larry Bird 59 8 James Harden 58 9 Nikola Jokic 56 dix Levier de graisse 43

Depuis son année de MVP 2016/17, la première au cours de laquelle il a réalisé en moyenne un triple-double au cours de la saison, Russell Westbrook s’est précipité vers le record comme s’il se dirigeait vers le panier avec cinq défenseurs sur son chemin.

Sur son chemin, il a normalisé l’extraordinaire et pas seulement cela, il l’a fait d’une manière totalement électrisante.

















1:13



Avec 14 points, 24 passes et 21 rebonds, le 178e triple-double de Russell Westbrook en carrière dans la victoire de Washington contre l’Indiana était vraiment remarquable.



Les statistiques

22 triples-doubles à ses 26 derniers matchs

Ses 14 triples doubles en avril ont été les plus importants de tous les mois civils de l’histoire de la NBA

Mène la ligue en passes décisives avec 11,6 par match (Trae Young est deuxième avec 9,5), ce qui sera pour la troisième fois en quatre saisons

Se classe sixième de la ligue en rebonds avec 11,6 par match, le seul gardien dans le top 20

Les saisons de Westbrook en moyenne un triple-double Saison PTS REB AST 2016-17, OKC 31,6 10,7 10,4 2017-18, OKC 25,4 10.1 10,3 2018-19, OKC 22,9 11,1 10,7 2020-21, WAS 22 11,6 11,6

Ses 21 passes décisives n’étaient même pas son plus grand nombre de passes décisives au cours de la semaine dernière – il en a enregistré 24 contre l’Indiana lundi dernier.

Westbrook a également enregistré plus de 15 passes décisives pour cinq matchs consécutifs, la plus longue manche depuis Steve Nash en 2006-07.

En 12 saisons, Russell Westbrook n’a réussi à se qualifier que deux fois en séries éliminatoires – sa saison recrue (2008-09) et l’année où son coéquipier Kevin Durant a subi une blessure de fin de saison (2014-15)

A réalisé en moyenne un triple-double au cours de quatre de ses cinq dernières saisons, tandis que tous les autres joueurs de l’histoire de la NBA n’en ont qu’un: Oscar Robertson en 1961-62

Est le seul joueur aux côtés de LeBron James à enregistrer un triple-double contre les 30 équipes de la NBA

James est le seul joueur actif à moins de 100 triple-doubles de Westbrook

Leaders de joueurs actifs – Triple-double de carrière Rang Joueur Triple-Doubles 1 Russell Westbrook 182 2 James Lebron 99 3 James Harden 58 4 Nikola Jokic 56 5 Luka Doncic 35 T6 Rajon Rondo 32 T6 Ben Simmons 32 8 Vert Draymond 29 9 Giannis Antetokounmpo 25 dix Kyle Lowry 18

Ses équipes gagnent 75% des matchs dans lesquels il enregistre un triple-double, mieux que Robertson (72%), Jason Kidd (71%) et derrière seulement Magic Johnson (78%) et James (77%) dans le top cinq de tous les temps

Détient les records de la NBA pour la plupart des triples doubles consécutifs (11 en 2019) et la plupart en une saison (42 en 2016-17)

A battu le record de franchise des Washington Wizards en triple-double à moins de la moitié de sa première saison dans la capitale américaine

Au cours de sa carrière, seuls Westbrook et James se classent dans le top 10 pour les points, les rebonds et les passes décisives.

Westbrook est le seul joueur autre que Chamberlain à enregistrer un match de 20 points, 20 rebonds et 20 passes décisives, le faisant contre les Lakers de Los Angeles en 2019.

















3:36



BJ Armstrong estime que Russell Westbrook a fait évoluer le poste de meneur tandis que Mo Mooncey pense que les gens doivent cesser de manquer de respect à M. Triple-Double



La réaction

Mo Mooncey, analyste Heatcheck

«Les gens doivent cesser de manquer de respect à Russell Westbrook.

« Parce qu’il a fait en moyenne un triple double tant de fois maintenant, les gens en viennent à s’y attendre et pensent simplement: ‘Oh, oui, il fait en moyenne un triple double’. Eh bien, pourquoi n’y a-t-il personne d’autre qui le fait alors? Russell Westbrook est un talent de tous les temps, en particulier être au poste de garde pour sortir et récolter plus de 20 rebonds.

« Aucun autre gardien de la ligue ne sort pour collecter des rebonds comme ça – et ensuite jouer pour ses coéquipiers. Il sort et perd plus de 20 passes décisives en matchs alors.

M. Triple Double !!! Félicitations grand frère. C’est un plaisir d’assister à l’histoire !! Premier tour de scrutin HOF @ russwest44 – Bradley Beal (@ RealDealBeal23) 11 mai 2021

« Je vais vous dire ceci, ces équipes de la Conférence Est, elles prient, elles n’ont pas à voir les Wizards de Washington dans ce tournoi de Play-In parce que personne ne veut voir Russell Westbrook quand il est enfermé et Bradley Beal à ses côtés. Cela semble effrayant pour le reste de l’Est en ce moment. «

Triple-Double Leaders NBA 2020-21 Joueur Triple-Doubles Parties jouées Russell Westbrook 36 62 Nikola Jokic 15 68 James Harden 12 42 Luka Doncic dix 62 Domantas Sabonis 8 59 Giannis Antetokounmpo 7 58 James Lebron 5 43 Vert Draymond 5 61 Julius Randle 5 67

BJ Armstrong, triple champion NBA avec les Chicago Bulls

« J’ai une grande appréciation et un grand respect pour Russell Westbrook, tout ce qu’il a fait sa carrière. Je veux dire, ça a été incroyable de le regarder. Et rappelez-vous, en tant que gardien à l’UCLA, quand il est sorti, il ne jouait même pas le poste de garde de meneur.

« Donc, quand il est arrivé en NBA, il y avait encore des inquiétudes quant à savoir s’il pouvait gérer le poste, et encore moins faire ce qu’il fait en ce moment. Quand vous parlez d’athlétisme au poste de garde aujourd’hui, avec la façon dont le match est joué. avec le rythme et l’espace, vous devez considérer Russell Westbrook comme étant à l’avant-garde en ce moment.

« Il est plus grand que la plupart des meneurs de jeu. Ce n’est pas vraiment un meneur de jeu traditionnel, il est plus un meneur de but qu’autre chose. Et puis quand vous combinez cela avec la façon dont le jeu est joué, qui est plus libre et plus rapide, c’est ce que vous obtenez.

« Russell Westbrook et la NBA se sont réunis au moment idéal. Ce fut le mariage parfait. Et vous pouvez voir en quoi cette position s’est vraiment transformée. »

















3:44



Russell Westbrook a déclaré qu’il se sentait « vraiment béni » après avoir enregistré son 181e triple-double en carrière, le liant avec Oscar Robertson pour le plus de l’histoire de la NBA.



Scott Brooks, entraîneur-chef des Wizards de Washington

« Il n’y a personne dans l’histoire du jeu qui puisse faire ce qu’il fait tout au long de la feuille de statistiques. J’avais l’habitude de toujours dire qu’il allait probablement être le troisième meilleur meneur de tous les temps, mais je pense que maintenant il sera le deuxième meilleur ( derrière Magic).

« Westbrook est sur le point, comme Oscar Robertson, d’avoir un record qui semble impossible à rattraper. Oubliez les joueurs. Seules trois franchises ont plus de triples doubles que Westbrook. Les franchises légendaires des Lakers et des Celtics, ainsi que de Big O’s (Oscar Robertson ) très propres Kings. «

Image:

Le triple-double de Russell Westbrook par saison par rapport à Oscar Robertson. Source: NBA.com



Steve Smith, NBA GameTime

« C’est juste l’énergie dont il a besoin pour pouvoir jouer à ce niveau. Je le regarde et pas seulement en basket-ball, il pourrait faire du décathlon, il pourrait jouer au football, au baseball, il pourrait jouer au football, il pourrait gagner une médaille d’or. médaille dans environ trois ou quatre événements différents.

« Ce que j’aime aussi chez lui, c’est que nous savons tous qu’il a été cogné et blessé au début de la saison et n’en a jamais parlé, n’a jamais rien dit, ne l’a jamais laissé aller aux médias.

« Si vous êtes un fan de basket-ball et que vous le regardez, vous pouvez voir que Russell n’avait pas raison, mais vous ne l’avez jamais entendu se plaindre. Et c’est pourquoi je lui tire mon chapeau. C’est l’un de ces gars que vous regardez. et vous dites « il ne trompera pas le jeu ». «

Jim Jackson, NBA GameTime

« Tout cela pour moi explique pourquoi Russell réussit finalement aussi bien que lui et, par conséquent, les Wizards de Washington sont maintenant dans une position dans le scénario des séries éliminatoires que vous ne voulez pas les affronter. Mais c’est incroyable de voir comment le récit doit maintenant changer sur Russell.

«Ils ont parlé des nombres vides, cela ne voulait rien dire, cela n’équivaut pas à gagner. Mais devinez quoi? C’est le cas maintenant. À un moment important où les Wizards en ont vraiment besoin, c’est lui qui intensifie énormément et enregistrement d’un triple-double.

« Il vous donne tout ce qu’il a, c’est ça le leadership. Il a beaucoup mûri et je pense que cette connexion avec Scott Brooks a été formidable pour toutes les personnes impliquées dans l’organisation Wizards. »