Comment rouvrir des écoles

Au lieu, environ la moitié des élèves de la maternelle à la 12e année ne passent toujours pas de temps dans les salles de classe. Les taux de fermetures d’écoles sont les plus élevés dans le Maryland, le Nouveau-Mexique, la Californie et l’Oregon, selon Burbio . Les experts disent que les absences prolongées causent de gros problèmes d’apprentissage, en particulier pour les étudiants à faible revenu.

Il existe deux façons évidentes de rouvrir les écoles. La première consiste à prendre des précautions telles que le port d’un masque qui minimisent le risque d’épidémie à l’intérieur des bâtiments scolaires. L’autre est de vacciner les enseignants du pays le plus rapidement possible.

Quelques États ont déjà donné la priorité aux enseignants, le Kentucky étant apparemment le plus avancé, selon la Semaine de l’éducation . Il a fini d’administrer la première dose à la plupart des membres du personnel de la maternelle à la 12e année qui en veulent une. «Cela va nous aider à ramener nos enfants à l’école en toute sécurité plus rapidement que n’importe quel autre État», a déclaré le gouverneur Andy Beshear, «et cela nous permettra de le faire sans risquer la santé de ceux qui viennent servir. ces enfants. »

À titre de référence, Moderna et Pfizer ont livré en moyenne plus d’un million de nouvelles doses au gouvernement fédéral chaque jour ce mois-ci. Ce nombre quotidien est en passe de dépasser les trois millions le mois prochain. Vacciner immédiatement chaque employé de l’école repousserait le vaccin de tous les autres de quelques jours au plus.

Les écoles ont rouvert en toute sécurité

Même avant que les enseignants ne soient complètement vaccinés – un processus qui peut prendre plus d’un mois après le premier vaccin – de nombreuses écoles ont montré comment rouvrir.

Cela implique «le masquage, la distanciation sociale, le lavage des mains, une ventilation adéquate et la recherche des contacts», comme l’écrivait Susan Dominus (dans un article fascinant du Times Magazine sur la manière dont le Rhode Island a surtout maintenu ses écoles ouvertes). Cela implique également la mise en place d’alternatives virtuelles pour certains étudiants et membres du personnel qui les souhaitent. Lorsque les écoles ont suivi cette approche, cela a généralement fonctionné, selon des recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention et d’autres.