Comment Ron DeSantis a appris à adopter les médias grand public et à désactiver Fox News

Dans un rare moment d’introspection cette semaine, le gouverneur de Floride. Ron DeSantis a reconnu à haute voix ce que beaucoup de gens dans son orbite politique lui ont dit en privé avant même qu’il ne lance sa candidature à la Maison Blanche.

“Je suis arrivé sans vraiment faire autant de médias”, a déclaré jeudi DeSantis à l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt. «J’aurais dû juste me couvrir. J’aurais dû assister à toutes les émissions d’entreprise. J’aurais dû tout faire.

“Nous avons eu l’occasion, je pense, de sortir du cadre et de le faire et d’atteindre un public beaucoup plus large”, a-t-il ajouté.

L’aveu révélateur d’une campagne présidentielle amoindrie explique certainement le brusque changement de régime médiatique du gouverneur ces derniers mois. Après avoir tenu la presse grand public à distance au début de sa campagne présidentielle, DeSantis semble désormais parler devant n’importe quelle caméra en mouvement.

Son acceptation des médias traditionnels s’est également produite dans un contexte de guerre froide croissante avec les médias conservateurs, en particulier Fox News, qu’il a dénoncé à plusieurs reprises pour ce qu’il considère comme une couverture insipide de son principal rival, l’ancien président. Donald Trump.

Dans les coulisses, la réponse de nombre de ses conseillers, collaborateurs et alliés de longue date a été : Qu’est-ce qui a pris si longtemps ?

À presque chaque étape de sa carrière politique, des personnes proches de DeSantis l’ont exhorté à sortir de sa bulle médiatique de droite – depuis ses années au Congrès jusqu’à son séjour à Tallahassee et jusqu’aux premiers jours de sa campagne présidentielle. Et à chaque intervalle, il les renvoyait.

C’est une stratégie qui a semblé porter ses fruits pendant la majeure partie de son mandat électif, l’aidant à devenir l’une des figures les plus reconnaissables de la politique républicaine, peut-être derrière Trump seulement. Mais contrairement à l’ancien président, qui recherche stratégiquement la presse grand public et détourne son attention – même négative – pour obtenir un avantage, DeSantis a commencé sa campagne présidentielle en limitant l’accès aux programmes de radio et de télévision les plus conservateurs sur les ondes.

Lorsque sa campagne a eu du mal à trouver sa place dès le début, déclenchant une vague de gros titres négatifs, DeSantis n’a pas pu contrer le récit parce qu’il n’était pas dans la même arène, a déclaré Alex Conant, consultant en médias républicain.

« Celui qui lui a donné le conseil de se présenter à la présidence sans parler aux médias américains ne comprend rien à la politique », a déclaré Conant, qui a conseillé la campagne présidentielle de 2016 du sénateur Marco Rubio. « Les grands médias vont couvrir une campagne présidentielle. Vous pouvez soit façonner cette couverture en vous y engageant, soit espérer le meilleur.

C’est une leçon que DeSantis a depuis apprise et a rapidement cherché à corriger le tir. Depuis l’automne, il a participé à trois assemblées publiques de CNN et a fait ses premières apparitions dans les émissions politiques du dimanche matin. Le personnel de campagne est régulièrement mis à disposition pour parler devant la caméra, et DeSantis a accueilli des entretiens individuels lors de ses événements. Et dimanche, il s’entretiendra avec Dana Bash de CNN sur « l’état de l’Union ».

Après avoir sauté la tribune politique du Des Moines Register à la foire de l’État de l’Iowa cet été, une tradition de l’État de Hawkeye pour les candidats à la présidentielle, DeSantis a accordé une longue interview avec la principale journaliste politique du journal, Brianne Pfannenstiel, juste avant les caucus de l’État ce mois-ci. .

Ces apparitions ont présenté un DeSantis plus doux que le bagarreur pugnace sous lequel de nombreux Américains pourraient autrement le connaître. Ils ont servi à contrer les publicités des alliés de Nikki Haley, rivale à la primaire présidentielle du GOP, qui le comparent à un mini-Trump et des publications sur TikTok qui présentent des extraits de lui semblant raide ou maladroit auprès des foules.

DeSantis a ouvert une récente mairie de CNN en remettant de manière ludique au modérateur Kaitlan Collins un maillot de basket-ball féminin de l’Iowa. Il semblait rapide et véritablement engagé auprès des Iowans et des New Hampshirites qui lui posaient des questions. Il souriait, parlait de manière convaincante de sa famille et de ses convictions et semblait à l’aise sur scène – un strict minimum pour la plupart des politiciens mais un pas en avant significatif pour DeSantis.

Mais ses partisans craignent qu’il ne soit trop tard.

« Nous avons été confrontés à six mois de mauvaises histoires », a déclaré à CNN une personne proche de son activité politique. « Il y avait une réticence à parler aux médias nationaux, ce que je comprends. Mais l’ignorer était pire.

Un porte-parole de la campagne DeSantis n’a pas répondu aux questions de CNN sur cette histoire.

DeSantis a toujours abordé la presse grand public (ou les « médias d’entreprise », comme il les appelle de manière désobligeante) avec scepticisme – et a largement exclu les journalistes de Tallahassee une fois qu’il a été élu gouverneur en 2018.

Au grand dam de certains conseillers conscients de ses ambitions politiques, DeSantis a également repoussé les médias nationaux. Ses seules apparitions dans les médias nationaux au cours de sa première année en tant que gouverneur ont eu lieu pendant un ouragan.

Il a finalement accordé une seule interview à une publication : un entretien avec une équipe de reportages de Politico. Cela est vite devenu controversé, le média a écrit dans un profil qu’il a publié sur DeSantisLe gouverneur a demandé aux journalistes de révéler les sources qui avaient parlé défavorablement de lui. C’était la fin de ces entretiens.

Selon d’anciens conseillers, sa première image a été soigneusement organisée par son épouse, Casey DeSantis, ancienne présentatrice de nouvelles pour une chaîne de télévision de Jacksonville et oratrice bien plus douée que son mari. C’était en grande partie sa décision, disent d’anciens collaborateurs, de garder DeSantis à l’écart de la presse grand public. Son mandat auprès de son équipe de communication était de présenter DeSantis autant que possible devant les médias conservateurs, ignorant les suggestions selon lesquelles le fait que le gouverneur républicain s’affronte avec des présentateurs de CNN ou des animateurs de MSNBC aux heures de grande écoute serait une télévision beaucoup plus convaincante et meilleure pour sa marque.

Lorsque son équipe de presse a rédigé un rapport exposant des plans visant à améliorer la couverture médiatique du gouverneur, Shane Strum, chef de cabinet de DeSantis à l’époque, leur a demandé de « brûler ce papier » de peur que Casey ne le voie, a déclaré un ancien collaborateur. .

Lors d’une apparition sur « Fox & Friends », l’animateur Brian Kilmeade a abordé un sujet inattendu qui n’avait pas été abordé à l’avance. DeSantis a habilement traité la question et le segment s’est poursuivi sans accroc. Casey, cependant, était furieux.

« Nous n’irons plus jamais à Kilmeade », a-t-elle déclaré, selon l’ancien assistant. (Le moratoire fut de courte durée et l’année suivante, Kilmeade visita la résidence du gouverneur à Tallahassee pour découvrir un profil élogieux de la première famille de Floride.)

Alors que DeSantis jetait les bases d’une campagne présidentielle, il a non seulement redoublé d’approche contre les médias traditionnels, mais il a également élevé des personnes partageant les mêmes idées à des postes clés. L’une de ces personnes, son attachée de presse de l’époque, Christina Pushaw, a décrit la stratégie médiatique du gouverneur avec des détails directs lors d’un discours de 2022 intitulé « Vaincre l’application narrative du régime des médias traditionnels ».

Dans ses remarques, Pushaw a comparé la presse à des « militants démocrates » et a déclaré que le blocage de l’accès était essentiel pour priver les médias de leur légitimité.

« Ils détestent tout ce que nous défendons. Et je crois qu’ils détestent ce pays. Alors que faisons-nous?” » a demandé Pushaw. “Nous les avons coupés.”

Pendant tout ce temps, DeSantis a continué à recevoir des conseils selon lesquels il devrait faire le contraire. Avant de lancer sa campagne présidentielle, un consultant républicain a conseillé à l’équipe de DeSantis d’inviter les médias nationaux au manoir du gouverneur pour une rencontre qui dissiperait certains des récits entourant le leader de Floride. La suggestion a été ridiculisée.

« Il n’acceptera jamais cela », a-t-on dit au consultant.

