Comment Roger Daltrey de The Who est devenu un fan d’Arsenal pendant la course à l’école

Les stars du rock et le football vont souvent de pair. De Pete Doherty distribuant des fanzines devant Loftus Road à Black Sabbath adorant Aston Villa.

Et tandis que la plupart de ces musiciens fous de football ont une affiliation pure et simple avec ces clubs – ayant grandi en les soutenant bien avant de s’attacher une guitare – certains ont des liens un peu plus ténus. Le leader des Who, Roger Daltrey, en est un bon exemple, comme il l’a expliqué à QuatreQuatreDeux récemment.

« C’était vers 1987 : je venais chercher mon fils à l’école, il est entré avec son pote, et il y avait cette foutue écharpe rouge et blanche », explique Daltrey. « J’ai pensé, ‘C ** t, un fan de Manchester United – pas un autre …’ Je lui ai demandé de quelle équipe il s’agissait et il m’a dit, ‘C’est l’Arsenal’. J’ai pensé, ‘C’est bon, ça va faire – je suis un Londonien « . »

Bizarrement, cette rencontre fortuite avec un enfant laisserait une impression à vie sur Daltry, qui s’est immédiatement investi corps et âme dans le soutien des Gunners.

« A partir de là, c’était tout, tous les week-ends », raconte-t-il FFT. « Je suis tombé amoureux de Highbury. Nous avons acheté quelques abonnements et ce fut une période dorée du football pour Arsenal, à commencer par les années George Graham.

« Le chant dans les tribunes était » 1-0 pour l’Arsenal « . George nous a amenés là-bas; la défense qui [Arsene] Wenger a hérité était comme un s ** thouse en brique, et il a ensuite construit le milieu de terrain et l’attaque. Je disais aux gens : « C’est le plus grand football que vous n’allez jamais voir » et, bien sûr, j’ai eu raison. Nous n’y sommes pas allés depuis, mais nous avions l’air sacrément bien la saison dernière ! »

