Lors de la cérémonie des BAFTA le 10 avril, Bakray a remporté le Prix ​​de l’étoile montante et a également été nominée dans la catégorie des actrices de premier plan aux côtés de Frances McDormand pour «Nomadland» et Wunmi Mosaku pour «His House».

Bakray a déclaré: «Parfois, quand je regarde les photos, je me dis: ‘Est-ce que cela s’est réellement produit?’»

«Je me sens vraiment bénie», a-t-elle ajouté.

«Rocks» – qui était le film le plus nominé aux BAFTA de cette année – est sorti en Grande-Bretagne l’automne dernier pour acclamation critique, et est maintenant diffusé sur Netflix aux États-Unis. Le film a été tourné à l’été 2018, alors que Bakray avait 15 ans et était étudiant dans une école de l’Est de Londres. Comme la plupart des acteurs, elle a été découverte lors d’auditions ouvertes et d’ateliers dans des écoles et des clubs de jeunes de la ville.