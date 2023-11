Comment Robin Eletto trouve les bonnes personnes pour TMRW Sports

Les reportages technologiques nécessitent une forte concentration sur les innovations et les partenariats, la plupart des articles présentant les deux. Mais les gens sont le moteur qui fait avancer l’industrie et trouve ces nouvelles améliorations.

Cette semaine, j’ai parlé avec Robin Eletto de TMRW Sports, lauréat du SBJ Game Changers cette année et responsable du personnel et des installations du TGL soutenu par Tiger Woods/Rory McIlroy. Sa vaste expérience comprend une expérience significative en ressources humaines et en recrutement, la plus récente en sept ans au sein de la suite C de Fanatics et auprès de sociétés de télécommunications/Internet appartenant à Paramount Pictures, Disney et Verizon (AOL, Bell Atlantic, Netscape et NYNEX).

Eletto explique comment elle trouve les bonnes personnes pour améliorer une entreprise et sa technologie, ainsi que le travail qu’elle effectue avec TMRW Sports. — Ethan Joyce

“Tant de choses ont changé lorsque le COVID a frappé, en particulier dans le domaine technologique. Je vais utiliser Fanatics comme un excellent exemple. Vivre en Californie [Fanatics has an Innovation Center in San Mateo] n’est pas le meilleur endroit au monde, de mon point de vue, pour vivre sur plusieurs fronts. C’est cher d’y vivre. Le coût d’achat d’une maison là-bas et de s’y installer avec une famille est très élevé. Je pense que du point de vue d’un technicien, cela a donné aux gens la liberté de répondre à leurs besoins en matière de style de vie dans un endroit qui leur convenait. Toute entreprise qui recherche aujourd’hui des talents en technologie donne aux gens la possibilité de choisir où ils font leur travail, je pense que c’est extrêmement important.”

“TMRW Sports est intéressant parce que bon nombre de nos grands partenaires sont des partenaires technologiques, de Full Swing à certains des autres avec lesquels nous sommes impliqués. Nous n’avons pas constitué une équipe technique significative ou une équipe technique traditionnelle. Nous ne faisons pas de une grande partie du développement interne nous-mêmes, mais vous devez comprendre la technologie et être capable de travailler avec les partenaires qui le font en votre nom. C’est une approche un peu différente que nous adoptons. J’ai l’impression que chez Fanatics, nous construit toutes nos capacités en interne, et pour ce faire, il fallait avoir des recruteurs incroyables qui allaient trouver des talents peu importe où ils se trouvaient et changer cet état d’esprit de « vous devez être au bureau » à « vous pouvez travailler n’importe où ». ‘ Chez TMRW Sports, c’est plus facile. Nous avons d’excellents partenaires technologiques.

“Je suis dans l’entreprise depuis un peu plus de huit mois maintenant. J’étais l’employé n°16 lorsque j’ai été embauché. Nous en sommes actuellement à environ 70 employés. Comme vous pouvez l’imaginer, faire appel à des personnes vraiment formidables et talentueuses a a été essentiel pour que nous puissions arriver au point où nous pouvons lancer en janvier. Cette entreprise a suscité tellement d’enthousiasme de la part de personnes extérieures à l’organisation, donc le recrutement n’est pas difficile. C’est une tâche facile de recruter lorsque vous avez un produit qui les gens sont enthousiasmés.

“L’une des choses qui rend TMRW Sports si unique est que nous avons un grand objectif devant nous, mais nous avons une très petite organisation qui essaie d’y parvenir. Nous avons beaucoup de consultants et d’entrepreneurs qui font partie de l’équipe. , qui nous aide également à y parvenir. Mais c’est une entreprise qui est une entreprise de médias à ses balbutiements. C’est un événement de production de diffusion, donc de télévision en direct, mais il est également imprégné de tellement de technologies qui perturbent le sport du golf comme tout le monde le pense. “

“Il est facile de qualifier quelqu’un en fonction des compétences qu’il a énumérées dans son curriculum vitae ou qu’il a interviewé pour ces compétences. Mike McCarley, PDG [of TMRW Sports], il est juste incroyable. Il a écrit ce document, appelé notre « Vision vive », qui décrit la culture de notre organisation aujourd’hui et où il souhaite qu’elle soit dans cinq ans. Nous partageons généralement cela avec les candidats potentiels, car [it’s important] en nous assurant que vous correspondez à la culture idéale pour ce que nous faisons.

“Le travail de démarrage n’est pas facile. Cela prend beaucoup de temps. Mais nous nous amusons tous parce que nous savons que ce que nous faisons va créer quelque chose qui aura du sens pour l’avenir, nous l’espérons. Quand vous êtes une entreprise de 70 personnes Dans une organisation, une mauvaise embauche peut perturber tout ce que vous avez essayé de construire d’un point de vue culturel. Ainsi, les personnes qui en font partie – pas seulement les compétences, pas seulement les qualifications et les expériences – cette adéquation culturelle est vraiment une grande partie de ce que nous embaucher pour.”

“Chez Fanatics, mon travail était tellement fou. J’avais les RH, les relations publiques et les communications qui me rendaient compte. J’avais l’immobilier, les installations, puis j’avais toute l’expansion de l’entreprise. Je n’avais donc pas le temps d’investir dans vous-même. Après avoir assisté à Game Changers, j’y serai chaque année parce que c’était inspirant.

“J’ai une histoire folle à propos de mon éducation, et j’étais seul depuis l’âge de 15 ans. Je ne pouvais pas aller à l’université après le lycée, alors j’ai obtenu mon diplôme un an plus tôt. Et je pense que c’est ce qui m’a toujours permis de rester concentré. Quel que soit l’objectif que j’avais à atteindre, j’ai progressé grâce au sport. Je n’ai jamais abordé la vie en disant : « Je suis une femme, il y a des limites, tu ne peux pas faire quelque chose ». Même aujourd’hui, quand j’entends les gens se plaindre — et je sais qu’il y a des plafonds de verre — je ne me suis jamais permis de penser ainsi et j’ai toujours recherché les choses que j’aimais le plus. ” “

T-Mobile a signé un parrainage de quatre ans avec la PGA of America pour devenir son premier sponsor de télécommunications, rapporte Terry Lefton de SBJ. Des sources évaluent l’accord à environ 10 millions de dollars par an, y compris la valeur de la technologie et de l’installation, ainsi que les droits de propriété. T-Mobile cherche à utiliser ses propriétés sportives comme vitrine de la 5G, et les plans d’activation incluent des données compatibles 5G dans et autour du practice et des installations d’entraînement lors des événements de la PGA.

Cette saison, le “ManningCast” utilise une table de réalité augmentée pour faciliter l’analyse du “Monday Night Football”, et mon collègue Joe Lemire note qu’il s’agit d’une collaboration technologique entre Omaha Productions, ESPN, NFL Next Gen Stats et l’agence de conception de diffusion Girraphic.

Verizon, dans son rôle de principal fournisseur technologique pour le TCS New York City Marathon, a équipé Central Park pour gérer plus de 700 téraoctets de données, note Rob Schaefer de SBJ.

En un an en tant que CIO de la NFL, les premières initiatives de Gary Brantley prennent forme – et la principale d’entre elles est la création d’un NFL Innovation Hub qui cherche à créer une culture d’innovation, de manière interfonctionnelle et à travers la ligue, note Lemire.