« Nous disposons d’une solide équipe d’accès aux bulletins de vote et le nom de Robert F. Kennedy, Jr. figurera sur les bulletins de vote dans les 50 États », a déclaré la secrétaire de presse Stefanie Spear dans un communiqué. La campagne a refusé une demande d’interview et n’a pas répondu à une liste de questions détaillées.

Mais les vétérans des précédentes candidatures présidentielles de tiers affirment que cela nécessitera plus que de l’argent. Au-delà de la collecte de signatures pour les pétitions de nomination, il faut une expertise considérable pour comprendre les règles spécifiques à chaque État et les exigences nécessaires avant même que les signatures puissent commencer à être collectées – et ensuite pour repousser les défis juridiques qui suivront presque certainement.

« Je me demandais s’ils avaient bien réfléchi avant de procéder à la transition », a déclaré Michael Arno, un expert en accès aux bulletins de vote dont le cabinet a travaillé avec No Labels jusqu’en avril de cette année et a conçu les plans d’accès aux bulletins de vote indépendants pour Howard Schultz en 2020 et Michael Bloomberg avant cela.

Il ne s’agit pas seulement de recueillir parfois des dizaines de milliers de signatures dans un État donné – c’est en fait la partie la plus facile, selon les experts en matière d’accès aux bulletins de vote. Un candidat indépendant à la présidence doit faire face à une multitude d’autres défis pour se présenter aux élections.

L’un des plus grands obstacles réside dans les éventuelles contestations judiciaires de la part de l’un ou l’autre des grands partis, qui craignent que Kennedy puisse nuire à leur candidat. Dans plusieurs États, il existe des processus permettant de contester les signatures une fois qu’elles ont été soumises aux bureaux électoraux.

Theresa Amato, directrice de campagne de Ralph Nader en 2000 et 2004, a déclaré : « 2004 a été une période incroyablement, incroyablement difficile car le Parti démocrate et ses affiliés ont mené une véritable campagne visant à nous exclure du scrutin. » Amato, qui a également écrit un livre sur l’accès aux bulletins de vote pour les candidats des partis non majeurs, a souligné que « toutes les deux semaines, nous nous retrouvions avec une nouvelle convocation contestant la candidature dans un État ou un autre ».

Le DNC et le RNC n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Même au-delà des machinations du parti, il existe plusieurs autres exigences, qui varient d’un État à l’autre, dont une campagne doit être consciente pour pouvoir réellement se présenter aux élections.

Les exigences en matière de collecte de signatures dans certains États sont décourageantes. En tant qu’indépendant, Kennedy aura besoin d’environ 200 000 signatures en Californie, de 145 000 supplémentaires en Floride et de plus de 110 000 au Texas. selon une analyse récente des règles tirées du Ballot Access News de Richard Winger. Au Tennessee, en revanche, seules 275 signatures sont nécessaires.

« Je pense que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point il est incroyablement laborieux de respecter le niveau global de signatures requis et les détails – des fioritures, je les appelle – dans chaque État », a déclaré Amato.

Deux douzaines de juridictions souhaitent également que les candidats nomment leur liste d’électeurs présidentiels. Ross Perot, qui s’est présenté comme indépendant en 1992, a passé un mois à essayer de trouver des électeurs avant de pouvoir commencer à recueillir des signatures en Californie, a déclaré Winger, expert en accès aux bulletins de vote. En Californie, il est nécessaire d’avoir ces 54 personnes en place avant que toute collecte de signatures puisse commencer.

Ensuite, chaque État a besoin d’un nombre différent de signatures, y compris certains qui ont des exigences différentes quant au nombre de signataires qui doivent provenir de différentes parties de l’État.

Et un gros ? Plus de la moitié de tous les États exigent que le candidat à la présidentielle déclare également son choix à la vice-présidence lorsqu’il s’efforce d’être inscrit sur le bulletin de vote. Cela ne sera peut-être pas difficile pour Kennedy, un candidat jusqu’à présent bien financé qui obtient un score plus élevé que l’ensemble des primaires du GOP défiant l’ancien président Donald Trump, mais sa campagne devra lancer son propre processus de sélection pour prendre cette décision cruciale. Il pourra peut-être profiter des lois de certains États qui vous permettent de nommer temporairement un vice-président, puis de le remplacer par votre véritable choix.

La décision de Kennedy de se présenter comme indépendant après avoir concouru pendant quatre mois en tant que démocrate est une approche plus spontanée de la course que celle adoptée par la plupart des candidats indépendants.

No Labels travaille sur son plan d’accès aux bulletins de vote depuis deux ans et affirme qu’il est « en bonne voie pour être sur le bulletin de vote dans 28 [states] d’ici la fin de l’année » bien qu’il vise à figurer sur le bulletin de vote dans les 50 États. Déjà dans ce cycle, No Labels est confronté à des réactions négatives de la part d’organisations, notamment d’organisations comme Third Way et MoveOn.orgqui fait circuler une pétition en ligne contre le groupe.

En 2020, Schultz a commandé son plan à Arno avant de lancer une candidature – ce qui n’a finalement pas eu lieu.

Arno a déclaré que Perot, qui est probablement le candidat auquel Kennedy pourrait ressembler électoralement si son soutien est aussi fort que l’indiquent les sondages, a commencé le processus bien avant son entrée dans la course en 1992.

Perot « m’avait appelé en novembre 1991 », bien avant sa tristement célèbre interview de Larry King. « Il y a pensé cinq mois plus tôt et il avait déjà une équipe constituée », a déclaré Arno.

La collecte de signatures elle-même peut coûter cher. « Si vous n’envisagez pas entre 7 et 10 dollars par signature, ce qui, je le sais, semble horrible, vous ne pourrez pas obtenir une collecte de signatures professionnelles suffisamment importante », a déclaré Arno.

Les enjeux élevés autour de l’élection pourraient signifier que la collecte de signatures pourrait rapidement devenir controversée. Pour lutter contre les réticences lorsqu’elle a travaillé sur la campagne Nader, Amato a déclaré avoir formé ses collectionneurs de signatures à la désescalade non violente.

Parfois, leurs collectionneurs de signatures étaient confrontés alors qu’ils travaillaient ou des gens faisaient semblant de signer une pétition puis barraient toute la page, rendant ainsi la page entière invalide. Dans certains cas, a-t-elle expliqué, des agents alignés sur un parti tentaient d’intimider les électeurs pour qu’ils annulent leur signature.

« C’est un autre domaine [in a campaign] cela nécessite une approche professionnelle pour devenir un candidat viable à la présidentielle. Si vous n’y réfléchissez pas, vous n’êtes probablement pas un candidat viable à la présidentielle », a déclaré Arno.

La première date limite est le 6 janvier 2024 dans l’Utah, avec un vice-président nommé requis.