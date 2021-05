Comment rivaliser avec Truly and White Claw

«Mais vous êtes asiatique», est un terme que Jeremy Kim a beaucoup entendu en grandissant.

Les gens le disent chaque fois qu’ils découvrent qu’une personne asiatique ne veut pas être médecin ou n’est pas douée en mathématiques, selon Kim, fondateur de la société de seltz dur Nectar.

Kim, avec deux cofondateurs, a commencé à produire Nectar en décembre 2020 après avoir rassemblé leurs derniers 20000 $.

Les problèmes de fabrication ont rapidement rongé leur investissement et les ont presque forcés à abandonner.

Puis l’une de leurs vidéos est devenue virale sur TikTok et a tout changé.

Le trio utilise une stratégie marketing ambitieuse que Kim dit avoir conçue pour briser les stéréotypes asiatiques.

Regardez cette vidéo pour voir comment l’entreprise a démarré et pour en savoir plus sur sa stratégie marketing unique.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.