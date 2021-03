Comment Rita Ora a été littéralement terrassée par sa rencontre avec Madonna

Même les célébrités sont frappées d’étoiles de temps en temps.

Lors d’un entretien avec Le spectacle de ce soir, Rita Ora a partagé son expérience de rencontre Madone pour la première fois, qu’elle a qualifiée de «très maladroite, mais aussi très incroyable».

« Elle m’a vraiment fait trouver ma lumière », a déclaré la chanteuse de « Girls » à l’animateur Jimmy Fallon. «Et ce faisant, nous avons dû nous agenouiller par terre. Et j’ai pensé que c’était ‘Comme une prière’ dans la vraie vie qui m’arrivait.

Si vous êtes confus, ne vous inquiétez pas, Ora a offert un peu plus de contexte. Comme elle se souvenait, «je devais aller respirer dans la salle de bain avant de la rencontrer. Je veux dire, c’était plus tôt dans ma carrière. Et je faisais une campagne pour elle, une ligne de vêtements… puis elle, vous savez, est venu à ma rencontre, j’ai adoré et je ne pouvais tout simplement pas respirer. «

La star de 30 ans s’est souvenue de la chanteuse emblématique s’exclamant: «Ce n’est pas ma lumière! Descendons!» »Et une Rita confuse a fait ce qu’on lui a dit sans hésitation.