Comment Riot Games s’est associé à des joueurs vidéo du monde entier pour créer un impact positif de 50 millions de dollars

Fonds d’impact social de Riot Games Jeux anti-émeute

Alors que Riot Games célèbre le 15e anniversaire de Ligue des Légendesla société lance les « LoL Player Days » à partir du 9 octobre 2024. Cette initiative n’est pas seulement une célébration du parcours des joueurs, mais aussi un moment important pour le géant du jeu vidéo de redoubler d’engagement en faveur du bien social. Le point culminant de l’événement est la plus grande collecte de fonds en jeu de Riot à ce jour, offrant la toute première opportunité de match 3x. Du 9 au 28 octobre, pour chaque achat des trois skins exclusifs Player Days, Riot Games contribuera 100 % des bénéfices, ainsi qu’un triple match, au Riot Games Social Impact Fund.

Cette campagne monumentale arrive à un moment où le Social Impact Fund a déjà franchi une étape extraordinaire : récolter plus de 50 millions de dollars à ce jour, tout cela grâce à la générosité de la communauté mondiale des joueurs de Riot. « C’est vraiment un honneur pour nos joueurs de nous pousser à trouver de nouvelles façons de les impliquer », a partagé Jeffrey Burrell, responsable de l’impact social et du développement durable chez Riot Games, avec qui je me suis assis pour parler du jeu pour de bon et de la manière dont Riot Games Le Fonds d’impact social s’est développé au fil des années depuis notre dernière conversation.

Jeffrey Burrell, responsable de l’impact social et de la durabilité chez Riot Games Jeux anti-émeute

Depuis sa création en 2019, le Fonds d’impact social de Riot Games est devenu un élément essentiel de la mission de Riot visant à responsabiliser sa communauté de joueurs tout en faisant une différence tangible dans le monde. Burrell a noté que le fonds a évolué parallèlement au portefeuille croissant de Riot, élargissant ses efforts d’impact à mesure que la société atteignait de nouvelles régions et attirait des millions de nouveaux joueurs dans son écosystème et ses jeux.

« Nous avons pu créer un modèle réussi pour nos efforts en organisant des collectes de fonds dans tous les jeux sur une base annuelle, puis en mettant en commun l’argent collecté à la fin de l’année et en le reversant à des organisations à but non lucratif hyperlocales opérant dans les régions où nos joueurs vivent et soutiennent les causes qui nous tiennent à cœur grâce aux données d’enquête, a expliqué Burrell. Les joueurs ont maintenant recueilli plus de 50 millions de dollars pour le fonds, soutenant plus de 450 organisations à but non lucratif dans 28 régions du monde. « C’est tout simplement ahurissant pour moi par rapport à notre point de départ il y a quelques années », a-t-il ajouté.

L’un des défis de Riot a été d’adapter les initiatives du Social Impact Fund à son portefeuille de jeux diversifié. Chaque jeu, avec ses mécanismes et sa communauté uniques, nécessite des approches personnalisées pour créer de manière authentique.

Burrell a souligné comment VALORANTun jeu de tir tactique à la première personne, n’avait pas le même modèle cosmétique et la même base de joueurs que Ligue des Légendesincitant l’équipe à innover pour offrir à ces joueurs une expérience similaire mais à travers des mécanismes différents.

Ils ont introduit le « Give Back Bundle », qui permet les joueurs votent sur les produits cosmétiques précédents qu’ils souhaitent voir revenir dans la boutique en rotation, les articles gagnants sont ensuite regroupés et 50 % de ces bénéfices pendant une certaine période bénéficient au Fonds d’impact social. « Nous avons constaté que donner aux joueurs la possibilité de s’exprimer sur les produits cosmétiques faisant partie du pack augmente leur probabilité de vouloir les acheter, augmentant ainsi le montant d’argent que nous pouvons collecter », a déclaré Burrell. Cette stratégie s’est avérée gagnant-gagnant : les joueurs obtiennent quelque chose qu’ils aiment tout en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur.

VALORANT Give Back Bundle Jeux anti-émeute

L’un des moyens les plus efficaces par lesquels Riot a engagé sa base de joueurs consiste à organiser des campagnes de vote caritatives qui se sont avérées être un modèle réussi d’impact hyper-local. La première campagne de ce type, mettant en vedette Karma porteur de l’aubea permis aux joueurs de voter pour quelles organisations à but non lucratif recevraient les fonds collectés. Ce fut un succès retentissant, avec des millions de joueurs votant pour des organisations à but non lucratif locales dans leurs régions. Depuis lors, cette campagne s’est développée à mesure que le Social Impact Fund a pu ajouter davantage d’organisations à but non lucratif dans davantage de régions pour que les joueurs puissent voter pour leur soutien.

« Lors de notre première campagne de vote caritative, plus de 7 millions de joueurs à travers le monde ont voté pour 46 organisations à but non lucratif locales dans 15 régions, et lors de notre campagne de vote de 2023, les joueurs de 28 régions ont chacun eu la possibilité de voter pour l’une des 3 organisations à but non lucratif de leur région qui ils voulaient recevoir 50 % du pool de cette région et les deux autres organisations en ont reçu chacune 25 %, mais quel que soit le nombre de voix, chaque organisation sur la liste était assurée de recevoir au moins 10 000 $ », a déclaré Burrell. Il a souligné que la puissance de ces campagnes réside dans la façon dont elles mettent en lumière des organisations hyperlocales, parfois négligées, dans des régions du monde entier qui accomplissent un travail incroyable au sein de leurs communautés. Ceci, à son tour, génère du trafic sur le site Web vers les organisations à but non lucratif ainsi que des dons supplémentaires et augmente même le nombre de bénévoles qu’ils voient en les mettant en avant dans le cadre de la campagne. C’est assez incroyable de voir à quel point les joueurs vont au-delà de leurs attentes pour soutenir ces organisations en dehors du jeu, ce qui constitue la véritable puissance de ce type de travail.

Riot Games trouve également des moyens innovants d’intégrer le Social Impact Fund dans ses événements esports. À mesure que le Fonds continue de croître et d’évoluer, il fait appel à des partenaires pour trouver des moyens créatifs d’intégrer l’impact social dans certains des plus grands moments de Riot, comme le Championnat du monde de League of Legends.

Lors du tournoi de l’année dernière, Riot en partenariat avec Amazon Web Services (AWS) pour contribuer à sensibiliser les populations du monde entier à l’importance d’élargir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à travers une campagne intitulée «Prenez le Drake pour l’amour de l’eau». L’initiative, qui a soutenu Eau.orgdéclenchait des dons à chaque fois qu’un Ocean Drake était obtenu pendant un match. À la fin du tournoi, 350 000 $ avaient été récoltés, fournissant ainsi un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires à 70 000 personnes dans le monde.

Burrell a réfléchi au succès de la campagne : « Ce fut un grand moment de synergie parce que nous avons pu soutenir un domaine de cause, l’eau potable et l’assainissement, auquel nos recherches montrent que nos joueurs se soucient profondément et l’intégrer dans un événement qui a eu 6,4 millions de téléspectateurs simultanés en pointe avec l’aide d’un de nos partenaires.

Le fonds d’impact social de Riot Games atteint 50 millions de dollars Jeux anti-émeute

En interne, le succès du Social Impact Fund est une immense fierté pour les salariés de Riot Games. « Tout ce que nous faisons chez Riot est destiné aux joueurs et à leur expérience. Ainsi, lorsque nos joueurs font des choses incroyables, comme nous aider à dépasser le cap des 50 millions de dollars, c’était un moment de fierté collective », a déclaré Burrell.

Pour célébrer cette étape importante, Riot a offert à chaque employé un crédit de 50 $ à faire un don à une organisation à but non lucratif de son choix via la plateforme de contrepartie des dons de l’entreprise. Ce geste a permis à plus de 1 500 employés (émeutiers) de se connecter pour faire un don, soulignant encore davantage l’engagement de l’entreprise en faveur du bien social.

Alors que Riot Games entame son prochain chapitre, avec les LoL Player Days marquant un moment charnière à la fois dans la célébration de son anniversaire et dans ses efforts de collecte de fonds, il est clair que l’engagement de l’entreprise à responsabiliser les joueurs va au-delà du domaine numérique. Le Fonds d’impact social témoigne de la façon dont le jeu peut être une force positive, canalisant le pouvoir de la communauté pour créer un changement réel.