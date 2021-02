Une visite prévue en Inde du Premier ministre Boris Johnson, le 26 janvier, a été reportée à cause de Covid.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a publiquement qualifié les manifestations de «préoccupantes» en décembre, sous la pression de l’importante communauté punjabi du Canada, recevant en réponse le gouvernement indien.

Que se passe-t-il maintenant?

À la surprise de beaucoup, le gouvernement indien a publié mercredi une déclaration en réponse aux tweets de Rihanna et d’autres personnalités publiques.

«Avant de nous précipiter pour commenter de telles questions, nous demandons instamment que les faits soient vérifiés et qu’une bonne compréhension des questions en jeu soit entreprise», a-t-il déclaré. «La tentation des hashtags et des commentaires sur les réseaux sociaux, en particulier lorsqu’ils sont utilisés par des célébrités et d’autres personnes, n’est ni exacte ni responsable.»