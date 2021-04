L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les entretiens d’embauche est en hausse, ce qui peut sembler une perspective décourageante, mais les experts disent qu’il existe des moyens de réussir votre première rencontre avec un robot recruteur.

Environ 70% des plus de 1500 professionnels des ressources humaines et du recrutement sondé par LinkedIn en juillet, le recrutement virtuel deviendrait la nouvelle norme à la suite de la pandémie de coronavirus.

Et si pour de nombreuses entreprises, cela pourrait simplement signifier que les employeurs continuent de mener des entretiens via Zoom, l’émergence de plus d’outils d’IA offrant pour rendre le processus plus efficace suggère que la demande de recruteurs de robots est peut-être là pour rester.

Donc, si vous êtes confronté à un recruteur de robot lors de votre prochain entretien, les experts recommandent de garder ces conseils à l’esprit.