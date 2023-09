Comment réussir son road trip en toute sécurité

La théorie de la relativité se ressent le plus fortement dans un véhicule. Un climatiseur cassé, des haut-parleurs cassés ou les histoires de votre beau-frère de ses années de fraternité peuvent faire passer les kilomètres si lentement que vous vous demandez si l’univers a besoin d’un changement de batterie. Pourtant, assis avec l’amour de votre vie avec une brise parfaite, les fenêtres baissées, vous avez l’impression de pouvoir conduire pendant des jours.

Il n’y a qu’une quantité limitée de choses que vous pouvez contrôler à l’intérieur d’une voiture, et la quantité de préparation que vous préparez fera toute la différence dans la sensation de votre conduite. Donc, si vous prévoyez un long voyage en voiture et que le chemin à parcourir vous semble intimidant, nous avons rassemblé quelques conseils d’experts pour vous aider. Je suis personnellement devenu un expert l’année dernière, en survivant, voire en prospèrent, lors d’un voyage de 10 jours d’un coin à l’autre du pays.

Voici comment vous pouvez mettre plus de plaisir à voyager sur route ouverte.

Pourquoi la voiture ?

La route ouverte est redevenue l’option la plus brillante alors que les aéroports du pays sombrent dans la folie. On estime que la pénurie de 32 000 pilotes professionnels, mécaniciens et contrôleurs aériens posera des problèmes au cours des 10 prochaines années.

Même si vous évitez les longues files d’attente de sécurité et près d’un vol sur quatre qui est retardé, vous êtes serré contre les Autres, incapable de bouger les coudes sans avoir à vous excuser. Bien sûr, un avion est plus rapide qu’une voiture, mais si vous prenez en compte la fenêtre d’arrivée de 90 minutes, le trajet jusqu’à l’aéroport, le temps d’attente des bagages et le trajet jusqu’à votre destination, la durée peut être plus courte que vous ne le pensez au départ.

Dans votre propre voiture, la limite de ce que vous pouvez emporter est plus souple et vous pouvez emporter plus de trois jours de shampoing. De plus, conduire vous-même peut vous éviter d’avoir à réserver une voiture de location pour votre destination.

Dans une enquête menée par United Tires, près de neuf personnes sur dix ont déclaré que les voyages en voiture sont « l’un des meilleurs moyens pour les familles de créer des liens ». Ou s’entre-tuer. Aidons-vous à en faire le premier.

Préparez et préparez votre trajet

« Avons-nous besoin de coussins de siège ? J’ai envoyé un texto à mon meilleur ami.

« Non », a-t-elle répondu si rapidement que j’étais sûr qu’elle savait que mon panier Amazon était plein d’achats anxieux. Elle s’envolerait bientôt pour Seattle pour conduire avec moi et tous mes biens matériels 2 993 milles jusqu’en Floride, en face de sa maison, où je déménageais. J’étais déterminé à faire en sorte que les 43 heures que nous passerions ensemble dans la voiture ne soient pas une mise à l’épreuve de notre amitié.

J’étais en mode prévention des catastrophes. Comment pourrions-nous maintenir une ambiance élevée ?

J’ai essayé de penser à tout ce qui pourrait être légèrement ennuyeux. Ma première pensée a été le soleil. Pour cela, j’ai eu deux jeux de lunettes de soleil, et ils étaient le MVP du voyage. Le premier ensemble s’étendait sur des bords métalliques et collait au verre et était transparent. Ils nous ont donné de l’ombre, mais n’ont pas complètement occulté le monde extérieur.

Le deuxième ensemble avait la forme de chaque fenêtre du véhicule et utilisait des aimants pour coller au cadre, fournissant ainsi une boîte opaque complète. Cela a facilité la sécurité, personne ne pouvant voir dans la voiture. Il en faisait également un dressing en cas de besoin.

J’ai acheté des housses de ceinture de sécurité afin que, dans nos débardeurs d’été, nous n’ayons pas de sangles rugueuses s’enfonçant dans nos clavicules. Même aujourd’hui, lorsque les gens montent dans ma voiture, ils les sentent et disent « Ooh ».

Je n’avais probablement pas besoin du couvre-volant rembourré, mais vous savez quoi, cette microfibre respirante a été une bouée de sauvetage pour mes mains moites en conduisant à midi sous le soleil du Nebraska.

La boîte à gants contenait du matériel de lecture, des lingettes et des serviettes. Je me suis assuré qu’une glacière était accessible et pour que les choses restent excitantes, j’ai apporté des friandises à la bougie à rationner tout au long du voyage, du saumon fumé à une barre de chocolat noir au gingembre. Nous avons emballé des assiettes en plastique réutilisables et des couverts en bambou pour réduire les déchets.

J’ai aussi organisé l’enfer hors de la voiture. J’ai une de ces consoles centrales profondes, et j’y ai mis des mini Tupperware pour séparer et stocker les pièces de monnaie, les cordons et divers sachets de sauce que j’ai collectés, une habitude à laquelle je suis devenu plus sérieux depuis que j’ai entendu parler de cet homme coincé dans sa neige. -dans un véhicule qui a survécu cinq jours avec de la sauce piquante Taco Bell. Ma meilleure amie s’est moquée de ce récipient à sauce, jusqu’à ce qu’elle reçoive le tout dernier jour un sandwich à la station-service qui, et voilà, manquait de mayonnaise et de moutarde, deux piliers stockés dans le récipient à sauce.

La sécurité d’abord

Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vérifier votre voiture vous-même. Regardez les freins, les pneus et les liquides. Mais si vous êtes comme moi, vous devriez obtenir l’avis d’un professionnel.

« Si vous entretenez correctement votre voiture, vous n’aurez peut-être pas besoin de l’emmener chez un mécanicien ou un technicien pour qu’il l’examine », a déclaré David Bennett de AAA, un technicien certifié ASE avec plus de 35 ans d’expérience. L’industrie. Assurez-vous de vous rendre à l’atelier de mécanique bien avant votre voyage en voiture – ne prenez pas votre voiture la semaine ou la veille de votre voyage. « Si quelque chose ne va pas et qu’ils doivent commander une pièce, il faut leur donner le temps de pouvoir le faire », a déclaré Bennett.

La liste des kits d’urgence de l’AAA comprend une lampe de poche et des piles supplémentaires, des fournitures de premiers secours, de l’eau potable, des collations non périssables pour les personnes et les animaux domestiques, des câbles de démarrage pour batterie de voiture, des fusées éclairantes ou des réflecteurs d’urgence, un poncho de pluie, une trousse à outils de base, du ruban adhésif. , des gants et des chiffons ou des serviettes en papier. Puis-je également recommander des M&M aux cacahuètes ?

Bennett suggère également d’apporter une couverture ou une serviette sur laquelle vous allonger au cas où vous auriez besoin de regarder sous la voiture, et des gants au cas où les choses deviendraient salissantes (ou si le chocolat fondait).

D’autres conseils de sécurité incluent une carte papier, car on ne sait jamais quand le GPS peut tomber en panne. Et aussi, s’il vous plaît, procurez-vous un support de téléphone qui en fait tient le téléphone. Pas celui que vous avez acheté sur Instagram avec une ventouse qui ne pouvait pas maintenir un pouf sur un carrelage de douche. Qui veut passer du temps à chercher son iPhone sur le plancher du côté passager ? C’est aussi ennuyeux que dangereux.

En parlant d’urgence, parlons musique. Téléchargez vos playlists à l’avance pour ne pas perdre votre flux. J’ai une liste de lecture appelée « Belting », qui est ma liste de chansons préférées, et vous pouvez créer plus d’harmonie dans la voiture si vous utilisez la fonction Blend de Spotify, qui crée des listes de lecture adaptées aux goûts de chaque personne.

C’est une excellente idée de discuter du divertissement à l’avance. Si vous êtes à court de sujets de discussion, vous avez peut-être prévu un podcast que vous souhaitez tous les deux consulter. Si vous n’avez pas la chance de voyager avec quelqu’un dont vous êtes particulièrement proche, cela pourrait être une bonne idée de remplir l’air avec un livre audio.

« Si vous voyagez avec un ami, demandez-lui d’apporter son album préféré, ou son mix préféré ou autre », a déclaré Bennett, « et voyez si vous apprendrez peut-être quelque chose de nouveau. »

Planifiez les hypothèses

Lorsque vous êtes sur la route, vous devez toujours penser à vous préparer.

« Je ne laisserais à aucun moment votre réservoir d’essence tomber en dessous d’un quart de réservoir », a déclaré Bennett. « Parce qu’on ne sait jamais quand on pourrait rester coincé. Nous l’avons vu en hiver. Nous l’avons vu en été.

Ce n’est que lorsque les gens restent coincés pendant des heures qu’ils se souviennent généralement que l’essence est leur seule source d’énergie sur la route. Vous avez besoin de gaz pour vous chauffer et pour vous rafraîchir, ainsi que pour la radio et même pour recharger votre téléphone.

Il a également suggéré d’emporter une glacière avec des boissons et de la nourriture, évoquant la fermeture de l’I-95 en Virginie en 2022, au cours de laquelle certaines personnes ont été enfermées dans leur véhicule pendant la nuit.

« Planifiez à l’avance les hypothèses », a-t-il déclaré.

En plus du divertissement, il est bon de proposer au moins un itinéraire et un plan d’arrêt. À mon avis, le roi des applications de road trip est Roadtrippers, qui vous permet de créer un voyage et de rechercher tout le long de l’itinéraire, des lieux de camping aux restaurants en passant par la mécanique. Vous pouvez ajouter des arrêts à votre voyage et obtenir une estimation automatique du temps de trajet et du coût de l’essence. Vous pouvez ajouter des collaborateurs pour partager le voyage, afin que votre passager puisse savoir combien de temps il vous reste sans interrompre vos notes aiguës pendant « Bohemian Rhapsody ».

Roadtrippers a la possibilité d’obtenir des cartes hors ligne, mais c’est toujours une bonne idée d’apporter une carte imprimée pour tout endroit que vous prévoyez de traverser.

Qui portes-tu ?

« Tout est question de vêtements », a déclaré Brandon Schultz, contributeur à Les meilleurs road trips de Fodor aux États-Unis. « Avec autant de temps passé assis dans un petit espace, il faut être à l’aise. »

Il suggère des vêtements amples, des manches longues et des pantalons autant que possible pour vous garder au chaud lorsqu’il fait froid dehors, mais également pour vous garder à l’aise si la climatisation est allumée en été. Il a également mentionné que le rembourrage supplémentaire avec des vêtements superposés aide à protéger vos articulations lorsque vous vous bousculez avec les portes de la voiture, les consoles et entre elles.

Mais il est également important de ne pas trop emballer.

« Je suis un suremballeur chronique, donc je sais que ce n’est pas facile, mais vous passerez beaucoup de temps enfermé dans un véhicule, souhaitant plus d’espace », a déclaré Schultz. « Bagages, divertissements, collations – tout cela engloutit le peu d’espace dont vous disposez déjà, alors apportez-en moins et remerciez-vous plus tard. »

Pensez à votre sécurité personnelle

Kay Kingsman, qui écrit The Awkward Traveller, a commencé à voyager en voiture en tant que gamin de l’armée, faisant des trajets comme l’Alabama jusqu’en Californie à chaque mouvement.

Elle aime la liberté de la route, le fait que vous puissiez être spontané et emprunter n’importe quelle route secondaire que vous voulez. Mais, en tant que femme noire, elle doit aussi penser à sa sécurité. De nombreuses villes ont des groupes Facebook noirs qu’elle utilise comme ressource pour ses road trips.

« Si je conduis dans un endroit où je ne suis jamais allé, je posterai dans ce groupe pour demander s’il y a des endroits ou des villes particulières le long du trajet où je devrais éviter de m’arrêter (c’est-à-dire des villes au coucher du soleil) juste pour un peu plus de réconfort. dans ma voiture des gens de la région », a-t-elle déclaré. C’est une triste réalité, mais les conducteurs doivent toujours penser à la sécurité de leur itinéraire, de leurs environs et de leur destination.

Kingsman garde un Taser et un spray au poivre dans sa voiture au cas où. Et une fois, alors qu’elle a été suivie pendant environ une heure, même hors d’une sortie et dans un parking, elle était heureuse d’avoir sa dashcam.

Si elle voyage seule, elle planifie à l’avance pour ne pas avoir à s’arrêter pour faire le plein dans le noir. Elle voyage donc beaucoup seule et a récemment parcouru deux mois à travers 14 États du sud-est des États-Unis. «Je fais habituellement au moins un bon road trip par an», a-t-elle déclaré, «sinon plus».

Cours à partir de 10 jours sur la route

Cela permet de varier le style de voyage d’un jour à l’autre. Mon meilleur ami et moi avons roulé deux longues journées, dont une de 12 heures de route, afin de nous rendre chez Tedeschi Trucks à Red Rocks. Ensuite nous nous sommes reposés pendant deux jours. Nous sommes restés chez des amis et nous avons séjourné dans un bel hôtel. Le voyage ressemblait à une volée de bière, mais pour les villes. Un avant-goût de Park City, une gorgée de Nashville.

Prenez le temps de faire des bêtises. Nous nous sommes arrêtés pour manger le plus gros œuf tchèque du monde et nous n’avons pas été déçus. Communiquer sur les objectifs pour atteindre l’emplacement et le degré de remplissage temporel à avoir ; assez pour que vous puissiez flâner, mais pas au point de stresser vos copilotes.

Et avec toute la préparation, la conduite est passée d’une corvée à une aventure, les kilomètres parcourus sous nos pneus pratiquement la meilleure partie.

Paulette Perhach est un écrivain indépendant et coach en écriture couvrant la créativité, les finances personnelles, les affaires, la conception de la vie et les voyages.