Comment retomber amoureux de la lecture

Je doute que vous ayez besoin qu’on vous dise que vous devriez lire davantage. Il y a de fortes chances que vous ayez du mal à trouver du temps pour lire, et cela ressemble à une autre obligation, comme atteindre votre objectif de pas quotidien ou boire plus d’eau.

Tu n’es pas seul. Début 2021, près d’un quart des Américains ont déclaré au Pew Research Center qu’ils n’avaient lu aucun livre l’année précédente. Plus tôt cette année, un sondage Gallup a révélé que même ceux qui lisaient des livres lisaient moins que jamais.

“Tant de gens me disent qu’ils étaient des lecteurs, puis qu’ils en sont tombés”, m’a dit Lynn Lobash, directrice associée des services aux lecteurs de la New York Public Library, en racontant des conversations de ces dernières années. “C’est difficile de reprendre un entraînement une fois qu’on l’a perdu.”

Parce que, écoutez, ce n’est pas facile ! Les livres nécessitent une attention soutenue, ce que peu d’entre nous ont (et certains d’entre nous ont complètement perdu) en ces temps de pandémie et d’anxiété. Avec un peu de temps libre, vous avez probablement un million d’autres choses que vous pourriez faire : des émissions à vous gaver, des films à regarder à moitié, des onglets de navigateur à survoler. Même si vous aimiez lire quand vous étiez enfant, quand l’âge adulte arrive, la lecture peut passer par la fenêtre, reléguée à la lecture sur la plage pendant les vacances et peut-être quelques livres entassés dans les coins de la vie.

Il n’y a pas de bon livre à lire

Même si vous parvenez à prendre un livre, vous pourriez ressentir une culpabilité persistante s’il ne s’agit pas d’un important livre, ou au moins une amélioration. “Il n’y a pas de bon livre à lire”, m’a rappelé Allison Escoto sur Zoom, une bibliothèque qui se dressait derrière elle. Escoto est bibliothécaire en chef et directeur de l’éducation au Center for Fiction de Brooklyn. Le canon des “livres importants” – ce qu’ils sont et qui peut les choisir – a été dans un état dynamique de réexamen et d’expansion ces dernières années, m’a-t-elle rappelé, et cela signifie la “notion du bon livre, ou le bon livre, ou le livre acceptable est lui-même sous examen ».

En fait, de nombreuses études semblent suggérer qu’en ce qui concerne les avantages psychologiques de la lecture, le simple fait de le faire pourrait avoir autant ou plus d’importance que le contenu. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui passent quelques heures par semaine à lire des livres vivent plus longtemps que celles qui ne lisent pas ou qui ne lisent que des articles de périodiques ; l’acte de cognition soutenu qu’exigent les livres semble être le facteur décisif. D’autres recherches révèlent une vaste gamme d’avantages sociocognitifs qui accompagnent la lecture, en particulier la lecture de fiction, aidant le développement du cerveau à comprendre les autres et à imaginer le monde.

Certaines études ont suggéré que la lecture de fiction peut augmenter l’empathie. Mais une découverte peut-être encore plus surprenante vient de chercheurs qui ont découvert une diminution à court terme du besoin de “fermeture cognitive” dans l’esprit des lecteurs de fiction. En bref, écrivent les chercheurs, ceux qui ont un besoin élevé de fermeture cognitive “ont besoin de parvenir à une conclusion rapide dans la prise de décision et une aversion pour l’ambiguïté et la confusion”, et donc, lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances déroutantes, ont tendance à saisir des explications rapides. et accrochez-vous à eux. Cela signifie généralement qu’ils sont plus sensibles à des choses comme les théories du complot et la mauvaise information, et qu’ils deviennent moins rationnels dans leur pensée. La lecture de fiction, cependant, selon des études, a tendance à recycler le cerveau pour qu’il reste ouvert, à l’aise avec l’ambiguïté et capable de trier les informations avec plus de soin.

La lecture de fiction entraîne le cerveau à rester ouvert, à l’aise avec l’ambiguïté et capable de trier les informations avec plus de soin

Tout cela sonne comme de bonnes raisons de développer une pratique de la lecture. Mais comment? La clé, comme pour presque tout dans la vie, est de prendre l’habitude de lire. Ce que vous essayez de faire, c’est pratiquer une attention soutenue. Comme toute habitude, l’astuce consiste à déterminer ce qui fonctionne pour vous.

Il y a un peu de volonté en jeu, bien sûr. “La partie la plus difficile de la lecture est en fait de prendre le livre”, dit Lobash, et nous rions tous les deux en connaissance de cause. Pour commencer à lire, vous devez vous asseoir et prendre un livre, ou lancer un livre audio dans vos écouteurs. Vous ne deviendrez jamais un lecteur en souhaitant en savoir plus, en écoutant exclusivement des podcasts ou en vous asseyant à côté d’un livre pendant que vous faites défiler Instagram. (Même acheter des livres ne fait pas de vous un lecteur, comme je l’ai malheureusement découvert.)

Si l’argent est serré (ou même si ce n’est pas le cas), les bibliothèques sont des ressources exceptionnelles, avec des systèmes simples en place pour emprunter non seulement des livres physiques, mais aussi des livres électroniques et des livres audio (via des applications comme Libby et Overdrive) – souvent sans même avoir à aller à la bibliothèque. Et il existe des moyens de vous entraîner à lire. “J’ai toujours un livre à côté de là où je mets mon téléphone”, me dit Escoto. “Donc, si j’ai envie de vérifier mon téléphone pour une autre session de doomscrolling inutile, je peux physiquement voir le livre là-bas. Neuf fois sur 10, je choisirai le livre, car je sais ce qui m’attend si j’utilise mon téléphone.

Ce type de proximité physique, qui facilite la lecture, est un excellent moyen de reprendre l’habitude. Il y a des années, j’avais un collègue qui achetait des copies de poche bon marché de longs livres qu’il avait besoin de lire, puis il les déchirait physiquement le dos et emportait des morceaux du livre avec lui. J’ai été horrifié la première fois que je l’ai vu faire, mais j’ai finalement réalisé que c’était sa façon de s’assurer que le poids ou la largeur d’un livre ne serait pas un obstacle à sa lecture.

Comme Escoto, je préfère un livre papier à un livre électronique (et la recherche suggère que nous nous souvenons mieux de ce que nous lisons sur papier que les livres électroniques). Parfois, cependant, j’achète la version électronique juste pour pouvoir ouvrir l’application lors de longs trajets et la lire sur n’importe quel appareil à portée de main. Pas idéal, mais il fait le travail. Ne laissez pas le parfait être l’ennemi du bien.

Un autre obstacle évident est le temps, et c’est là que les livres audio peuvent être une aubaine. “C’est lire !” dit Escoto. Les livres audio sont parfaits pour occuper l’esprit pendant que vous vous déplacez, lavez la vaisselle, tondez la pelouse ou soulevez au gymnase. “Recherchez d’autres formats plus confortables pour vous afin que vous n’ayez pas l’impression Je dois m’asseoir ici et lire,” elle dit. Et si vous enregistrez des livres particulièrement excitants ou juteux pour des activités particulières – par exemple, parcourir des kilomètres sur le tapis roulant – alors vous vous entraînez à avoir envie tous les deux Activités.

Parfois, la meilleure façon de vous assurer que vous lisez est de vous pencher sur les bizarreries de votre personnalité et de les utiliser. À l’été 2020 – vous vous souvenez de cet été – j’avais l’impression d’être à la fois en quête de santé mentale et désespérée de m’éloigner des écrans. Je pouvais à peine rester assis, encore moins lire quelques pages sans prendre inconsciemment mon téléphone. Pourtant, j’avais besoin de lire, car j’écrivais un livre, et cela m’obligeait à parcourir des dizaines de livres pour la recherche.

J’ai donc exploité mon amour des tâches et des affectations. Je me suis fait des syllabus, déterminant quels livres je lirais pendant quelles semaines. Je compterais le nombre de chapitres ou de pages dans chaque livre, je les diviserais aussi uniformément que possible en lectures quotidiennes et je les planifierais dans ma liste de tâches. Ensuite, je jumellerais la lecture de la journée avec mon hamac ou, plus tard, une excursion au café en plein air local.

C’est juste la façon dont cela a fonctionné pour moi. D’autres pourraient décider de lire en sirotant leur café du matin. Ou, comme le souligne Escoto, faire de la lecture un événement commun peut être utile, que ce soit par le biais de groupes de lecture virtuels ou en personne (comme le club de lecture de Vox), ou simplement en choisissant un livre à lire avec un ami.

Tout ce que vous devez faire pour rétablir une habitude de lecture est un avantage net, et cela devrait également s’étendre à ce que vous lisez. Cela pourrait nécessiter de vous séparer de l’idée que les livres doivent être importants ou éducatifs pour être légitimes. « Donnez-vous simplement la permission de lire tout ce qui vous intéresse », dit Escoto.

Il n’y a pas de honte à relire les livres qui vous ont fait tomber amoureux de la lecture en premier lieu

Si cela ne vous dit rien, votre file d’attente Netflix pourrait être un indice. “Si quelqu’un entrait dans une bibliothèque et que je disais, je ne sais pas, je n’aime pas vraiment lire, c’est comme une corvée, je lui demanderais : ‘Eh bien, qu’est-ce que vous aimez regarder ?'” dit Lobash. “Je pense que l’utilisation d’autres médias est une très bonne porte d’entrée pour trouver quelque chose que vous aimerez lire.”

Un algorithme ou une recherche sur Google pourraient vous aider ici, mais Lobash et Escoto me rappellent catégoriquement que les bibliothécaires sont probablement votre meilleure ressource. “Une grande partie de ce qui est impliqué dans la bibliothéconomie consiste à recommander des livres, et une partie de la façon dont nous le faisons en tant que professionnels consiste à déterminer ce qui intéresse la personne”, explique Escoto. Lobash fait écho à cela, affirmant que les bibliothécaires « connaissent toutes les bonnes questions à poser ». Beaucoup d’adultes viennent à la bibliothèque avec leurs enfants, dit-elle, mais il est plus rare qu’ils viennent pour eux-mêmes – et ils sont une ressource qui n’attend qu’à être exploitée. Les libraires de votre librairie locale peuvent également remplir la même fonction.

Et si vous êtes vraiment coincé, mais que vous avez envie de retrouver votre bonheur de lecture juvénile, revoyez peut-être simplement vos anciens favoris, dit Escoto. Il n’y a aucune honte à relire les livres qui vous ont fait tomber amoureux de la lecture en premier lieu. Si la science a raison, alors recréer cette attention soutenue est vraiment ce que vous recherchez, au moins autant que les histoires elles-mêmes. Retrouver la pratique de la lecture, c’est un peu comme faire de la randonnée, jouer d’un instrument ou apprendre à peindre : il faut du travail pour entrer dans le rythme, mais une fois que vous l’avez fait, les résultats sont magnifiques et extrêmement satisfaisants.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.