Comment retirer une ampoule cassée de la douille à l’aide d’une bouteille en plastique

Les médias sociaux regorgent de vidéos montrant des trucs et astuces qui peuvent nous aider dans nos tâches quotidiennes à la maison. Des problèmes de construction aux problèmes de plomberie en passant par les problèmes électriques, nos maisons ont besoin d’entretien et de changements réguliers. Un problème auquel les gens sont souvent confrontés est de retirer une ampoule cassée d’une douille. Alors que les gens utilisent souvent une pince pour le faire, une vidéo montrant une bouteille en plastique utilisée pour faire la même chose facilement et en toute sécurité est devenue virale sur Twitter.

“COMMENT retirer une ampoule cassée en toute sécurité”, lire la légende de la vidéo.

La vidéo s’ouvre avec la caméra panoramique sur une ampoule cassée dans une douille. Le démonstrateur de la vidéo essaie d’abord de retirer l’ampoule de sa douille à l’aide d’une pince, mais n’y parvient pas, ce qui crée encore plus de dégâts. Il prend une bouteille en plastique et enlève son bouchon. L’homme chauffe la bouche de la bouteille et la fait partiellement fondre à l’aide d’un briquet. Il l’amène alors immédiatement à l’ampoule cassée et la fixe sur la circonférence du connecteur de l’ampoule. Après avoir laissé refroidir la bouteille pour que le plastique adhère correctement à la circonférence, il sort l’ampoule cassée de la douille, comme vous le feriez avec une ampoule non endommagée.

Depuis sa publication, la vidéo a recueilli plus de 40 000 vues et plus de 700 likes sur Twitter. Les gens, dans la section des commentaires, ont discuté de la vidéo et l’un d’eux a même écrit les étapes pour effectuer la même procédure en utilisant une pomme de terre au lieu d’une bouteille en plastique.

L’utilisateur a écrit : « 1) couper la pomme de terre en deux 2) pousser la pomme de terre sur le bulbe cassé 3) dévisser à l’aide du manche de la pomme de terre 4) manger la moitié de la pomme de terre non vitreuse »

Mais, éteignez d’abord l’alimentation, puis utilisez un outil pour retirer l’ampoule cassée. — Lost MATHEUSGT (@LMatheusgt) 2 janvier 2023

Un autre utilisateur a commenté: “Mais, éteignez d’abord l’alimentation, puis utilisez un outil pour retirer l’ampoule cassée.”

Un troisième utilisateur s’est exclamé : “Sauver cette astuce !”

Que pensez-vous de cette astuce DIY simple mais efficace ?

