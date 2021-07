Comment retirer un millionnaire en investissant dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine

Le temps peut être un puissant outil d’investissement.

Épargner tôt dans votre carrière donnera à votre argent le temps de croître sur le marché, mais vous pouvez prendre votre retraite avec 1 million de dollars même si vous commencez tard.

Vous aurez besoin de quelques outils pour atteindre votre objectif.

Les plans d’épargne pour vous aider à atteindre cette marque pourraient inclure le 401 (k) de votre employeur, qui est un compte d’épargne-retraite fiscalement avantageux, ou un Roth IRA ou un IRA traditionnel. Les options d’investissement comprennent des fonds indiciels à faible coût.

Regardez cette vidéo pour plonger dans les chiffres.

Plus d’Investir en vous :

Josh Brown : Parfois, les meilleurs rendements proviennent de PDG dont vous n’avez jamais entendu parler

Le pouvoir de la capitalisation peut vous aider à doubler votre argent, encore et encore

Voici à quoi devrait ressembler votre budget si vous gagnez 40 000 $ par an

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.