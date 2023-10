Comment retirer en toute sécurité une tique de votre chien

Les tiques peuvent s’enfouir dans la peau de votre chien, provoquant des irritations et des maladies transmises par les tiques ayant de graves conséquences sur la santé.

Vous remarquerez peut-être des signes de morsure de tique, comme un grattage ou un léchage de pattes, ou trouver des tiques dans le cadre d’un examen régulier. Lorsque vous trouvez une tique sur votre chien, il est important de la retirer rapidement et en toute sécurité.

Lisez la suite pour savoir comment identifier les tiques sur votre chien et les meilleures façons de les éliminer. De plus, les signes et symptômes des maladies courantes transmises par les tiques doivent être surveillés.

Vérifier votre chien pour les tiques

Les tiques se cachent dans les endroits sombres et humides de votre chien. Utilisez une lumière vive et un peigne pour examiner vos chiens.

Le Dr Laura Goodman, professeur adjoint au département de santé publique et écosystémique de l’Université Cornell, recommande de vérifier la présence de tiques sur votre chien « après une promenade ou un voyage au parc pour chiens, en particulier dans les bois ou autour des herbes hautes ».

Prenez l’habitude de vérifier votre chien chaque fois que vous le toilettez. Si votre chien a besoin d’aide pour rester calme pendant ce processus, promenez-le au préalable ou utilisez des puzzles de friandises pour chiens pour l’épuiser.

En savoir plus sur la santé de votre chien

Utilisez un peigne pour séparer le pelage de votre chien et vérifiez :

Autour de la tête et des oreilles

Entre leurs orteils

Sous la queue et près de l’aine

Sous leurs aisselles

Sous leur col

Les tiques préfèrent les endroits sombres et humides, vous devez donc avoir une lumière vive à portée de main pour les repérer.

Les tiques se présentent en quatre stades : œufs, larves, nymphes et adultes. Les larves et les nymphes des tiques sont petites et difficiles à voir sur votre chien. Ils peuvent ressembler à des grains de sable dans la fourrure de votre chien.

Les tiques adultes sont grosses et faciles à identifier. Vous pouvez même les ressentir sous forme de bosses importantes sur la peau de votre chien.

Fournitures pour l’élimination des tiques

Utilisez ces outils pour éliminer les tiques en toute sécurité à la maison :

Gants

Une pince à épiler ou un outil pour retirer les tiques

Petit récipient refermable

Alcool isopropylique

Antiseptique

Pommade antibiotique

Loupe

Comment retirer une tique d’un chien

Les pinces à épiler et les outils pour retirer les tiques sont les meilleurs moyens de retirer une tique en toute sécurité à la maison. « N’essayez jamais d’utiliser une flamme ou des produits chimiques », explique Goodman.

Supprimez la tique avec un outil de suppression de tique

Goodman affirme que les outils de suppression des tiques sont parfaits pour les tiques adultes.

Il existe de nombreux outils pour retirer les tiques, mais la plupart ressemblent à un crochet en plastique avec une encoche. Suivez toujours les instructions fournies avec votre outil de suppression de tiques, mais si vous disposez d’un outil à crochet :

Faites glisser l’outil le long de la peau de votre chien jusqu’à ce que la tête de la tique soit fermement insérée dans l’encoche du crochet. Tournez doucement l’outil jusqu’à ce que la tique se détache. Ne tirez dans aucune direction pour retirer la tique, à moins que les instructions de votre outil ne l’indiquent. Retirez la tique de la peau de votre chien et mettez-la de côté. Assurez-vous de ne pas la détruire ou de la jeter, car votre vétérinaire voudra peut-être examiner la tique.

Retirez la tique avec une pince à épiler

Goodman recommande une pince à épiler pour toutes les tiques. Les pinces à pointe fine sont particulièrement adaptées aux larves ou aux nymphes des tiques qui sont trop petites pour d’autres outils.

Saisissez la tête de la tique avec une pince à épiler, en vous rapprochant le plus possible de la peau de votre chien. Ne serrez pas trop fort, vous ne voulez pas écraser la tique. Tirez vers l’extérieur avec un mouvement droit et ferme. Ne tordez pas et ne secouez pas la pince à épiler. Cela pourrait briser la tique alors que sa tête est encore sous la peau de votre chien. Mettez la tique de côté pour pouvoir la montrer à votre vétérinaire plus tard.

Que faire après avoir retiré une tique d’un chien

Une fois la tique retirée, il vous reste quelques mesures à prendre pour garder votre chien en bonne santé.

1. Mettez la tique dans un récipient scellé

Placez la tique dans un petit récipient rempli d’alcool isopropylique. Cela tuera et préservera la tique au cas où votre vétérinaire aurait besoin de l’examiner plus tard.

Votre vétérinaire voudra peut-être examiner la tique pour voir si elle est porteuse de maladies.

2. Assurez-vous qu’il ne reste aucune partie de tique chez votre chien

Vérifiez la zone avec une lumière vive. Les parties restantes de la tête doivent ressembler à des taches sombres ou à des éclats sous la peau de votre chien.

Si une partie de la tête de la tique s’est cassée à l’intérieur de votre chien, n’essayez pas de la retirer vous-même. Contactez plutôt votre vétérinaire pour obtenir de l’aide.

3. Nettoyer la morsure de tique

Nettoyez le site de la tique avec de l’eau et du savon ou un antiseptique non piquant. Appliquez ensuite une pommade antibiotique.

Les tiques transportent des bactéries sur leur tête. Cela aidera à prévenir une infection secondaire de la plaie

4. Surveillez votre chien pour détecter les symptômes des maladies transmises par les tiques

Surveillez de près l’état de votre chien pendant trois semaines après la morsure.

« Les chiens sont sensibles à bon nombre des mêmes maladies transmises par les tiques que les humains », explique Goodman. Cela inclut la maladie de Lyme, une maladie courante chez les chiens et les humains mordus par les tiques.

« Les chiens ne développent pas l’éruption cutanée que les gens font parfois lorsqu’ils sont exposés à l’agent de la maladie de Lyme », prévient Goodman. Elle recommande de surveiller :

Fièvre

Claudication

Gonflement des articulations

Léthargie

Diminution de l’appétit

Si votre chien commence à se comporter différemment, comme changer ses habitudes de sommeil, cela peut être un autre signe que quelque chose ne va pas.

Les maladies peuvent être dangereuses. « Si vous craignez que votre chien ne semble pas bien, votre vétérinaire devrait être le premier appel », explique Goodman.

Comment prévenir les piqûres de tiques

La meilleure façon de prévenir les maladies transmises par les tiques est de prévenir les piqûres de tiques. Le CDC recommande en prenant plusieurs mesures :

Vérifiez régulièrement la présence de tiques chez votre chien. Si vous avez de la chance, vous pourriez attraper la tique avant qu’elle n’ait la chance de mordre votre chien.

Retirez les tiques rapidement. Plus tôt vous retirez une tique, moins elle risque de propager une maladie.

Réduisez la présence de tiques dans les endroits fréquentés par votre chien, comme votre jardin. Utiliser des pesticides, tondre régulièrement votre pelouse et éloigner les animaux sauvages porteurs de tiques de votre jardin peut vous aider.

Certains colliers, comme Seresto, et des solutions topiques, comme K9 Advantix II et Vectra 3D, repoussent les tiques. Goodman recommande de discuter avec votre vétérinaire des traitements préventifs appropriés pour votre chien.

FAQ sur la suppression des tiques

Si vous avez une question sur les tiques qui n’est pas abordée ici, consultez un vétérinaire pour plus d’informations.

Pouvez-vous retirer une tique d’un chien avec de la vaseline ?

N’essayez pas d’enlever une tique avec de la vaseline ou d’autres remèdes folkloriques. Les meilleures façons de retirer une tique de votre chien sont d’utiliser une pince à épiler ou un outil pour retirer les tiques.

Qu’est-ce qui fera sortir une tique d’un chien ?

Le CDC recommande de retirer les tiques le plus rapidement possible. Tenter de retirer la tique avec des produits chimiques ou d’autres méthodes ne fera que retarder son retrait. Les pinces à épiler et les outils pour enlever les tiques restent les meilleures options pour éliminer les tiques de votre chien.

Pouvez-vous donner du Benadryl à un chien pour les piqûres de tiques ?

Benadryl peut aider à soulager les démangeaisons et l’enflure causées par les piqûres de tiques chez les chiens. Vous pouvez l’utiliser après avoir retiré la tique si la peau de votre chien est irritée, mais sachez qu’il ne traitera pas les maladies transmises par les tiques.

Comment tuer une tique ?

Après avoir retiré une tique avec un outil pour retirer les tiques ou une pince à épiler, placez-la dans un pot contenant de l’alcool isopropylique. Cela tuera la tique.

N’écrasez pas la tique pour la tuer. Cela rend plus difficile l’analyse ultérieure par votre vétérinaire.

Les piqûres de tiques peuvent entraîner des maladies graves. Surveillez les signes indiquant que votre chien est porteur d’une tique, comme se gratter ou se lécher les pattes de manière excessive. Si vous repérez une tique, retirez-la rapidement avec une pince à épiler ou un outil pour retirer les tiques.