Comment rester hydraté pendant une vague de chaleur

Les pastèques, les pêches, les baies, les raisins et les oranges sont tous d’excellents candidats. Les légumes juteux comme les concombres, le céleri et les olives sont également pleins de liquide. Les repas à base de liquide, comme les soupes ou les bouillies, peuvent également vous aider à rester hydraté.

Les friandises congelées peuvent également fournir un double effet de refroidissement et d’hydratation. Les sucettes glacées, les granités et les sorbets peuvent être des façons amusantes et savoureuses d’obtenir un peu de liquide dans votre système, tout en procurant un soulagement rafraîchissant dans la chaleur.

Évitez les aliments difficiles à digérer

Certaines recherches montrent que certains animaux, et même certaines personnes, ont tendance à manger moins de nourriture lorsqu’il fait chaud. En effet, la métabolisation des aliments est un processus énergivore qui peut augmenter la température du corps.

S’il n’est absolument pas bon pour la santé d’arrêter de manger, canicule ou non, certains aliments sont plus difficiles à digérer que d’autres. Ces aliments sont “thermogéniques”, ce qui signifie qu’ils créent de la chaleur à l’intérieur de votre corps pendant le processus digestif intensif.

Toutes les formes de protéines, par exemple, y compris les viandes, les poissons et les œufs, sont hautement thermogéniques, en particulier la viande rouge. Les aliments épicés contenant du poivre de Cayenne et du gingembre sont également thermogéniques, tout comme les patates douces et les grains entiers. Cela dit, le Dr Minson a ajouté que la température de votre corps augmente légèrement chaque fois que vous mangez, et la plupart des personnes en bonne santé ne se sentiront pas trop affectées par la consommation d’aliments thermogéniques.

Faites attention à l’exercice

Faire de l’exercice à des températures extrêmement élevées signifie que vous perdrez des liquides à un rythme plus rapide que la normale. Pour rester en sécurité et bien hydraté, suivez quelques directives de bon sens. Essayez de ne pas faire d’exercice aux points les plus chauds de la journée. Les premières matinées et les soirées tardives sont généralement plus fraîches et donc plus faciles pour votre corps lorsque vous faites de l’exercice. Une autre façon de garder votre corps au frais est de rester à l’intérieur, ou du moins à l’ombre, en évitant autant que possible la lumière directe du soleil.