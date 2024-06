Comment rester en sécurité pendant la saison des moustiques à la Nouvelle-Orléans | Divertissement/Vie

Le temps est chaud et humide et les moustiques sont nombreux en ce moment dans le sud de la Louisiane.

Chaque année, l’État constate un afflux de moustiques du début du printemps jusqu’aux mois d’automne, avec un pic généralement au cours de l’été.

La Louisiane compte plus de 60 espèces de moustiques, mais les plus courantes dans la région de la Nouvelle-Orléans sont le moustique tigre asiatique, le moustique domestique du Sud et le moustique de la fièvre jaune.

Se faire piquer par un moustique n’est pas seulement ennuyeux et démangeant. Cela peut également augmenter le risque de contracter des maladies transmises par les moustiques, comme le virus du Nil occidental.

En 2023, la Louisiane a vu 65 cas de Nil occidental répartis dans plusieurs régions, dont 46 cas de maladies neuroinvasives et quatre décès, selon le ministère de la Santé de la Louisiane.