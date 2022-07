Comment rester en sécurité pendant la chaleur estivale – Shaw Local

C’est l’été, et ça veut dire qu’il fait chaud ! Cette période de l’année peut être difficile pour les personnes âgées. La chaleur et l’humidité peuvent causer des problèmes de santé, en particulier pour les personnes à risque comme les personnes âgées. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de nos conseils de soins aux personnes âgées pour rester en sécurité pendant la chaleur estivale.

Il est essentiel de rester hydraté. Buvez des liquides même si vous n’avez pas soif; l’eau est la meilleure boisson pour vous hydrater. Vous pouvez également boire des jus de fruits et des boissons pour sportifs, mais nous vous recommandons d’éviter les boissons alcoolisées car elles peuvent vous déshydrater.

Pour rester au frais, évitez de porter des vêtements sombres ou moulants. Les fibres naturelles comme le coton sont préférables car elles permettent à votre peau de respirer et réduisent l’accumulation de chaleur. Évitez les activités qui demandent beaucoup d’efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée. Si vous devez être à l’extérieur, faites des pauses fréquentes dans un endroit frais et ombragé.

Si vous êtes un gardien ou avez un voisin âgé, vérifiez-le fréquemment par temps chaud. Nos infirmières autorisées sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 donnent aux membres de la famille la tranquillité d’esprit en sachant que leur proche est toujours en sécurité et pris en charge dans notre communauté de personnes âgées.

Lorsque le temps chaud rend quelqu’un malade, savoir quoi faire peut aider à prévenir de graves problèmes de santé. Apprenons les signes d’épuisement dû à la chaleur et de coup de chaleur et comment réagir. Les symptômes de l’épuisement par la chaleur comprennent une transpiration abondante, une faiblesse, des maux de tête, des nausées et des étourdissements.

Si vous ou quelqu’un avec qui vous êtes présentez ces symptômes, déplacez-vous dans un endroit frais et faites-lui boire des liquides immédiatement. Si vous pensez que quelqu’un a un coup de chaleur, appelez immédiatement le 911.

Les signes de coup de chaleur comprennent :

Une température corporelle élevée

Peau rouge

Respiration rapide

Confusion

Inconscience

Melody Living à Lake in the Hills s’engage à assurer la sécurité et le bien-être de nos résidents avec assistance et soins de la mémoire. Limiter l’exposition à la chaleur extrême est une façon d’aider nos aînés à rester en bonne santé et à l’aise. Nous espérons que ces conseils aideront vos proches âgés à rester au frais et en sécurité tout l’été.

Pour plus d'informations sur le bien-être et la sécurité des résidents ou pour consulter nos tarifs d'appartements seniors de luxe, visitez www.MelodyLivingLITH.com ou appelez le 847.957.7070.

Mélodie Vivante

