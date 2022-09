Comment rester en sécurité dans une tempête

22 septembre 2022 – Sonia Chavez était sur le balcon de son appartement de taille moyenne à Dallas lorsque l’impensable s’est produit : alors qu’elle filmait un orage avec son téléphone portable, la foudre l’a frappée dans un éclair de lumière aveuglante et de chaleur torride qui l’a fait tomber pieds.

Le coup de foudre, que Chavez a filmé, a endommagé ses yeux et lui a laissé des problèmes cognitifs, d’élocution et de mobilité.

Mais d’une manière ou d’une autre, elle a survécu.

“Quand ça a frappé, ça ressemblait à une bombe qui explosait” dit Chávez, 38 ans. “J’ai ressenti cette force électrique intense qui m’a frappé durement, comme un coup de poing ou un coup de fouet cervical. C’était la plus grande douleur que vous puissiez imaginer. Je me souviens avoir vu l’électricité sortir de mes mains et avoir vu différentes couleurs – bleu, puis rouge, puis blanc – et il y avait des bourdonnements dans mes oreilles.

“Je ne me souviens pas de grand-chose après cela, mais la prochaine chose que j’ai su, c’est que j’étais dans le placard de mon appartement, me pinçant et me grattant pour voir si j’étais mort ou vivant.”