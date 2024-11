Comment rester en forme et en bonne santé pendant la saison hivernale ?

La saison hivernale, c’est bien plus que la baisse des températures. C’est aussi la période la plus chargée de l’année. Cela signifie que le froid extrême et le stress peuvent avoir un effet significatif sur votre santé physique et mentale. En outre, les gens sont plus susceptibles de rester emmitouflés pendant l’hiver. Il est donc important de prendre des mesures pour rester en forme et en bonne santé pendant la saison hivernale.

Voici 4 choses que vous devriez faire pour rester en forme et en bonne santé en hiver :

1. Prenez vos vitamines

Les vitamines aident votre corps à remplir un large éventail de fonctions essentielles. Certaines vitamines jouent un rôle important dans le renforcement de l’immunité. Une immunité plus forte signifie moins de risques de tomber malade pendant les mois d’hiver. En prenant vos multivitamines, vous pouvez vous sentir mieux et en meilleure santé et combler les carences.

Vous pouvez également sortir dehors pour augmenter votre taux de vitamine D. Cependant, les niveaux d’ensoleillement peuvent être trop faibles pendant la saison hivernale. Il est donc recommandé de prendre au moins 10 mcg de vitamine D chaque jour pendant la saison froide. La vitamine D est connue pour améliorer la santé musculaire et osseuse.

2. Faites de l’exercice et bougez davantage

Les journées plus courtes et la baisse des températures peuvent rendre difficile pour quiconque de se lever et de faire de l’exercice par une froide journée d’hiver. Étant donné que vous êtes plus susceptible de passer plus de temps en hiver bien emmitouflé, il est important que vous vous entraîniez et que vous bougeiez davantage. Pratiquer une activité physique en hiver présente de nombreux avantages. Ceux-ci incluent :

L’exercice agit comme un stimulant naturel de l’humeur et empêche les conditions sombres et froides de refroidir votre moral.

Cela peut aider à faire battre votre cœur, le rendant ainsi plus sain.

Être physiquement actif aide également à brûler des calories et à lutter contre la prise de poids typique de la période des fêtes.

Faire de l’exercice peut également contribuer à améliorer votre immunité, réduisant ainsi vos risques de tomber malade.

L’exercice peut également aider à réduire votre risque de développer un syndrome métabolique. Cela peut également renforcer vos os et vos muscles.

3. Essayez la cryothérapie corps entier

Que vous souffriez de douleurs chroniques, de migraines ou de troubles de l’humeur, la cryothérapie corps entier peut contribuer à améliorer votre santé physique et mentale de plusieurs manières. Il est recommandé de suivre cette thérapie pour les bénéfices suivants :

Traiter les troubles de l’humeur : Il peut créer une réponse hormonale physiologique dans l’organisme, entraînant la libération d’endorphines et d’adrénaline.

: Il peut créer une réponse hormonale physiologique dans l’organisme, entraînant la libération d’endorphines et d’adrénaline. Réduire la douleur arthritique : Les températures froides sont bien connues pour exacerber les douleurs arthritiques. Avec cryothérapie à Montréalvous bénéficiez d’une réduction de la douleur. Cette thérapie est connue pour rendre les programmes de réadaptation plus efficaces.

: Les températures froides sont bien connues pour exacerber les douleurs arthritiques. Avec cryothérapie à Montréalvous bénéficiez d’une réduction de la douleur. Cette thérapie est connue pour rendre les programmes de réadaptation plus efficaces. Irritation nerveuse engourdissante: Il peut aider à engourdir les nerfs irrités et à traiter la douleur chronique et les nerfs pincés.

Les avantages supplémentaires incluent l’optimisation du sommeil, l’amélioration de l’éclat de la peau, l’amélioration du métabolisme, la réduction de l’inflammation et une plus grande sensation d’énergie.

4. Prenez les bons aliments

Ce que vous mangez pendant l’hiver peut faire une grande différence sur votre santé et votre bien-être en général. Il est recommandé de suivre ces conseils lors de la planification de votre alimentation :

Choisissez des fruits et légumes de saison : Les oranges, les pamplemousses et les kiwis sont disponibles en hiver et tout à fait délicieux. Pensez à ajouter des fruits à votre petit-déjeuner et une portion supplémentaire de légumes à chaque repas.

: Les oranges, les pamplemousses et les kiwis sont disponibles en hiver et tout à fait délicieux. Pensez à ajouter des fruits à votre petit-déjeuner et une portion supplémentaire de légumes à chaque repas. Dégustez des ragoûts et des cocottes : Préparez des ragoûts et des ragoûts avec beaucoup de légumes. Assurez-vous de retirer la viande avant la cuisson. Ajouter les pois chiches, les haricots rouges et les lentilles.

: Préparez des ragoûts et des ragoûts avec beaucoup de légumes. Assurez-vous de retirer la viande avant la cuisson. Ajouter les pois chiches, les haricots rouges et les lentilles. Profitez de plus de thé: Remplacez quelques tasses de café par du thé vert et noir. Le thé est riche en flavonoïdes qui possèdent des propriétés antioxydantes. En plus de renforcer l’immunité, ces nutriments sont également bons pour la santé cardiaque et les vaisseaux sanguins.

Assurez-vous donc de suivre ces conseils si vous souhaitez rester en forme et en bonne santé pendant la saison hivernale. Il est non seulement important de vous concentrer sur votre santé physique, mais vous devez également prendre des mesures pour maintenir une santé mentale positive.