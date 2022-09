Les mesures préventives au niveau individuel, comme la vaccination et le port du masque, peuvent constituer une excellente protection pour les étudiants et les travailleurs cet automne, déclare Eddie Stenehjem, expert en maladies infectieuses chez Intermountain Healthcare.

La CDC rapporte que la moyenne quotidienne des nouveaux cas de Covid aux États-Unis est supérieure à 65 000. Et le nombre total de morts du virus a atteint 1 million en mai – et tout cela alors que d’autres maladies comme la variole du singe et la poliomyélite réapparaissent dans différentes parties du pays.

Mais pour de nombreuses personnes, la propagation de Covid, de la grippe et d’autres maladies infectieuses signifie que la santé et la sécurité personnelles restent une priorité absolue.

Le travail et l’apprentissage en personne sont pleinement efficaces, car de nombreux Américains retournent au bureau et retournent dans les écoles ce mois-ci.

Obtenez vos rappels de vaccin Covid-19

Les adultes et les enfants de plus de cinq ans qui ont déjà reçu la série de vaccins primaires Covid et les injections de rappel originales sont presque aussi protégés que possible.

Les seules précautions supplémentaires recommandées pour ce groupe sont :

“Je prévois que ceux [omicron-specific boosters and flu shots] peuvent être co-administrés », explique Stenehjem.

La CDC a approuvé recevoir un vaccin Covid-19 et un vaccin contre la grippe en même temps.

“Il n’y a pas de période d’attente recommandée entre l’obtention d’un vaccin COVID-19 et d’autres vaccins”, a écrit l’agence.

Mais il est important de noter que le CDC n’a pas encore recommandé de se faire vacciner contre la grippe en même temps qu’un rappel avec un composant omicron, bien que des pharmacies comme Walgreens en aient fait une option.

Restez à jour avec d’autres vaccinations importantes

“Il est maintenant temps de vraiment évaluer si vous êtes à jour sur tous vos vaccins, quel que soit votre âge”, déclare Stenehjem. “Cela inclut évidemment le Covid-19 [and] grippe, mais cela inclut également les vaccins préventifs que vous recevriez normalement. »

Les vaccins que le CDC recommande aux adultes d’être à jour comprennent : la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (Tdap).

Vérifiez auprès de votre médecin pour confirmer que vous avez reçu les vaccins de votre enfance et pour obtenir des conseils sur les prochaines étapes pour les vaccins que vous pourriez manquer.

Selon Stenehjem, les parents devraient continuer à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite, selon le calendrier normal, si leur série n’est pas encore terminée.

Évaluer le risque

Bien qu’il s’agisse d’un choix individuel, Stenehjem recommande l’évaluation des risques – qui demande aux gens de prendre en compte le risque personnel, le risque communautaire et le risque d’exposition, ainsi que les mesures à prendre pour atténuer ou prévenir la propagation d’une maladie transmissible.

Commencez par vérifier les numéros de cas de votre communauté pour les maladies circulantes, ajoute Stenehjem.

L’épidémiologie est locale, et savoir ce qui se passe autour de vous peut vous aider à évaluer votre sensibilité à la transmission de virus comme le Covid, la grippe, la variole du singe et la poliomyélite.

“Il ne s’agit pas seulement d’examiner l’épidémiologie aux États-Unis, il s’agit d’examiner l’épidémiologie de l’endroit où vous vivez, puis de baser vos interventions sur cela”, a déclaré Stenehjem.

Par exemple, lorsque vous décidez de vous masquer ou non au bureau, vous devez tenir compte de facteurs tels que :

le nombre d’interactions en face à face que vous vous attendez à avoir avec vos collègues

la probabilité de contracter un virus comme le Covid ou la grippe

la probabilité d’une issue grave pour vous-même, votre famille et vos amis si l’un de vous tombe malade

Atténuer les risques signifie également rester à la maison si vous êtes malade, même si vous n’avez pas été spécifiquement testé positif au Covid-19. L’objectif est de réduire la transmission de toutes les maladies infectieuses, dit Stenehjem.

Bien que cela puisse être difficile pour ceux qui n’ont pas de garde d’enfants ou de jours de maladie disponibles, note-t-il.

Idéalement, les employeurs et les administrateurs scolaires devraient mettre en place des politiques de travail à domicile et des options d’apprentissage à distance à titre préventif, déclare Stenehjem.

Il ajoute également qu’une ventilation améliorée pour filtrer l’air des particules virales dans les espaces partagés aiderait également à se protéger contre un virus comme le Covid-19.

“Nous devrions tous avoir un intérêt dans la santé publique et nous devrions tous nous préoccuper du bien-être des autres”, déclare Stenehjem.

“Ce n’est pas seulement en termes de transmission de Covid-19. C’est en termes de transmission de la grippe, du rhume et autres.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :